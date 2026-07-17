Controale pe litoral. 23 de terase încalcă legea plajelor. Ministrul Mediului avertizează: Sancțiunile includ rezilierea contractului

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat rezultatele controalelor efectuate pe litoral în plin sezon estival. Potrivit acesteia, 23 de terase au fost descoperite că încalcă legislația privind plajele, însă numărul neregulilor este mult mai mic decât în anii anteriori.

Diana Buzoianu a efectuat vineri o vizită pe litoral pentru a verifica modul în care sunt respectate regulile privind administrarea plajelor. Ministrul a precizat că, deși numărul controalelor a crescut față de anul trecut, au fost identificate doar 23 de terase care nu respectă legislația.

„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival, vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în momentul de faţă, care este situaţia raportată la ceea ce era anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcţiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de faţă avem doar 23 de cazuri descoperite, deşi numărul controalelor a crescut chiar serios faţă de anul anterior, ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie, respectă într-un număr mult mai mare legislaţia”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Potrivit acesteia, în anii anteriori, în plin sezon estival, erau descoperite peste 100 de terase care încălcau prevederile legale.

Ministrul Mediului a explicat că toate cele 23 de cazuri au fost comunicate Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), iar instituția a transmis, la rândul său, notificări către primăriile competente.

Operatorii au fost deja înștiințați că trebuie să ridice terasele care nu respectă legislația.

Diana Buzoianu a avertizat că, dacă în termen de cinci zile de la notificarea finală nu vor intra în legalitate, vor putea fi aplicate sancțiunile prevăzute în contractele de închiriere.

„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase, în plin sezon. Deci este clar că suntem pe un traseu corect, ne bucurăm să vedem că avem acest rezultat în urma controalelor, în urma comunicării publice, în urma faptului că am trasat o linie roşie pe plajele din România. Cele 23 de terase care sunt în momentul de faţă în această situaţie au fost comunicate către ISC. ISC-ul la rândul lui a comunicat către primării. Avem deja notificări făcute către operatorii respectivi pentru a ridica aceste terase care nu respectă legislaţia”, a precizat ea.

Ministrul a precizat că una dintre măsurile care pot fi luate împotriva operatorilor care nu respectă legea este rezilierea contractului de închiriere a plajei.

Potrivit ministrului, controalele au verificat și respectarea obligației ca 30% din suprafața plajelor închiriate să rămână liberă pentru turiștii care doresc să își așeze propriul prosop.

De asemenea, au fost urmărite prevederile privind utilizarea materialelor naturale la amenajarea teraselor, în locul plasticului, fiind încurajată folosirea lemnului, stufului și a altor materiale similare.