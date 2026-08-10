România ar putea spune adio TikTok? Se cere analizarea interzicerii platformei

Raluca Turcan, deputată PNL și fost ministru al Culturii, cere autorităților române să analizeze inclusiv posibilitatea interzicerii TikTok, invocând riscuri pentru siguranța publică și națională. Declarațiile au fost făcute luni, după atacul asupra unui echipaj medical din județul Cluj, incident pe care politiciana îl pune în legătură cu răspândirea unor informații false în mediul online. Turcan susține că instituțiile statului trebuie să evalueze efectele platformelor sociale asupra comportamentelor care pot genera violență în lumea reală.

TikTok ar trebui analizat de instituțiile statului inclusiv din perspectiva unei eventuale interziceri în România, dacă autoritățile constată că platforma generează riscuri care nu pot fi controlate eficient, susține deputata PNL. Raluca Turcan afirmă că problema trebuie evaluată atât prin prisma siguranței publice, cât și a celei naționale.

Fostul vicepremier solicită o analiză instituțională în care să fie cântărite atât argumentele în favoarea unei asemenea măsuri, cât și efectele pe care aceasta le-ar putea produce.

„Nu ar trebui ca România să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice si a siguranței naționale?”, a menţionat fostul vicepremier.

Raluca Turcan consideră că incidentul produs în județul Cluj arată cât de rapid pot ajunge informațiile false răspândite online să influențeze comportamente și să producă efecte în afara spațiului virtual. Deputata PNL apreciază că, în asemenea situații, discuția depășește limitele libertății de exprimare și ale responsabilității individuale și intră în domeniul siguranței publice.

Politiciana susține că un echipaj medical chemat să intervină pentru salvarea unei vieți a fost întâmpinat cu bâte și topoare, iar reacția violentă ar fi fost alimentată de o informație falsă propagată pe TikTok.

„Ceea ce s-a întâmplat la Cluj ne arată, din nou, cât de vulnerabili suntem, ca societate, în fața manipulării și cât de repede o minciună răspândită în mediul online poate produce consecințe în lumea reală. Un echipaj medical chemat să salveze o viață a fost întâmpinat cu bâte și topoare. Oamenii au reacționat violent sub influența unei minciuni propagate pe TikTok. Din acel moment, discuția nu mai poate fi doar despre libertatea de exprimare sau despre responsabilitatea individuală. Devine o problemă de siguranță publică. Autoritățile nu mai pot rămâne pasive”, a transmis lidera PNL într-o postare pe Facebook, făcută luni după-amiaza, potrivit Antena 3.

Deputata PNL susține că România are nevoie de o evaluare mai amplă a fenomenului manipulării prin intermediul platformelor sociale și critică lipsa unor mecanisme eficiente pentru limitarea conținutului pe care îl consideră nociv. În argumentația sa, Raluca Turcan enumeră mai multe situații în care efectele conținutului distribuit online ar fi depășit spațiul virtual și ar fi influențat comportamentul oamenilor.

Ea invocă inclusiv manipularea electorală prin intermediul platformelor sociale și afirmă că nu a existat până acum un raport prezidențial care să stabilească amploarea fenomenului.

„Nu am avut până acum nici măcar un raport prezidențial care să clarifice amploarea manipulării electorale prin intermediul platformelor sociale. Dar, între timp, vedem efecte pe care nu le mai putem trata ca pe niște simple derapaje ale mediului online: agresivitate fizică, violență în rândul copiilor, provocări și comportamente periculoase, cazuri dramatice de suicid și, acum, oameni care ajung să atace personal medical pentru că au fost convinși de o minciună văzută pe telefon!, mai spune Turcan.

Raluca Turcan afirmă că amploarea fenomenului nu mai poate fi redusă la problema moderării unor postări și spune că în Parlament au existat încercări de identificare a unor soluții legislative pentru limitarea conținutului nociv. Potrivit acesteia, inițiativele s-ar fi lovit însă de dificultățile instituționale și tehnice presupuse de reglementarea platformelor online.

„De câte dovezi mai avem nevoie pentru a admite că există o problemă care depășește cu mult moderarea unor postări? În Parlament, am încercat și vom continua să încercăm să găsim soluții legislative pentru limitarea conținutului nociv. De fiecare dată însă, ne lovim de argumente instituționale despre cât de dificil sau chiar imposibil este să reglementezi eficient conținutul distribuit pe aceste platforme”, a mai subliniat aceasta.

Raluca Turcan afirmă că autoritățile ar trebui să ia în calcul inclusiv măsuri radicale, între care interzicerea TikTok, dacă se constată că platforma nu poate limita eficient conținutul care generează riscuri pentru societate. Deputata precizează însă că o asemenea hotărâre nu ar trebui adoptată rapid, ci numai după o evaluare amplă a argumentelor, consecințelor și implicațiilor asupra siguranței publice și naționale.

În opinia sa, statul trebuie să stabilească dacă instrumentele actuale sunt suficiente pentru protejarea cetățenilor atunci când manipularea online produce efecte concrete în societate.