Elena Udrea critică starea litoralului românesc. Acuză autoritățile că au distrus turismul: Este un dezastru!
SURSA FOTO: Inquam Photos / Ovidiu Micsik „Elena Udrea: Eu știu oameni din Servicii. Au intervenit Serviciile să se organizeze alte alegeri ca să nu câștige Georgescu”
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a lansat un atac la adresa autorităților, după o vizită pe litoralul românesc. Ea susține că a ales stațiunea Mamaia, deși fusese sfătuită să își petreacă vacanța în Bulgaria, și afirmă că a găsit un litoral aflat într-o situație pe care o descrie drept „un dezastru”.
Elena Udrea spune că litoralul românesc a ajuns într-o situație critică
Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Elena Udrea afirmă că a vrut să petreacă împreună cu fiica sa câteva zile la mare, la începutul vacanței, alegând Mamaia în locul litoralului bulgăresc.
Fostul ministru susține însă că a găsit numeroase unități închise și multe spații scoase la vânzare. Potrivit acesteia, doar câteva plaje sunt amenajate, iar accesul până la mare se face pe trasee lungi amenajate printre dunele de nisip.
Udrea afirmă că situația afectează atât turiștii, cât și operatorii economici care activează pe litoral.
Acuzații privind lipsa facilităților de pe plajă
În mesajul publicat, fostul ministru al Turismului susține că, odată ajunși pe plajă, turiștii nu mai beneficiază de serviciile cu care erau obișnuiți.
Ea afirmă că i s-ar fi spus că beach barurile nu mai funcționează din cauza unor decizii ale Ministerului Mediului și că nici toaletele nu mai sunt disponibile pe plajă.
Totodată, Elena Udrea se întreabă de ce Ministerul Mediului ar avea un rol în organizarea activităților de pe litoral și susține că plajele trebuie administrate astfel încât să ofere servicii turiștilor și să permită dezvoltarea activităților economice.
În același context, fostul ministru afirmă că nu vede implicarea autorităților responsabile de turism și se întreabă dacă există un responsabil pentru acest domeniu în actualul Executiv.
Fostul ministru spune că operatorii iau în calcul mutarea afacerilor în Bulgaria
Elena Udrea mai susține că a discutat cu proprietarul plajei pe care a ales-o, iar acesta i-ar fi spus că intenționează să își mute activitatea în Bulgaria începând de anul viitor, dacă situația va rămâne neschimbată.
Fostul ministru afirmă că a încercat să îl convingă să mai aștepte, exprimându-și speranța că viitorul Guvern va lua măsuri pentru schimbarea situației de pe litoralul românesc.
În finalul mesajului, Elena Udrea formulează critici la adresa actualei guvernări și susține că este nevoie de un nou Executiv care, în opinia sa, să schimbe actuala conducere și modul în care este administrat turismul românesc.
„Deși toată lumea m-a sfătuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia.
Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!
Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni.
Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!
Ministra Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca acestia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Exista așa ceva în guvernul lui Bolojan?
Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate?
Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României!
Proprietarul plajei unde ne-am oprit ne spune că, de la anul, se va muta în Bulgaria dacă lucrurile vor rămâne așa. Încerc să-l încurajez să mai aibă puțină răbdare.
Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară!”, a transmis fostul ministru al Turismului, Elena Udrea într-o postare pe Facebook.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.