Regula pe care părinții trebuie să o știe înainte de 7 septembrie. Ce prevede proiectul ajuns în Parlament

Anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie 2026, iar pentru mulți părinți această zi înseamnă nu doar revenirea copiilor la grădiniță sau școală, ci și participarea la festivitățile de deschidere. Pentru cei care trebuie să ajungă în aceeași zi la serviciu, prezența alături de copii poate deveni însă o problemă.

În prezent, legislația nu prevede automat acordarea unei zile libere pentru părinții care vor să își însoțească propriii copii la festivitatea de început de an școlar. Astfel, simplul fapt că un copil începe grădinița, școala primară sau gimnaziul nu îi oferă părintelui salariat dreptul general de a lipsi de la serviciu în acea zi.

O propunere legislativă aflată în procedură la Parlament urmărește introducerea unei zile libere pentru părinții copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura nu a intrat însă în vigoare, astfel că nu poate fi aplicată pentru începutul anului școlar 2026-2027.

Pentru 7 septembrie 2026, părinții care vor să participe la festivitatea de deschidere trebuie să țină cont de regulile aflate în vigoare. În lipsa unei prevederi legale speciale, aceștia pot folosi o zi de concediu de odihnă sau pot solicita o învoire de la angajator, dacă aceasta este aprobată.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat în septembrie 2025 și propune acordarea unei zile libere părinților care au copii înscriși în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial. Ziua liberă ar urma să fie acordată în prima zi a anului școlar.

Senatul a fost prima Cameră sesizată în cazul acestei propuneri. La 3 decembrie 2025, proiectul a fost considerat adoptat ca urmare a împlinirii termenului constituțional în care Senatul trebuia să se pronunțe.

Ulterior, inițiativa a fost transmisă Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional. Proiectul a fost înregistrat la Camera Deputaților la 10 decembrie 2025 și a fost transmis comisiilor parlamentare competente pentru continuarea procedurii legislative.

Prin urmare, faptul că propunerea a trecut de etapa din Senat nu înseamnă că ziua liberă poate fi solicitată deja de părinți ca drept prevăzut de lege. Pentru ca această prevedere să devină aplicabilă, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților și să parcurgă toate etapele constituționale necesare intrării în vigoare.

Forma proiectului aflat în procedură parlamentară stabilește o categorie precisă de beneficiari. Este vorba despre părinții, în sensul definit de Codul civil, care au copii înscriși în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial.

Propunerea nu se referă, așadar, la orice salariat care are copii, indiferent de vârsta acestora. Dreptul ar fi legat de nivelul de învățământ la care este înscris copilul, dacă proiectul va fi adoptat și va deveni lege.

În cazul în care inițiativa va intra în vigoare, ziua liberă ar urma să fie acordată în prima zi a anului școlar pentru părinții copiilor aflați la nivelurile de educație prevăzute în proiect. Prevederea este legată, astfel, de începutul anului școlar și nu de o zi aleasă individual de fiecare părinte.

Inițiativa legislativă pornește de la situația părinților care doresc să fie prezenți la începutul unui nou an școlar, dar care, în prezent, trebuie să recurgă la concediu de odihnă sau să solicite o învoire de la locul de muncă. În expunerea de motive se arată că prima zi de școală reprezintă un moment important pentru familie, iar prezența părinților poate sprijini adaptarea copilului la mediul educațional.

Importanța primei zile de școală este menționată în expunerea de motive mai ales în legătură cu situațiile în care copiii încep grădinița sau trec într-o nouă etapă de studiu. În forma transmisă spre dezbatere, propunerea vizează părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

La Camera Deputaților, proiectul a fost transmis pentru raport Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ. În același timp, mai multe alte comisii parlamentare au fost sesizate pentru emiterea avizelor necesare.

Procedura legislativă nu este, prin urmare, finalizată. Adoptarea de către Senat nu este suficientă pentru ca prevederea să producă efecte, deoarece Camera Deputaților este forul decizional în cazul acestei inițiative.

Până la adoptarea proiectului de Camera Deputaților și parcurgerea etapelor constituționale necesare pentru intrarea sa în vigoare, părinții salariați nu beneficiază de o zi liberă prevăzută în mod general de lege pentru participarea la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Legislația românească prevede și alte situații în care unul dintre părinți poate beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor. Aceste drepturi sunt însă reglementate pentru situații distincte și nu se referă la participarea părintelui la festivitatea organizată în prima zi a anului școlar.

Legea nr. 19/2020 reglementează acordarea unor zile libere unuia dintre părinți atunci când cursurile sunt suspendate sau unitățile de învățământ în care sunt înscriși copiii sunt închise temporar. Prevederea are în vedere situații în care copilul trebuie supravegheat ca urmare a întreruperii activității școlare.

Printre situațiile în care poate interveni această reglementare se află condițiile meteorologice nefavorabile sau alte situații extreme stabilite de autoritățile competente. Aceste cazuri sunt diferite de situația obișnuită a primei zile de școală, când unitățile de învățământ își încep activitatea conform calendarului stabilit.

Prin urmare, prevederile referitoare la zilele libere acordate în situația suspendării cursurilor sau a închiderii temporare a unităților de învățământ nu pot fi folosite pentru acordarea automată a unei zile libere în 7 septembrie 2026, exclusiv pentru participarea la festivitatea de deschidere a noului an școlar.