Elena Udrea critică starea litoralului românesc. Acuză autoritățile că au distrus turismul: Este un dezastru!

SURSA FOTO: Inquam Photos / Ovidiu Micsik „Elena Udrea: Eu știu oameni din Servicii. Au intervenit Serviciile să se organizeze alte alegeri ca să nu câștige Georgescu”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a lansat un atac la adresa autorităților, după o vizită pe litoralul românesc. Ea susține că a ales stațiunea Mamaia, deși fusese sfătuită să își petreacă vacanța în Bulgaria, și afirmă că a găsit un litoral aflat într-o situație pe care o descrie drept „un dezastru”.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Elena Udrea afirmă că a vrut să petreacă împreună cu fiica sa câteva zile la mare, la începutul vacanței, alegând Mamaia în locul litoralului bulgăresc.

Fostul ministru susține însă că a găsit numeroase unități închise și multe spații scoase la vânzare. Potrivit acesteia, doar câteva plaje sunt amenajate, iar accesul până la mare se face pe trasee lungi amenajate printre dunele de nisip.

Udrea afirmă că situația afectează atât turiștii, cât și operatorii economici care activează pe litoral.

În mesajul publicat, fostul ministru al Turismului susține că, odată ajunși pe plajă, turiștii nu mai beneficiază de serviciile cu care erau obișnuiți.

Ea afirmă că i s-ar fi spus că beach barurile nu mai funcționează din cauza unor decizii ale Ministerului Mediului și că nici toaletele nu mai sunt disponibile pe plajă.

Totodată, Elena Udrea se întreabă de ce Ministerul Mediului ar avea un rol în organizarea activităților de pe litoral și susține că plajele trebuie administrate astfel încât să ofere servicii turiștilor și să permită dezvoltarea activităților economice.

În același context, fostul ministru afirmă că nu vede implicarea autorităților responsabile de turism și se întreabă dacă există un responsabil pentru acest domeniu în actualul Executiv.

Elena Udrea mai susține că a discutat cu proprietarul plajei pe care a ales-o, iar acesta i-ar fi spus că intenționează să își mute activitatea în Bulgaria începând de anul viitor, dacă situația va rămâne neschimbată.

Fostul ministru afirmă că a încercat să îl convingă să mai aștepte, exprimându-și speranța că viitorul Guvern va lua măsuri pentru schimbarea situației de pe litoralul românesc.

În finalul mesajului, Elena Udrea formulează critici la adresa actualei guvernări și susține că este nevoie de un nou Executiv care, în opinia sa, să schimbe actuala conducere și modul în care este administrat turismul românesc.