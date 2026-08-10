Formarea guvernului nu este o prioritate. Radu Burnete vine cu un anunț neașteptat
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Radu Burnete
Radu Burnete spune că discuțiile pentru formarea unui guvern ar putea trece pe primul loc după finalizarea tuturor jaloanelor prevăzute în PNRR, termenul pentru acestea fiind 31 august. Consilierul prezidențial estimează că o soluție politică ar putea fi la începutul toamnei.
Radu Burnete indică momentul-cheie pentru formarea guvernului
Radu Burnete a făcut aceste declarații luni, într-un interviu acordat pentru Libertatea, în care a vorbit despre perioada de negocieri și despre dificultățile întâmpinate în legătură cu dosarele importante din PNRR. Consilierul prezidențial a apreciat că suprapunerea negocierilor pentru formarea guvernului peste discuțiile privind jaloanele ar fi complicat gestionarea ambelor procese.
„Dacă mă întrebaţi ca o persoană care a lucrat la multe dosare din PNRR în perioada asta, cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem şi negocieri pentru guvern peste. Oricum era dificil să aducem partidele la masă pe dosarele acestea mari din PNRR. Aţi văzut ce zăpăceală a fost în ultimele săptămâni”, a explicat Radu Burnete.
Potrivit acestuia, în ultimele două săptămâni negocierile politice pentru constituirea unui guvern ar fi fost dificil de gestionat în paralel cu discuțiile legate de PNRR. Burnete a susținut că prioritizarea finalizării jaloanelor a fost necesară înainte ca negocierile pentru formarea guvernului să capete o importanță mai mare.
Burnete estimează o soluție la începutul toamnei
Consilierul prezidențial a explicat că o eventuală negociere pentru formarea guvernului, suprapusă peste perioada în care partidele trebuiau să ajungă la înțelegeri privind dosarele din PNRR, ar fi complicat suplimentar situația. El a legat momentul în care formarea guvernului ar urma să devină o prioritate de finalizarea jaloanelor prevăzute în program.
„Dacă mai suprapuneam și o negociere de guvern fix în aceste două săptămâni, cred că ar fi fost foarte greu de gestionat. Deci, sentimentul meu este că, odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate şi eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluţie”, am mai declarat Radu Burnete.
Radu Burnete, despre nominalizarea unui premier
PNRR trebuie închis la 31 august, iar această dată reprezintă reperul menționat de Burnete atunci când vorbește despre succesiunea dintre finalizarea jaloanelor și reluarea ca prioritate a discuțiilor pentru formarea guvernului. Declarațiile sale plasează, astfel, eventualele evoluții privind constituirea unei noi formule guvernamentale în perioada de după încheierea jaloanelor.
Întrebat despre posibilitatea ca viitorul premier desemnat să provină din PNL, USR sau UDMR și să reușească să construiască o majoritate parlamentară, Radu Burnete a spus că, până la nominalizarea făcută de președinte, toate scenariile rămân deschise. „până domnul președinte face o nominalizare, oricare dintre variante e posibilă”.
Pe de altă parte, consilierul prezidențial a precizat că Nicușor Dan exclude în continuare varianta ca România să fie condusă, începând din această toamnă, de o coaliție alcătuită din PSD și AUR.
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