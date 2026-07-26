Regulă pentru banii cash. Legea stabilește limite. Situațiile în care se cer documente doveditoare

O donație făcută în numerar poate părea una dintre cele mai simple modalități prin care o persoană oferă bani unei rude sau unei alte persoane. Totuși, legislația din România stabilește reguli care trebuie respectate, în funcție de valoarea donației, forma în care aceasta este făcută și scopul operațiunii. În anumite situații, este necesară încheierea unui act autentic la notar, iar în alte cazuri este recomandată păstrarea unor dovezi privind proveniența banilor. Totodată, donațiile nu trebuie confundate cu limitele aplicabile plăților în numerar prevăzute de legislația privind disciplina financiară.

Potrivit Codului Civil, donația este contractul prin care o persoană transmite cu titlu gratuit un bun sau o sumă de bani unei alte persoane, fără a primi ceva în schimb.

În cazul sumelor de bani oferite direct beneficiarului, donația poate fi realizată prin remiterea efectivă a banilor, însă în funcție de valoarea și împrejurările tranzacției este recomandată întocmirea unui înscris care să dovedească existența donației.

Dacă donația are ca obiect bunuri pentru care legea impune forma autentică, cum sunt imobilele, aceasta trebuie încheiată la notar.

Mulți români confundă donațiile între persoane fizice cu operațiunile reglementate de Legea nr. 70/2015 privind plățile și încasările în numerar.

În realitate, plafoanele prevăzute de această lege vizează în principal operațiunile dintre firme, PFA-uri, profesioniști și persoane fizice, precum și anumite tranzacții comerciale. Legea stabilește limite pentru încasările și plățile în numerar în aceste situații și interzice fragmentarea artificială a tranzacțiilor pentru evitarea plafoanelor.

Prin urmare, o donație între două persoane fizice nu reprezintă, în sine, o operațiune comercială reglementată de aceste plafoane.

Specialiștii recomandă ca, atunci când sunt donate sume importante de bani, părțile să întocmească documente care să poată demonstra natura operațiunii.

O dovadă scrisă poate fi utilă în eventualitatea unor verificări fiscale, a unor litigii între părți sau în cadrul procedurilor succesorale.

În cazul transferurilor bancare, este recomandat ca la explicația plății să fie menționat faptul că suma reprezintă o donație, pentru a exista o evidență clară a operațiunii.

Atunci când sunt oferite sume consistente în numerar, este important ca persoanele implicate să poată demonstra proveniența legală a banilor, dacă acest lucru este solicitat de autorități.

De asemenea, în cazul în care donația are implicații asupra altor proceduri juridice, precum partajul, succesiunea sau executarea silită, existența unor documente justificative poate deveni esențială.

Din acest motiv, pentru donațiile de valoare ridicată, multe persoane aleg transferul bancar, deoarece acesta lasă o urmă documentară clară privind data, suma și beneficiarul.

Legea nr. 70/2015 interzice fragmentarea artificială a operațiunilor în numerar atunci când acestea intră sub incidența plafoanelor legale aplicabile tranzacțiilor reglementate de actul normativ.

Scopul acestei interdicții este împiedicarea evitării limitelor stabilite de lege prin împărțirea aceleiași operațiuni în mai multe plăți mai mici.

Persoanele care intenționează să ofere sume de bani cu titlu gratuit ar trebui să țină cont de câteva reguli practice:

să stabilească în mod clar că suma reprezintă o donație;

să păstreze documente care pot dovedi operațiunea, în special pentru sumele mari;

să utilizeze transferul bancar atunci când doresc o trasabilitate mai bună a banilor;

să consulte un notar sau un specialist în drept atunci când donația este însoțită de condiții speciale ori implică și alte bunuri pentru care legea cere formă autentică.

Respectarea acestor reguli poate reduce riscul apariției unor neînțelegeri sau probleme juridice ulterioare și oferă o dovadă clară a caracterului gratuit al transferului de bani.