România trece testul fiscal al SUA. Ce spune Alexandru Nazare

România a îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit evaluării realizate de Departamentul de Stat al SUA. Țara se numără printre cele 73 de guverne și entități care au trecut pragul stabilit de autoritățile americane. Alexandru Nazare consideră că rezultatul confirmă progresele făcute, dar atrage atenția că România trebuie să continue reformele și să mențină accesul public la informații clare privind finanțele statului.

Alexandru Nazare susține că rezultatul obținut de România în evaluarea americană trebuie privit atât ca o confirmare a progreselor înregistrate, cât și ca o obligație de a continua măsurile pentru transparentizarea modului în care sunt administrate finanțele publice. Evaluarea anuală este realizată de Departamentul de Stat al SUA în baza unui mandat acordat de Congresul american.

Analiza urmărește, potrivit Ministerului Finanțelor, dacă guvernele oferă publicului acces la principalele documente bugetare, dar și dacă informațiile publicate sunt suficient de complete și, în general, de încredere.

În evaluarea aferentă acestui an au fost incluse 140 de guverne și entități identificate de Congresul SUA. Dintre acestea, puțin peste jumătate au reușit să îndeplinească standardele minime stabilite.

„În cadrul evaluării din acest an au fost analizate 140 de guverne și entități (identificate de Congres), dintre care 73 au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală, iar 67 nu au atins acest standard. România se află în categoria statelor care care îndeplinesc cerințele minime stabilite”, transmite ministerul într-un comunicat.

Rezultatul evaluării americane are relevanță inclusiv pentru credibilitatea administrării finanțelor publice, iar ministrul interimar al Finanțelor a pus accent pe legătura dintre transparență, responsabilitatea autorităților și încrederea investitorilor și a piețelor.

Alexandru Nazare a transmis că evaluarea „confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice.”

Ministrul interimar al Finanțelor a arătat, totodată, că publicarea informațiilor privind utilizarea resurselor financiare ale statului nu trebuie tratată exclusiv ca o obligație administrativă.

„Transparența nu este doar o cerință procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă. România trebuie să continue să mențină un nivel ridicat de deschidere, asigurând accesul public la date clare și corecte privind gestionarea resurselor financiare ale țării”, a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Departamentul de Stat al SUA a modificat și consolidat metodologia folosită pentru evaluarea din acest an, astfel încât analiza să acopere mai multe informații relevante privind obligațiile financiare și operațiunile statelor evaluate.

Ministerul Finanțelor precizează că printre noile criterii se află publicarea termenilor și condițiilor aferente împrumuturilor suverane acordate unor debitori străini. Sunt vizate inclusiv informațiile referitoare la obligațiile asumate și la activele constituite drept garanție în cadrul acestor operațiuni.

Autoritățile române susțin că transparența fiscală și publicarea informațiilor referitoare la datoria publică au un rol important în protejarea resurselor statului. Accesul la aceste date poate contribui, de asemenea, la consolidarea încrederii piețelor, diminuarea riscurilor de corupție și creșterea responsabilității instituțiilor publice.

Publicarea unor informații clare și verificabile privind situația finanțelor publice nu are efecte doar în relația dintre autorități și contribuabili, ci influențează și modul în care este evaluată România de investitori și de partenerii săi externi.

Ministerul Finanțelor arată că transparența contribuie la administrarea corectă a fondurilor publice și la menținerea încrederii partenerilor internaționali în capacitatea instituțiilor statului de a gestiona responsabil resursele financiare.

Evaluarea americană nu s-a bazat exclusiv pe datele transmise de autoritățile statelor analizate. Departamentul de Stat a consultat mai multe surse instituționale și independente înainte de stabilirea rezultatelor.

Raportul pentru ediția din 2026 acoperă întregul an 2025, iar procesul de evaluare a implicat mai multe instituții și surse de informații din afara administrațiilor naționale analizate.