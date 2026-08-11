Un nou preț pentru gazele românilor? Ce au descoperit oficialii în proiectul de lege

Proiectul de lege aflat miercuri pe ordinea de zi a Camerei Deputaților nu introduce o nouă schemă de plafonare a prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici. Precizarea a fost făcută, la solicitarea Mediafax, de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Adrian Vintilă, consilier al ministrului Energiei.

Oficialii Ministerului Energiei au explicat că proiectul legislativ are ca obiect aprobarea prin lege a mecanismului de reglementare a prețului final, mecanism adoptat prin ordonanță de urgență în luna martie.

Clarificările vin după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că miercuri urma să fie aprobat un proiect de lege prin care prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar fi plafonat până în aprilie anul viitor.

Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, afirmația referitoare la o nouă plafonare pornește de la o confuzie între mecanismul de formare a prețului final și o schemă de plafonare a acestuia.

Secretarul de stat Cristian Bușoi a transmis că instituția nu are în vedere instituirea unei noi scheme de plafonare a prețului la gaze pentru consumatorii casnici.

„Eu vă pot confirma ca este vorba de aprobarea prin lege a ordonatei care instituie un preț reglementat pentru populație la producători, și nu o nouă schemă de plafonare, nu avem în vedere acest lucru”, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi..

La rândul său, Adrian Vintilă a precizat că Ordonanța de Urgență nr. 12 din 5 martie 2026 nu stabilește o plafonare a prețului final pentru consumatorii casnici.

„Probabil este o confuzie de termeni. OUG 12 din 5 martie 2026 nu prevede o plafonare a prețului final, ci presupune un mecanism concret de formare a prețului final. Este adevărat că anumite componente sunt fixe, stabilite prin alte acte normative (ex: tarifele te distribuție și transport) sau plafonate (ex: marja de furnizare aplicată de furnizorii de gaze naturale), însă există și o altă componentă care ține exclusiv de piața liberă a gazelor naturale și care influențează direct costul de achiziție al furnizorilor. Astfel, nu putem sub nicio formă vorbi de o plafonare a prețului final al gazelor naturale și nimeni care cunoaște legislația nu poate să garanteze o valoare maximală a prețului”, a explicat Adrian Vintilă.

Consilierul ministrului Energiei a detaliat și modul în care funcționează mecanismul actual pentru consumatorii casnici, indicând componentele care sunt fixe, reglementate sau plafonate.

„Pentru o informare corectă a oamenilor trebuie să le spunem că actualul mecanism ține sub control prețurile la gaze naturale pentru populație si evităm șocuri bruște în bugetele oamenilor. Producătorii de gaze naturale vând cantitățile destinate populației la un preț fix de 110 lei/MWh, tarifele de transport și distribuție sunt fixe, reglementate prin metodologie ANRE, iar componenta de furnizare este plafonată la maximum 15 lei/MWh”, a mai precizat consilierul ministrului Energiei.

Ordonanța de Urgență nr. 12/2026 stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Actul normativ a fost adoptat în perioada în care Bogdan Ivan se afla la conducerea Ministerului Energiei, după expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale.

Schema anterioară fusese instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, act aprobat ulterior cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, au fost adoptate și alte măsuri legislative pentru piața de energie, inclusiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025, care a reglementat măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025 și pe cele aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026.

Potrivit precizărilor Ministerului Energiei, actualul mecanism nu stabilește un preț final maxim garantat pentru gazele naturale furnizate populației. Acesta include componente cu valori stabilite prin reglementări, dar și o componentă care depinde de evoluția pieței libere a gazelor naturale.

Prețul de 110 lei/MWh menționat de reprezentantul Ministerului Energiei se referă la cantitățile destinate populației vândute de producătorii de gaze naturale. Tarifele pentru transport și distribuție sunt stabilite prin metodologia ANRE.

O altă componentă este reprezentată de marja de furnizare aplicată de furnizorii de gaze naturale, care este plafonată la maximum 15 lei/MWh, potrivit explicațiilor transmise de Adrian Vintilă.

În același timp, costul de achiziție al furnizorilor este influențat de componenta care ține de piața liberă a gazelor naturale, motiv pentru care oficialii Ministerului Energiei susțin că mecanismul actual nu poate fi echivalat cu o plafonare a prețului final.