Nicuşor Dan, mesaj pentru noul lider de la Londra. Ce aşteptări are România de la noul Guvern britanic

Preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis, luni, felicitări lui Andy Burnham după numirea acestuia în funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, precizând că România îşi doreşte aprofundarea relaţiilor cu Marea Britanie, atât pe plan bilateral, cât şi în cadrul cooperării din NATO.

Şeful statului a declarat că are încredere că noul premier britanic va continua implicarea Regatului Unit în susţinerea păcii, securităţii şi cooperării internaţionale. Mesajul a fost publicat de Nicuşor Dan pe social media, unde acesta a transmis urările adresate liderului britanic.

„Sunt încântat să îi adresez lui Andy Burnham cele mai călduroase felicitări şi urări de bine cu ocazia numirii sale în funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. Sunt convins că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, a securităţii şi a cooperării internaţionale şi că vom aprofunda şi mai mult colaborarea româno-britanică, atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul NATO, în spiritul solidarităţii aliate”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele României a subliniat importanţa relaţiei dintre cele două state şi a reafirmat angajamentul României faţă de parteneriatul strategic cu Regatul Unit.

Nicuşor Dan a arătat că legăturile dintre cele două ţări se bazează pe o relaţie consolidată de-a lungul timpului şi pe obiective comune în domeniul securităţii şi cooperării internaţionale.

„România îşi reafirmă angajamentul faţă de prietenia tradiţională, clădită pe Parteneriatul strategic reînnoit cu Marea Britanie”, a transmis preşedintele.

Şeful statului a făcut referire şi la comunitatea românească din Regatul Unit, considerată un element important în relaţia dintre cele două societăţi.

„Cei peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit rămân o punte esenţială între cele două societăţi ale noastre”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Mesajul preşedintelui român vine după schimbarea conducerii politice de la Londra, în urma numirii noului lider al Partidului Laburist britanic în funcţia de premier.

Andy Burnham a fost numit luni prim-ministru al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a solicitat să formeze un nou Guvern, potrivit unui anunţ transmis de Palatul Buckingham şi relatat de agenţia AFP.

Numirea a avut loc după desemnarea lui Burnham în fruntea Partidului Laburist britanic. Noul premier preia conducerea Executivului britanic într-un moment în care relaţiile externe şi cooperarea în domeniul securităţii rămân teme importante pe agenda Regatului Unit.

În mesajul său, Nicuşor Dan a evidenţiat dorinţa României de a continua colaborarea cu autorităţile britanice şi de a consolida relaţiile existente între cele două state.