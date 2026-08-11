România urcă în liga marilor destinații pentru servicii de afaceri. Studiu Deloitte: Sectorul aduce 35,5 miliarde de euro în economie

România își întărește poziția pe harta investițiilor internaționale în servicii de afaceri, potrivit unui Studiu Deloitte prezentat la București, pe 11 august 2026. Industria a generat anul trecut o valoare adăugată brută de 35,5 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 10% din valoarea adăugată brută totală a economiei. Piața locală beneficiază de peste 280.000 de profesioniști și de un bazin extins de forță de muncă, iar avantajele de cost ar urma să se mențină inclusiv până în 2030.

Studiul Deloitte „Business Services Comparative Analysis 2025”, realizat de Deloitte România pentru Asociația Business Service Leaders (ABSL), indică o combinație de factori care susțin atractivitatea României pentru investițiile internaționale. Dimensiunea pieței, disponibilitatea angajaților cu pregătire avansată, competențele lingvistice, productivitatea, nivelul costurilor și posibilitatea extinderii operațiunilor în mai multe orașe se numără printre principalele avantaje identificate.

România dispune de aproximativ 8,3 milioane de persoane active pe piața muncii și are unul dintre cele mai mari bazine de forță de muncă dintre statele Europei Centrale și de Est incluse în analiză. Dintre piețele comparate, numai Polonia înregistrează un nivel mai ridicat.

Țara ocupă, de asemenea, poziția a doua în regiune după numărul absolvenților și dimensiunea forței de muncă cu studii superioare. Pentru companiile care operează centre de servicii, această structură înseamnă acces la competențe necesare atât activităților complexe, cât și serviciilor specializate.

Un alt avantaj identificat în analiză este nivelul competențelor în limbi străine. Acesta rămâne un criteriu important pentru companiile care coordonează din România operațiuni destinate mai multor piețe internaționale.

Productivitatea muncii reprezintă un alt indicator la care România se situează în partea superioară a clasamentului regional, analiza luând în calcul valoarea economică produsă pentru fiecare oră lucrată.

România obține un scor de 52,1, peste Polonia, care înregistrează 48,8, și Slovacia, cu 47,6. Diferența față de Cehia, evaluată la 52,4, este redusă, în timp ce Lituania ajunge la 54,7, iar Portugalia la 54,4.

Dimensiunea industriei și schimbarea tipului de activități desfășurate în centrele locale arată că sectorul a trecut dincolo de modelul concentrat predominant asupra serviciilor de suport, potrivit reprezentanților industriei.

„Datele studiului confirmă faptul că industria serviciilor de afaceri a devenit un sector strategic pentru economia României, atât prin dimensiunea sa, cât și prin valoarea pe care o generează. Cei peste 280.000 de profesioniști din industrie nu mai livrează doar servicii de suport, ci contribuie tot mai mult la procese globale de transformare, tehnologie, analiză de date, automatizare și inteligență artificială. Următoarea etapă pentru România este să transforme avantajele pe care le are astăzi într-o poziție competitivă pe termen lung, prin investiții în competențe avansate, educație, infrastructură și printr-un cadru economic predictibil. Avem oportunitatea de a evolua de la o destinație importantă pentru serviciile de afaceri la un hub regional pentru inovație și activități cu valoare adăugată ridicată, iar capacitatea noastră de a valorifica această oportunitate va defini următorii ani ai industriei”, a declarat Adrian Baron, Președintele ABSL România.

Costurile totale de angajare reprezintă în continuare unul dintre avantajele României, chiar dacă presiunile inflaționiste din ultimii ani au afectat cheltuielile companiilor. Studiul arată că piața locală rămâne una dintre locațiile europene competitive din această perspectivă.

Comparația realizată pentru costul total al angajării unui specialist de nivel mediu în contabilitate plasează România printre piețele cu cele mai scăzute costuri dintre statele analizate. În regiune, numai Bulgaria înregistrează un nivel inferior.

La celălalt capăt al clasamentului se află Portugalia, Cehia, Slovacia și Estonia, unde costurile totale asociate angajării sunt mai ridicate.

