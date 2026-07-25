Diana Buzoianu este acuzată de abuz de putere. Un deputat AUR cere soluții urgente după notificările de demolare primite de operatorii de pe litoral

Deputatul AUR Cosmin Hristu o acuză pe ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, de abuz de putere, după ce mai mulți operatori economici de pe litoral au primit notificări de demolare în plin sezon estival. Parlamentarul susține că măsurile ar fi trebuit luate înainte de începerea sezonului și avertizează că acestea riscă să afecteze grav turismul românesc.

Potrivit deputatului, conflictul dintre autorități și operatorii de pe litoral apare într-un moment în care stațiunile au nevoie de stabilitate, predictibilitate și sprijin din partea instituțiilor statului, nu de dispute administrative și decizii adoptate în timpul sezonului turistic.

Cosmin Hristu afirmă că, în ultimele zile, antreprenorii de pe litoral au primit notificări de demolare pentru suprafețe considerate neconforme.

Acesta precizează că nu contestă existența unor eventuale neclarități administrative, însă consideră că adoptarea unor astfel de măsuri în mijlocul sezonului estival reprezintă o lipsă de realism.

Parlamentarul susține că, dacă existau probleme administrative sau de reglementare, acestea trebuiau clarificate și rezolvate înainte de începerea sezonului, nu după ce mii de turiști au ajuns pe litoral, iar operatorii economici au realizat investiții, au angajat personal și și-au asumat obligații contractuale.

„Asistăm în ultima perioadă la un conflict care riscă să afecteze grav turismul românesc, într-un moment în care litoralul are nevoie de stabilitate, predictibilitate și sprijin din partea autorităților, nu de scandaluri administrative și decizii luate peste noapte. În ultimele zile, antreprenorii de pe litoral au primit notificări de demolare pentru suprafețe considerate neconforme. Nu contest că pot exista neclarități administrative. Dar să vii cu astfel de măsuri în mijlocul sezonului este, cel puțin, o demonstrație de lipsă de realism. Din păcate, poziția de ministru interimar a doamnei Diana Buzoianu pare să fi adus un exces de zel exact în cel mai nepotrivit moment pentru turismul de pe litoral. Dacă existau probleme administrative sau de reglementare, acestea trebuiau clarificate și rezolvate înainte de începerea sezonului, nu când mii de turiști se află deja pe litoral, iar antreprenorii au făcut investiții, au angajat personal și și-au asumat obligații contractuale”, subliniază deputatul.

Deputatul AUR arată că este vorba despre operatori care își desfășoară activitatea pe aceleași amplasamente de ani de zile și care montează și demontează construcțiile la începutul și la finalul fiecărui sezon, putând demonstra acest lucru.

În opinia sa, aceste afaceri susțin sute de locuri de muncă. El oferă exemplul unui operator care are aproximativ 200 de angajați și atrage atenția că în spatele fiecărui loc de muncă se află o familie care depinde de stabilitatea acestor activități.

Cosmin Hristu spune că a intermediat o discuție între directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și reprezentanții cluburilor din Mamaia, cu scopul identificării unei soluții care să împiedice blocarea activității operatorilor economici în plin sezon estival.

„Vorbim despre operatori economici care își desfășoară activitatea pe aceleași amplasamente de ani de zile, montează și demontează construcțiile la începutul și la sfârșitul fiecărui sezon și pot demonstra acest lucru. Sunt afaceri care susțin sute de locuri de muncă. Un singur operator are aproximativ 200 de angajați, iar în spatele fiecărui loc de muncă există o familie care depinde de stabilitatea acestor activități. Tocmai de aceea am considerat oportun să intermediez o discuție între directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și reprezentanții cluburilor din Mamaia, cu un singur obiectiv: găsirea unei soluții care să împiedice blocarea activității acestor operatori economici în plin sezon estival”, a mai spus Cosmin Hristu.

Deputatul afirmă că a discutat și cu primarul municipiului Constanța despre situație. Potrivit acestuia, Apele Române invocă lipsa noului Plan Urbanistic Zonal al plajelor, în timp ce Primăria Constanța susține că instituția încasează veniturile rezultate din exploatarea plajelor, iar administrația locală este cea care trebuie să suporte costurile de salubrizare a stațiunii și să asigure utilitățile pentru operatorii de plajă.

În opinia parlamentarului, această situație reprezintă un conflict administrativ în care cei afectați sunt antreprenorii, angajații și turiștii.

„Totodată, am purtat discuții și cu primarul Constanței. Apele Române invocă lipsa noului PUZ al plajelor. Primăria susține că Apele Române încasează veniturile din exploatarea plajelor, în timp ce administrația locală este cea care trebuie să găsească milioane de lei pentru salubrizarea stațiunii și să asigure utilități operatorilor de plajă. Un dialog al surzilor, în care singurii care pierd sunt antreprenorii, angajații lor și turiștii”, a subliniat acesta.

Cosmin Hristu afirmă că, în calitate de deputat de Constanța, nu poate rămâne indiferent în fața situației, având în vedere că turismul reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei județului și este deja vulnerabil.

El susține că litoralul este afectat frecvent de informații privind bacteriile, meduzele și alte probleme, iar notificările de demolare transmise în plin sezon ar putea determina turiștii să aleagă alte destinații de vacanță.

Parlamentarul consideră că stațiunea Mamaia are tot mai puține atracții care aduc turiști și creează locuri de muncă și că acestea ar trebui protejate prin identificarea unor soluții împreună cu investitorii.

Totodată, el amintește că operatorii de pe plajă au încercat să valorifice suprafețele rezultate în urma proiectului de lărgire a plajelor, deși în multe zone acestea au fost acoperite cu scoici în loc de nisip, iar condițiile de desfășurare a activității nu au fost cele dorite de turiști.

Potrivit deputatului, operatorii au continuat să investească și să își respecte obligațiile contractuale, deși au ajuns să plătească chirii de până la patru ori mai mari decât cele prevăzute în contractele anterioare. În aceste condiții, el spune că este greu de înțeles de ce aceștia se confruntă acum cu notificări de demolare.