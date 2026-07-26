Inteligența artificială schimbă economia creatorilor de conținut. Șeful Instagram spune că autenticitatea va deveni tot mai importantă

Adam Mosseri, șeful Instagram, consideră că explozia conținutului generat de inteligența artificială ar putea crește valoarea creatorilor umani, întrucât utilizatorii vor căuta tot mai mult autenticitate și perspective personale.

Într-un episod al podcastului realizat de Lenny Rachitsky, difuzat joi, Mosseri a declarat că, într-un mediu dominat de conținut sintetic, oamenii vor aprecia mai mult creativitatea și autenticitatea creatorilor reali, conform Business Insider.

Potrivit acestuia, Meta investește de mult timp în creatorii de conținut deoarece utilizatorii nu sunt interesați doar de materialele publicate, ci și de persoana din spatele acestora.

Mosseri a explicat că Instagram nu a fost niciodată doar despre conținutul în sine, ci și despre perspectiva autorului, motivele pentru care acesta distribuie anumite materiale și modul în care își exprimă propriul punct de vedere. În opinia sa, aceste aspecte vor deveni și mai importante pe măsură ce inteligența artificială va genera tot mai mult conținut.

Declarațiile șefului Instagram vin într-un moment în care economia creatorilor de conținut este influențată de apariția influencerilor generați cu ajutorul inteligenței artificiale, a modelelor virtuale și a videoclipurilor sintetice.

O parte dintre creatorii de conținut se tem că aceste tehnologii le-ar putea afecta veniturile, în condițiile în care tot mai multe branduri experimentează colaborări cu personalități digitale care nu au nevoie de salarii, concedii sau perioade de odihnă.

Cu toate acestea, Adam Mosseri și-a exprimat în repetate rânduri convingerea că dezvoltarea inteligenței artificiale va contribui, în cele din urmă, la creșterea valorii conținutului autentic creat de oameni.

În luna decembrie, acesta afirma că inteligența artificială a redus importanța esteticii atent construite care caracteriza în trecut Instagram. În opinia sa, imaginile perfecte au devenit ușor de produs și mai puțin interesante pentru utilizatori, în timp ce conținutul care pare autentic câștigă teren într-un spațiu online tot mai încărcat de materiale generate artificial.

Mosseri consideră însă că, pe termen lung, inteligența artificială va avea un impact pozitiv asupra Instagram, chiar dacă va aduce și provocări.

În loc să limiteze distribuirea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale, șeful Instagram susține că platforma ar trebui să îi ajute pe utilizatori să înțeleagă dacă materialele pe care le vizionează sunt generate de AI.

În opinia sa, conținutul nu ar trebui evaluat în funcție de instrumentele folosite pentru realizarea lui, ci după calitatea acestuia și după persoana care îl publică.

Totodată, Mosseri afirmă că Instagram va trebui să își îmbunătățească capacitatea de a diferenția conținutul de înaltă calitate generat cu inteligență artificială de materialele AI de slabă calitate.

Șeful Instagram este de părere că principalul avantaj al platformei va rămâne capacitatea de a facilita conexiunile dintre oameni și consideră că, pe măsură ce volumul de conținut generat de inteligența artificială va continua să crească, utilizatorii vor căuta din ce în ce mai mult conținut realizat de persoane reale.