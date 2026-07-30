ANOFM: Aproape 29.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Cele mai căutate meserii și ofertele din străinătate

Angajatorii din România pun la dispoziție 28.931 de locuri de muncă vacante, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Totodată, prin rețeaua EURES România sunt disponibile încă 134 de posturi în mai multe state din Spațiul Economic European.

Potrivit ANOFM, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru conducători auto transport rutier, domeniu în care sunt disponibile 3.197 de posturi.

Urmează posturile de curier, cu 1.583 de locuri de muncă, și cele de lucrător comercial, unde angajatorii caută 1.460 de persoane.

Printre ocupațiile cu cele mai multe posturi vacante se mai numără manipulant mărfuri, cu 1.187 de locuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci de mozaic, faianță, gresie și parchet, cu 1.146 de posturi, agent de securitate, cu 970 de locuri de muncă, și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, cu 839 de posturi.

Din totalul locurilor de muncă disponibile, 2.104 sunt adresate persoanelor cu studii superioare.

Printre posturile oferite se regăsesc cele de inginer, consilier, expert, inspector, referent, economist, specialist, manager și medic.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 6.057 de locuri de muncă, în ocupații precum agent de securitate, vânzător, casier, intendent și asistent medical generalist.

În cazul persoanelor cu studii profesionale, angajatorii oferă 7.035 de posturi, în special pentru conducători auto transport rutier, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și montatori de subansamble.

ANOFM arată că cea mai mare categorie de locuri de muncă vacante este destinată persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

În această categorie sunt disponibile 13.735 de posturi, în ocupații precum curier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în construcții și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.

Prin rețeaua EURES România sunt disponibile 134 de locuri de muncă în state din Spațiul Economic European.

Cele mai multe oferte sunt în Norvegia, unde sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producția și prelucrarea somonului.

În Olanda sunt vacante 31 de locuri de muncă pentru mecanici de camioane, șoferi de camion, șoferi de autobuz, inspectori veterinari și mecanici de asamblare.

Suedia oferă 20 de posturi pentru șoferi de autobuz, iar Germania are disponibile tot 20 de locuri de muncă pentru lucrători ajutor în podgorie și lucrători în producția și procesarea produselor din carne.

În Danemarca sunt disponibile 18 posturi pentru culegători de fructe, dulgheri, tâmplari montatori, programatori CNC, sudori TIG și asamblori mecanici.