Adio panouri prin Programul Casa Verde. Statul schimbă regulile și finanțează doar baterii

Programul Casa Verde va fi modificat în 2026, iar finanțarea va fi direcționată exclusiv către sisteme de stocare a energiei, fără o componentă pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni seara că autoritățile pregătesc noua formulă a programului. Estimările prezentate indică o capacitate de stocare de minimum 200 MWh după implementarea investițiilor.

Programul Casa Verde va fi orientat în acest an către una dintre problemele sistemului energetic românesc: diferența dintre capacitatea tot mai mare de producție a energiei fotovoltaice și posibilitățile încă reduse de stocare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat luni seara, la Euronews, că investițiile realizate în ultimii ani au susținut masiv instalarea panourilor fotovoltaice, în timp ce finanțarea bateriilor a rămas la un nivel foarte scăzut.

Potrivit ministrului Mediului, noua abordare urmărește să corecteze acest dezechilibru și să permită păstrarea unei cantități mai mari din energia produsă în perioadele cu producție fotovoltaică ridicată.

„Lucrurile s-au împotmolit la faptul că de-a lungul timpului s-au alocat exponențial de mulți bani pentru panouri și aproape 0 bani pentru baterii. Vom schimba asta”, a declarat ministrul Mediului.

Schimbarea anunțată de Ministerul Mediului modifică structura cunoscută până acum a schemei de finanțare, deoarece componenta destinată panourilor fotovoltaice nu va mai fi inclusă în Programul Casa Verde din acest an. Fondurile vor fi concentrate exclusiv asupra achiziției sistemelor de stocare.

„Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a spus Buzoianu.

Ministrul Mediului estimează că investițiile realizate prin noua formulă a programului ar putea asigura o capacitate de stocare de cel puțin 200 MWh. Bateriile ar urma să păstreze energia produsă în timpul zilei pentru a putea fi utilizată ulterior, atunci când cererea crește.

Extinderea capacităților de stocare ar putea avea un rol important în orele de vârf, în special seara, când producția panourilor fotovoltaice scade, iar consumul rămâne ridicat. În aceste intervale, România poate ajunge să acopere o parte din necesarul de energie prin importuri.

Energia acumulată în bateriile finanțate prin Programul Casa Verde ar urma să fie disponibilă tocmai în aceste perioade, ceea ce ar reduce dependența sistemului energetic de energia cumpărată din exterior.

„Acea energie va putea să fie folosită la ore de vârf, în care noi, în mod normal, importam, seara, când, de fapt, cu aceste baterii vom ajunge să fim mult mai independenți și să nu mai importăm cel puțin 200 MWh pe oră”, a afirmat Buzoianu.

Ministerul Mediului pregătește și o schimbare a mecanismului prin care Administrația Fondului pentru Mediu acordă finanțările. Diana Buzoianu a criticat actualul sistem, în care accesarea banilor poate depinde de rapiditatea cu care solicitanții reușesc să intre pe platformă și să depună cererile.

Noul mecanism ar urma să elimine această competiție bazată în principal pe viteza de înscriere și să introducă criterii prin care proiectele și solicitanții să poată fi departajați în funcție de competitivitate.

„Pentru prima dată, vom schimba cu totul politica Fondului pentru Mediu, și anume, acum este o cursă a înarmării cine dă primul click, cine a dat primul click ca să poată să obțină fondurile”, a declarat Buzoianu.

Autoritățile intenționează să introducă mai multe criterii de competitivitate pentru distribuirea fondurilor, astfel încât finanțarea să nu mai depindă exclusiv de ordinea înscrierii. În cazul sistemelor de stocare, unul dintre elementele luate în calcul este contribuția financiară pe care beneficiarul este dispus să o suporte.

Un nivel mai ridicat al cofinanțării ar putea oferi solicitantului prioritate la acordarea fondurilor disponibile prin Programul Casa Verde.

„Cât ești dispus să cofinanțezi, cu cât ești dispus mai mult să cofinanțezi, cu atât vei avea prioritate”, a explicat ministrul.

Reconfigurarea Programului Casa Verde intervine într-o perioadă în care România își dezvoltă capacitățile de producție a energiei din surse regenerabile, inclusiv prin numărul tot mai mare de instalații fotovoltaice. Creșterea producției din timpul zilei pune însă presiune asupra sistemului în lipsa unor capacități suficiente pentru păstrarea energiei și utilizarea acesteia ulterior.

Dezvoltarea bateriilor este destinată să reducă această diferență dintre momentele în care energia regenerabilă este produsă și intervalele în care consumul este ridicat. Problema devine relevantă mai ales seara, când producția fotovoltaică se diminuează, iar sistemul energetic trebuie să acopere în continuare cererea de electricitate.