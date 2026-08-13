West Group, afaceri de 43 de milioane de euro în S1 2026. Infrastructura generează 60% din venituri
SURSA FOTO: West Group
Grupul antreprenorial românesc West Group a ajuns la o cifră de afaceri de 43 de milioane de euro în primele șase luni din 2026. Compania este implicată în proiecte majore din România și Germania, inclusiv Magistrala 6 de metrou din București.
Proiectele de infrastructură au generat aproximativ 60% din cifra de afaceri
Evoluția West Group vine într-o perioadă de creștere pentru sectorul construcțiilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), citate de companie, construcțiile au avansat cu 12,4% în primele cinci luni ale anului 2026, în principal datorită segmentului rezidențial și proiectelor de infrastructură.
Această structură a pieței se reflectă și în activitatea grupului. Aproximativ 60% din cifra de afaceri realizată în primul semestru a provenit din proiectele de infrastructură. Segmentul rezidențial a avut o contribuție de 35%, iar activitățile logistice au reprezentat restul de 5%.
Dan Crăciunescu, fondatorul West Group, consideră că rezultatele din prima jumătate a anului confirmă eficiența modelului integrat de business. Acesta arată că portofoliul actual este împărțit între infrastructură, proiecte rezidențiale și activitățile complementare ale grupului.
„Prima jumătate a anului confirmă eficienţa modelului nostru integrat de business şi capacitatea de a valorifica oportunităţile din cele mai dinamice zone ale pieţei. În prezent avem un portofoliu echilibrat între infrastructură, rezidenţial şi activităţile complementare ale grupului, iar acest lucru ne oferă stabilitate şi perspective solide de dezvoltare”, a declarat acesta.
West Group lucrează la Magistrala 6 de metrou din București și la proiecte importante din Germania
Printre proiectele importante în care compania este implicată în România se numără Magistrala 6 de metrou din București.
West Group are o prezență importantă și pe piața germană. Compania continuă lucrările pentru extinderea autostrăzii A8 în zona Pforzheim și participă la construcția fabricii de cipuri din Dresda.
În prima parte a anului, grupul a finalizat și structura clădirii de birouri ING din Frankfurt. Tot în Germania au fost încheiate lucrările la proiectul de extindere a fabricii Mercedes-Benz din Sindelfingen.
Segmentul rezidențial generează 35% din afacerile grupului
Activitatea rezidențială rămâne unul dintre principalii piloni ai West Group. Un rol important îl are KronenPark Residences, proiect dezvoltat în zona Pipera-București Nord.
În perioada ianuarie-iunie 2026, compania a contractat unități locative în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro. Tranzacțiile au acoperit toate categoriile disponibile în proiect, de la studiouri duble până la apartamente premium cu patru camere.
În prezent, peste 52% dintre unitățile incluse în prima fază a proiectului sunt contractate, precontractate sau rezervate.
West Group a continuat în primul semestru și investițiile pentru dezvoltarea capacității operaționale. Peste 2 milioane de euro au fost alocate în primele șase luni ale anului pentru extinderea flotei și creșterea capacității de lucru.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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