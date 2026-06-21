Starmer, sub presiune politică: discuții despre o posibilă retragere a premierului britanic

Aliații lui Keir Starmer susțin că prim-ministrul britanic ar lua în calcul retragerea din funcție, pe fondul unei diminuări vizibile a sprijinului politic în ultimele zile. Informațiile au fost publicate de The Telegraph, care citează surse apropiate guvernului de la Londra. În același timp, în interiorul Partidului Laburist circulă scenarii privind posibili succesori și posibile reconfigurări ale conducerii.

Un oficial guvernamental de rang înalt a afirmat pentru publicația britanică faptul că premierul ar fi ajuns la concluzia că „jocul s-a terminat” și că își concentrează atenția asupra modului în care își poate „consolida moștenirea” înainte de o eventuală plecare. Aceleași surse indică o atmosferă tensionată în jurul șefului executivului, pe fondul scăderii susținerii politice.

Mai mulți parlamentari laburiști, inclusiv unii considerați apropiați de conducere, susțin că poziția lui Starmer s-ar fi fragilizat rapid. Un deputat a declarat pentru The Telegraph că premierul ar putea să anunțe încă de luni un calendar al retragerii. Potrivit acelorași surse, cercul de sprijin s-ar fi restrâns semnificativ, fiind descris ca limitat la „prieteni și familie”.

„Nu a mai rămas nimeni. Practic, singurii care au mai rămas sunt persoanele ale căror rude lucrează la nr. 10 sau prietenii personali de lungă durată ai lui Keir”, ar fi transmis sursele pentru Telegraph.

În paralel, alte publicații din Regatul Unit, precum The Observer, au relatat despre posibile discuții privind o eventuală plecare a premierului din funcție. În același context, The Sun citează un aliat al acestuia care estimează la aproximativ 25% șansele ca Starmer să își continue mandatul în forma actuală.

Numele lui Andy Burnham este menționat frecvent în discuțiile interne, unele surse politice indicând existența unui sprijin semnificativ în rândul parlamentarilor laburiști. Estimările vehiculate în presa britanică vorbesc despre aproape 300 de deputați care ar privi favorabil o eventuală schimbare de leadership.

Keir Starmer a condus Partidul Laburist spre o victorie electorală importantă în 2024, însă în ultimele luni scena politică a fost marcată de controverse legate de membri ai Cabinetului și de modificări de direcție politică. Aceste evoluții au influențat percepția publică, iar unele sondaje și reacții politice indică o erodare a sprijinului electoral.

În interiorul partidului, tot mai mulți deputați ar fi îndemnat conducerea să stabilească un calendar clar privind viitorul premierului, evitând declanșarea unei competiții interne imediate pentru șefia guvernului.