Simulările efectuate până în 2030, care includ efectele ratelor de inflație prognozate, indică menținerea avantajului competitiv al României. Piața locală ar urma să rămână printre destinațiile europene eficiente pentru operarea centrelor de servicii.

În scenariul analizat pentru 2030, India, Filipine și Bulgaria ar ocupa primele trei poziții în clasamentul celor mai reduse costuri totale de angajare. România s-ar situa pe locul șase, păstrându-și competitivitatea inclusiv într-un mediu caracterizat de o inflație mai ridicată. Cele mai mari costuri sunt estimate pentru Portugalia, aflată pe locul 13, Cehia, pe poziția 12, și Slovacia, pe locul 11.

Dezvoltarea industriei serviciilor de afaceri nu mai este limitată la București, iar structura urbană a României permite companiilor să analizeze extinderea către numeroase centre regionale. Studiul evidențiază zece orașe cu populații de peste 200.000 de locuitori, România fiind depășită în Europa doar de Polonia la acest indicator.

În plus, peste 14 orașe cu populații cuprinse între 90.000 și 200.000 de locuitori pot oferi condiții pentru investiții noi sau pentru extinderea operațiunilor deja existente.

Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Oradea și Constanța sunt printre centrele urbane evidențiate în analiză. Acestea oferă acces la bazine importante de forță de muncă și la absolvenți proveniți din centre universitare puternice, iar piețele muncii sunt mai puțin saturate și costurile operaționale pot rămâne competitive.

Evoluția orașelor regionale, alături de calificarea angajaților și dimensiunea ecosistemului deja existent, susține capacitatea României de a găzdui inclusiv operațiuni complexe și activități cu valoare adăugată ridicată.

„România și-a depășit de mult statutul de destinație bazată exclusiv pe avantajul costurilor. Astăzi, România este o piață matură, capabilă să susțină servicii complexe, activități cu valoare adăugată ridicată și programe de transformare la nivel global. Combinația dintre dimensiunea ecosistemului, accesul la o forță de muncă numeroasă și înalt calificată, dezvoltarea accelerată a orașelor și competitivitatea costurilor continuă să poziționeze România printre cele mai atractive locații pentru investițiile în servicii de afaceri din Europa. Pentru companiile care analizează o nouă investiție, dar și pentru cele deja prezente, România oferă argumente solide pentru creștere și dezvoltare pe termen lung”, a declarat Tomas Husner, Lider Global Business Services Advisory, Deloitte România.

Industria serviciilor de afaceri a ajuns la o dimensiune considerabilă pe piața locală, România găzduind în prezent peste 1.000 de centre de servicii și mai mult de 280.000 de angajați. Aceste cifre plasează țara printre piețele dezvoltate din Europa Centrală și de Est în acest domeniu.

Angajații sectorului reprezintă deja 15,2% din totalul forței de muncă cu studii superioare din România, indicator care reflectă gradul ridicat de specializare al activităților desfășurate și maturizarea industriei.

În 2025, sectorul local a consemnat o creștere de 9,9% a ponderii sale în economie, evoluție care susține dinamica industriei și interesul pentru investiții suplimentare și extinderea operațiunilor existente.

Cea de-a doua ediție a studiului Deloitte „Business Services Comparative Analysis” analizează poziționarea a zece țări europene și a trei piețe asiatice din perspectiva criteriilor relevante pentru industria serviciilor de afaceri.

Comparația include atât indicatori macroeconomici, cât și criterii specifice industriei. Printre acestea se află disponibilitatea forței de muncă, costurile operaționale, productivitatea, inflația, situația pieței imobiliare, granturile și stimulentele disponibile pentru investiții, alături de alți factori cu impact asupra deciziilor companiilor.

Deloitte furnizează la nivel internațional servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și management al riscului pentru aproximativ 90% dintre companiile incluse în Fortune Global 500® și pentru mii de companii private.

Activitatea experților companiei urmărește obținerea unor rezultate măsurabile și durabile, consolidarea încrederii în piețele de capital și sprijinirea companiilor în procesele de transformare și dezvoltare. Deloitte are o istorie de peste 180 de ani și o prezență în mai mult de 150 de țări și teritorii.

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