Nicușor Dan ar pregăti o nouă desemnare de premier. Ce variante are pe masă președintele

Președintele Nicușor Dan ar pregăti o nouă încercare pentru formarea Guvernului, după eșecurile Eugen Tomac și Adrian Veștea. Potrivit unor surse politice, șeful statului vrea de această dată garanții că viitorul candidat pentru funcția de premier dispune de o majoritate parlamentară înainte de desemnare.

Criza politică declanșată după căderea Guvernului Ilie Bolojan continuă, iar Palatul Cotroceni caută o formulă care să poată trece de votul Parlamentului. Nicușor Dan ar intenționa să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier la începutul lunii septembrie, după debutul sesiunii parlamentare de toamnă.

Șeful statului ar urma să discute săptămâna viitoare cu liderii partidelor care au format fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. Scopul discuțiilor ar fi stabilirea existenței unei majorități capabile să susțină un nou Executiv.

Președintele nu ar mai dori o nominalizare fără garanții privind voturile din Parlament. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a explicat că actualul blocaj este provocat de condițiile impuse de partide și că depășirea situației necesită mai multă flexibilitate și disponibilitate pentru compromis.

Tomac a arătat că Nicușor Dan este pregătit să facă imediat o nouă desemnare dacă apare un candidat care poate demonstra că beneficiază de sprijinul unei majorități solide.

Președintele a făcut deja două încercări pentru instalarea unui nou Guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Prima opțiune a fost Eugen Tomac. Acesta s-a retras însă înaintea votului de învestitură, după ce a estimat că nu dispune de susținerea parlamentară necesară.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, liberal provenit din tabăra PNL anti-Bolojan. Veștea a încercat să construiască o majoritate parlamentară și să obțină inclusiv voturi din partea AUR.

Tentativa a eșuat la vot. Guvernul propus a primit numai 189 de voturi favorabile, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233.

În acest moment, pe masa președintelui s-ar afla două nume pentru conducerea viitorului Executiv. Primul este liderul PSD, Sorin Grindeanu. A doua variantă este Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor.

În paralel, PSD negociază formarea unei majorități care să permită instalarea unui guvern minoritar social-democrat.

Potrivit surselor politice, social-democrații ar dispune în prezent de aproximativ 180 de voturi. Pentru atingerea pragului necesar învestirii, PSD încearcă să obțină sprijinul UDMR, dar și voturile unor parlamentari din AUR și PNL.

PSD ar fi încheiat deja acorduri cu două grupuri parlamentare, printre care Uniți pentru România (UPR). Dacă negocierile se finalizează cu succes, social-democrații ar putea ajunge la aproximativ 233-240 de voturi.

O asemenea formulă ar permite unui guvern minoritar PSD să treacă de votul obligatoriu din Parlament.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre necesitatea depășirii actualei crize politice și nu a exclus posibilitatea ca formațiunea sa să susțină un guvern minoritar PSD.

În același timp, Kelemen Hunor a precizat că UDMR rămâne angajat în formula alături de PNL și USR și că propunerea actuală pentru funcția de premier este Siegfried Mureșan.

Liderul UDMR a transmis că nu intenționează să abandoneze această formulă înainte ca Nicușor Dan să facă o nominalizare oficială. El a arătat că a prezentat mai multe variante, dar acestea nu au fost acceptate și că așteaptă acum decizia președintelui.

Din interiorul PSD există și voci care susțin direct desemnarea candidatului propus de social-democrați.

Fostul premier Mihai Tudose consideră că soluția trebuie căutată pornind de la configurația Parlamentului și de la faptul că PSD este partidul cu cele mai multe mandate rezultate din alegerile parlamentare din 2024. În opinia sa, președintele ar trebui să desemneze candidatul propus de PSD, fără alte formule politice complicate.

Totuși, social-democrații nu exclud nici susținerea unui premier tehnocrat, cu condiția ca programul de guvernare să includă prioritățile partidului și ale României.

Fostul ministru Bogdan Ivan îl consideră pe Sorin Grindeanu mai potrivit pentru funcția de premier, dar admite că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o soluție dacă acesta reușește să strângă mai rapid voturile necesare.

Ivan a arătat că o asemenea variantă ar depinde și de disponibilitatea lui Sorin Grindeanu de a renunța la nominalizare. Despre Alexandru Nazare, fostul ministru social-democrat a spus că este un om orientat mai mult spre administrație decât spre politică și că ar reprezenta o variantă potrivită pentru conducerea Guvernului.

Miza negocierilor rămâne atingerea pragului de 233 de voturi, după ce primele două tentative de instalare a unui Executiv au eșuat.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. Cabinetul funcționează de atunci în regim interimar și nu dispune de puteri depline, ceea ce înseamnă că nu poate adopta ordonanțe de urgență și nici iniția proiecte de lege în Parlament.