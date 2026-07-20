Primele ore ale lui Andy Burnham ca premier britanic: Macron, Trump și Zelenski, printre liderii care au reacționat

Andy Burnham a devenit luni noul prim-ministru al Marii Britanii, fiind al șaptelea lider care ocupă această funcție în ultimul deceniu. Noul premier a transmis că își propune să pună capăt perioadei de instabilitate politică și să schimbe direcția economică a țării, printr-un plan destinat creșterii nivelului de trai și reconstruirii încrederii populației.

În primul său discurs susținut în fața reședinței oficiale de la Downing Street nr. 10, în fața susținătorilor săi, Burnham a afirmat că guvernele succesive nu au reușit să ofere stabilitatea necesară pentru îmbunătățirea condițiilor economice. Premierul britanic a spus că va introduce atât măsuri imediate, cât și un plan pe termen lung care urmează să fie prezentat la finalul acestui an.

Discursul său a fost concentrat pe problemele interne ale Marii Britanii, precum dificultățile economice, costurile ridicate și ritmul redus al creșterii economice. Burnham nu a făcut referiri la politica externă în intervenția sa.

„Știu că oamenii de acasă s-au săturat de politică. Vă înțeleg și vreau să fiu sincer cu voi, nu am fost suficient de buni și trebuie să fim mai buni”, a spus el, alegând să vorbească fără pupitrul folosit în mod obișnuit de premierii britanici.

Noul lider de la Londra a declarat că își va folosi mandatul pentru a acționa ca un „întrerupător de circuit pentru Marea Britanie”, susținând că țara are nevoie de un nou model pentru a depăși perioada de turbulențe politice începută după referendumul din 2016 privind ieșirea din Uniunea Europeană.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a numărat printre primii lideri străini care l-au felicitat pe Andy Burnham după preluarea funcției. Liderul francez a transmis că își dorește să colaboreze cu noul premier britanic pentru relansarea relației dintre Londra și Uniunea Europeană.

„Un nou impuls parteneriatului dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană”, a spus Emmanuel Macron, referindu-se la viitorul cooperării dintre cele două părți.

Președintele francez a menționat și activitatea fostului premier britanic Keir Starmer, despre care a afirmat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că „al cărui angajament în slujba ţării sale a contribuit la consolidarea cooperării dintre Regatul Unit, Franţa şi partenerii europeni”.

Un mesaj de felicitare a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta a transmis că așteaptă colaborarea cu noul guvern britanic pentru dezvoltarea relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. „Pentru securitatea continentului comun şi pentru prosperitatea oamenilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii”, a transmis Ursula von der Leyen.

Andy Burnham a anunțat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va afla printre primii lideri mondiali cu care va avea o discuție telefonică. Potrivit Reuters, un oficial al Casei Albe a confirmat că între cei doi a avut loc deja o conversație, însă detaliile acesteia nu au fost făcute publice.

Noul premier britanic a precizat și că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi unul dintre liderii cu care va discuta în perioada imediat următoare. Burnham a declarat că îi va transmite acestuia că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va continua fără schimbări.

Volodimir Zelenski a reacționat printr-un mesaj pe social media în care anunță că a vorbit deja cu noul premier Andy Burnham:

„Am fost încântat să vorbesc cu Andy Bernham și să-l felicit pentru numirea sa în funcția de prim-ministru al Regatului Unit. Apreciez enorm că sprijinul pentru Ucraina a scris Zelenski pe contul său de socializare.

Mesaje de felicitare pentru Andy Burnham au fost transmise și de premierul Australiei, precum și de premierul Danemarcei.