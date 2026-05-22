Potrivit raportului, numărul proiectelor de investiții străine directe din Europa a scăzut cu 7% comparativ cu 2024, iar numărul locurilor de muncă generate aproape s-a înjumătățit față de vârful atins în 2021.

În același timp, investitorii se orientează tot mai mult către proiecte automatizate și mai eficiente din punct de vedere al productivității, în timp ce proiectele mari, care generează peste 500 de locuri de muncă, sunt tot mai rare.

În acest context dificil la nivel european, România a reușit să atragă 109 proiecte de investiții străine directe în 2025, în creștere cu 16% față de anul anterior. În paralel, numărul locurilor de muncă generate de aceste investiții a crescut cu 39%, ajungând la 5.710.

Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România și Moldova, susține că evoluția României indică o consolidare a poziției țării în regiune, într-un moment în care multe piețe europene au înregistrat scăderi.

„În 2025, investițiile străine directe reflectă o schimbare clară de paradigmă la nivel european, în care deciziile de investiții devin mai selective, iar criteriile legate de competitivitate și predictibilitate cântăresc mai mult decât în anii anteriori. În acest context, evoluția României – cu o creștere de 16% a numărului de proiecte și de 39% a locurilor de muncă generate, într-un an în care majoritatea piețelor europene au înregistrat scăderi – indică o consolidare a poziției sale în regiune”, a declarat acesta.

Potrivit studiului, revenirea intrărilor de ISD la 8,1 miliarde de euro și creșterea numărului proiectelor de extindere arată că investitorii existenți își reafirmă angajamentele pe termen lung în România.

Raportul EY arată că România s-a clasat pe locul 11 în Europa după numărul proiectelor de investiții străine directe atrase în 2025, consolidându-și poziția în Europa Centrală și de Est.

În regiune, Polonia conduce clasamentul cu 285 de proiecte, în creștere cu 10%, în timp ce Ungaria a atras 73 de proiecte, în scădere cu 9%, însă cu un impact important asupra ocupării forței de muncă.

România se diferențiază printr-o creștere considerată mai echilibrată, distribuită pe mai multe sectoare economice.

Cum au evoluat investițiile străine în regiune

Țară Număr proiecte ISD în 2025 Evoluție Polonia 285 +10% România 109 +16% Ungaria 73 -9%

Unul dintre cele mai importante semnale evidențiate de raport este creșterea puternică a proiectelor de extindere în România.

Numărul acestora aproape s-a dublat, de la 31 în 2024 la 60 în 2025, ceea ce indică faptul că investitorii deja prezenți pe piață aleg să își dezvolte operațiunile existente.

Potrivit EY, această evoluție sugerează o maturizare a pieței locale și o consolidare a încrederii investitorilor în condițiile operaționale din România.

„Ponderea ridicată a proiectelor de extindere și revenirea intrărilor de ISD la 8,1 miliarde euro sugerează că investitorii existenți își reafirmă angajamentele pe termen lung”, a explicat Bogdan Ion.

Din cele 109 proiecte de investiții străine directe anunțate în România în 2025, cele mai multe au fost înregistrate în sectorul utilajelor și echipamentelor, urmat de software și servicii IT, transport și logistică, respectiv industria agroalimentară.

Domeniile care au atras cele mai multe investiții în România

Sector Număr proiecte Pondere Utilaje și echipamente 17 16% Software și servicii IT 14 13% Transport și logistică 13 12% Producători și furnizori de transport 12 11% Agroalimentar 12 11%

Raportul arată că România își consolidează rolul atât ca bază industrială și de producție, cât și ca platformă regională pentru servicii și lanțuri de aprovizionare europene.

Distribuția geografică a investițiilor arată diferențe importante între București și restul țării.

București-Ilfov conduce după numărul de proiecte, cu 45 de investiții atrase, însă generează un număr relativ redus de locuri de muncă, aproximativ 754, ceea ce reflectă profilul investițiilor în servicii și activități de suport.

În schimb, regiunile Nord-Vest, Centru, Vest și Sud-Vest Oltenia concentrează cea mai mare parte a locurilor de muncă generate de investițiile industriale.

Regiunile cu cele mai multe locuri de muncă generate de ISD

Regiune Proiecte Locuri de muncă Nord-Vest 14 1.375 Centru 13 1.108 Vest 11 909 Sud-Vest Oltenia 4 737

La nivel european, raportul EY arată că investițiile se mută tot mai mult către domenii emergente precum inteligența artificială, energia verde și industria de apărare.

Numărul proiectelor de investiții în inteligență artificială aproape s-a dublat în 2025, ajungând la 306 proiecte, în timp ce investițiile în apărare au crescut cu 84%.

În același timp, sectorul software și serviciilor IT rămâne lider european, cu 857 de proiecte de investiții, urmat de serviciile profesionale și sectorul financiar.

Reprezentanții EY avertizează că menținerea acestui trend pozitiv în România va depinde de capacitatea autorităților de a asigura stabilitate politică, predictibilitate și politici publice coerente.