Va lucra inteligența artificială în locul tău? Domeniile unde apar cele mai mari pericole

Companiile de inteligență artificială (AI) susțin tot mai des că instrumentele dezvoltate pot prelua o parte importantă din activitățile realizate până acum de oameni. Unele meserii ar putea fi automatizate, în timp ce altele ar putea fi transformate prin folosirea acestor tehnologii, care ar urma să sprijine angajații în activitățile zilnice.

Este știut faptul că conducerile celor mai mari companii din lume investesc sume considerabile în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de inteligență artificială, inclusiv datorită posibilității de reducere a unor costuri legate de forța de muncă.

Dacă aceste schimbări se vor confirma chiar și parțial, efectele ar putea fi resimțite în numeroase domenii de activitate și în cariere individuale. Economiști laureați ai Premiului Nobel au avertizat recent că lumea „trebuie să acționeze acum” pentru ca inteligența artificială să contribuie la creșterea nivelului de trai și să nu ducă la pierderi extinse de locuri de muncă.

În același timp, companiile londoneze au transmis că întâmpină dificultăți în găsirea competențelor necesare, pe fondul schimbărilor produse de inteligența artificială pe piața muncii.

Impactul asupra locurilor de muncă este încă într-o etapă incipientă, însă există deja anumite tendințe observabile în datele disponibile. O serie de analize urmăresc capacitatea modelelor de inteligență artificială de a realiza sarcini care anterior necesitau intervenția umană, în special în domeniul dezvoltării software.

Măsurătorile utilizate în industrie arată că, în urmă cu aproximativ trei ani, modelele lingvistice mari (LLM) puteau îndeplini în mod constant activități care necesitau câteva secunde sau minute de lucru uman. În prezent, aceste modele pot realiza sarcini mai complexe, comparabile cu activități care ar putea dura aproximativ o oră pentru un specialist.

Unele sisteme de inteligență artificială pot identifica probleme în contracte de criptomonede și pot contribui la dezvoltarea sau simplificarea unor modele tehnice, activități care pentru un om ar necesita mai multe ore de muncă.

Noile generații de modele ar putea avansa și mai mult în următorii ani. Deși exemplele sunt concentrate în principal pe programare software, modele similare încep să fie observate și în analiza financiară, activități juridice aflate la început de proces și anumite roluri de bază din industriile creative.

Analizele privind efectele inteligenței artificiale asupra angajării provin în mare parte din Statele Unite și folosesc date colectate pe parcursul mai multor ani. Acestea compară evoluția locurilor de muncă în ocupații considerate mai expuse la automatizare, precum dezvoltarea software și relațiile cu clienții, cu domenii mai puțin influențate de AI, cum sunt unele profesii din sănătate, îngrijirea copiilor sau serviciile de coafură.

O analiză realizată de Universitatea Stanford asupra salariilor și a numărului de locuri de muncă indică o scădere a ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu vârste între 22 și 25 de ani, după extinderea utilizării ChatGPT. Scăderea a ajuns la 12,8% în sectoare considerate mai expuse inteligenței artificiale, precum finanțele, software-ul și industriile creative.

Nu toți economiștii interpretează aceste date în același mod. Unii susțin că factori precum modificarea ratelor dobânzilor ar putea explica o parte din aceste schimbări. Și anunțurile online de angajare au fost influențate după apariția ChatGPT și a altor modele lingvistice de mari dimensiuni.

Analizele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au evidențiat diferențe între sectoarele cu expunere ridicată la inteligența artificială, precum telemarketingul și serviciile juridice, și domenii mai puțin afectate, precum construcțiile, curățenia sau prepararea alimentelor.

Regatul Unit a înregistrat schimbări importante potrivit acestor indicatori, într-o perioadă în care ratele dobânzilor erau stabile sau în scădere. Structura economiei britanice, dominată de sectorul serviciilor, este considerată un factor care poate crește expunerea anumitor ocupații la efectele inteligenței artificiale.

Utilizarea inteligenței artificiale este măsurată prin „tokenuri”, fragmente mici de text folosite de sisteme pentru procesarea, analiza și generarea limbajului. În medie, un token reprezintă aproximativ trei sferturi dintr-un cuvânt în limba engleză.

În 2026, folosirea inteligenței artificiale a crescut semnificativ, iar volumul de tokenuri utilizate a depășit cu mult reducerea costurilor pentru fiecare token procesat.

Unele dintre cele mai mari companii care folosesc aceste tehnologii au introdus „clasamente cu jetoane” pentru a încuraja angajații să obțină mai multe beneficii de productivitate prin utilizarea modelelor avansate.

În ultimele luni au fost folosite volume foarte mari de tokenuri, în special pentru „utilizare agentială”, adică pentru sisteme capabile să execute automat anumite sarcini. Totuși, costurile ridicate au determinat unele companii să limiteze utilizarea acestor modele.

Acest aspect poate indica faptul că există limite privind volumul de muncă ce poate fi automatizat. În anumite situații, lucrătorii virtuali ar putea avea costuri mai mari decât angajații umani, în funcție de tipul activității desfășurate.

Un element urmărit de companii este orientarea către variante mai ieftine de inteligență artificială, inclusiv modele dezvoltate în China și disponibile gratuit pe piață.

Evoluția pieței muncii rămâne dificil de anticipat, însă datele disponibile indică deja schimbări în modul în care companiile folosesc inteligența artificială și în modul în care anumite ocupații sunt influențate de aceste tehnologii.