Bogdan Ivan, despre „băieții deștepți” din energie care profită de lacunele lăsate de statul român

Bogdan Ivan afirmă că anumite companii din energie pot obține câștiguri importante din diferențele foarte mari dintre prețurile la care România exportă și cele la care importă energie. Fostul ministru al Energiei susține că astfel de operațiuni de trading pot fi realizate de firme cu o structură foarte redusă.

Bogdan Ivan a vorbit, la Digi24, despre ceea ce numește „băieții deștepți” din energie și despre modul în care aceștia ar putea profita de situația creată de lipsa capacităților de stocare. Potrivit fostului ministru, surplusul de energie produs în anumite perioade poate fi vândut la prețuri foarte mici către țările vecine.

Ulterior, aceeași energie sau o cantitate similară poate fi cumpărată din import la prețuri mult mai mari, susține Ivan. Diferența dintre valorile de export și cele de import poate genera câștiguri semnificative pentru companiile care intermediază aceste tranzacții.

„Sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinii noștri din Bulgaria, la prețul de 5, 10, 20 de lei pe megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1.500, 2.000, 2.500 de lei pe megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading, cu doi angajați și trei laptopuri”, a declarat Bogdan Ivan.

Fostul ministru al Energiei consideră că lipsa capacităților de stocare reprezintă una dintre problemele care trebuie luate în calcul atunci când este analizată situația pieței de energie. El susține că stocarea nu poate fi tratată ca un element opțional pentru sistemul energetic românesc.

În perioadele în care producția depășește necesarul, existența unor capacități de stocare ar permite păstrarea energiei pentru utilizarea ulterioară. Declarațiile lui Ivan leagă această problemă de diferențele mari dintre prețurile la care energia poate fi exportată și cele la care poate fi ulterior cumpărată din import.

„Când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie”, a afirmat Ivan.

Declarația fostului ministru vine în contextul discuției despre modul în care surplusul de energie este gestionat atunci când există o cantitate foarte mare disponibilă pe piață. Ivan susține că această situație poate favoriza obținerea unor profituri importante din activitatea de trading.

Întrebat cine sunt „băieții deștepți” din energie, Ivan a făcut referire la cei care, potrivit lui, exploatează lacunele existente în sistemul administrat de stat. Fostul ministru a indicat atât Ministerul Energiei, cât și ecosistemul instituțiilor de reglementare atunci când a explicat ceea ce consideră a fi cauzele acestei situații.

Potrivit declarației sale, lipsa de coerență a autorităților creează condiții în care anumite companii pot obține profituri importante din diferențele existente pe piața energiei.

„Băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, Ministerul Energiei în speță și de tot acest ecosistem de reglementatori și așa mai departe, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului”, a declarat fostul ministru al Energiei.

În explicația oferită de Ivan, un astfel de mecanism poate apărea atunci când România are un surplus de producție, iar energia disponibilă este vândută pe piețele vecine la valori foarte mici. Ulterior, în perioadele în care necesarul intern este mai mare, energia poate fi cumpărată din exterior la valori mult superioare.

Exemplul prezentat de Ivan indică prețuri de 5, 10 sau 20 de lei pe megawatt pentru energia exportată către Bulgaria în perioadele cu supraproducție. În același scenariu descris de fostul ministru, energia importată ulterior poate ajunge la 1.500, 2.000 sau chiar 2.500 de lei pe megawatt.

Ivan susține că diferențele dintre aceste valori pot genera câștiguri foarte mari pentru companiile care desfășoară activități de trading. El a folosit formularea „doi angajați și trei laptopuri” pentru a descrie structura redusă pe care, potrivit afirmațiilor sale, o pot avea unele dintre companiile implicate în astfel de operațiuni.

Discuția despre stocare este legată direct de această situație. Fostul ministru susține că România are nevoie de capacități care să permită păstrarea energiei produse în perioadele cu surplus și utilizarea acesteia atunci când necesarul crește.

Declarațiile lui Bogdan Ivan au vizat, astfel, diferențele dintre prețurile de export și import, activitatea companiilor de trading și lipsa capacităților de stocare. Fostul ministru a pus aceste aspecte în legătură cu lacunele despre care afirmă că există în sistem și cu ceea ce consideră a fi lipsa de coerență a statului și a autorităților de reglementare.