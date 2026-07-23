O întâlnire politică, noi acuzații și o cerere de demitere. De ce îl vizează AUR pe Eugen Tomac

AUR cere demiterea consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac, acuzând implicarea acestuia în discuții cu parlamentari ai formațiunii. De asemenea, partidul susține că aceste discuții, despre care afirmă că au fost confirmate public, reprezintă o intervenție neacceptată a Administrației Prezidențiale în activitatea internă a partidelor parlamentare.

Solicitarea vine după declarațiile liderului AUR, George Simion, referitoare la o întâlnire la care ar fi participat deputatul AUR Mohammad Murad, alături de Adrian Veștea și Eugen Tomac, în contextul negocierilor pentru susținerea Guvernului Veștea. Atât Adrian Veștea, cât și Eugen Tomac au negat că ar fi inițiat întâlnirea, însă au confirmat că aceasta a avut loc.

„Alianţa pentru Unirea Românilor solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidenţial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuţii cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administraţiei Prezidenţiale în viaţa internă a partidelor parlamentare şi o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, se arată în comunicatul AUR.

Reprezentanții formațiunii afirmă că Eugen Tomac ar fi recunoscut că a inițiat și a participat la discuțiile cu parlamentari AUR. Potrivit partidului, această situație ar contrazice poziția exprimată public de președintele Nicușor Dan privind rolul Administrației Prezidențiale după desemnarea unui premier.

„Preşedintele Nicuşor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administraţia Prezidenţială nu trebuie să se mai implice în discuţiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidenţial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituţiei prezidenţiale şi transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituţiei şi al respectului faţă de Parlament”, argumentează reprezentanţii AUR.

Formațiunea susține că implicarea unui consilier prezidențial în astfel de discuții afectează percepția asupra neutralității instituției prezidențiale și consideră că Administrația Prezidențială trebuie să evite orice intervenție în negocierile dintre formațiunile politice.

AUR afirmă că procesul parlamentar nu trebuie influențat prin discuții purtate de reprezentanți ai Administrației Prezidențiale. Partidul susține că astfel de practici afectează încrederea în instituțiile publice și solicită măsuri imediate.

Conform formațiunii, democrația parlamentară din România „nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidenţiali”, iar asemenea situații ar trebui sancționate.

„Solicităm, aşadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcţia de consilier prezidenţial onorific, o poziţie publică clară a preşedintelui Nicuşor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administraţiei Prezidenţiale în treburile interne ale partidelor şi respectarea strictă a principiului pe care preşedintele l-a enunţat el însuşi: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formaţiunile politice”, mai arată AUR în comunicat.

Solicitarea AUR îl vizează direct pe Eugen Tomac, formațiunea cerând președintelui Nicușor Dan revocarea acestuia din funcția de consilier prezidențial onorific. Până la acest moment, poziția prezentată în comunicatul partidului reflectă acuzațiile și cererile formulate de AUR.