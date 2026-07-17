Controale pe litoral. 23 de terase încalcă legea plajelor. Ministrul Mediului avertizează: Sancțiunile includ rezilierea contractului
SURSA FOTO: Dreamstime
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat rezultatele controalelor efectuate pe litoral în plin sezon estival. Potrivit acesteia, 23 de terase au fost descoperite că încalcă legislația privind plajele, însă numărul neregulilor este mult mai mic decât în anii anteriori.
Numărul teraselor cu nereguli a scăzut semnificativ
Diana Buzoianu a efectuat vineri o vizită pe litoral pentru a verifica modul în care sunt respectate regulile privind administrarea plajelor. Ministrul a precizat că, deși numărul controalelor a crescut față de anul trecut, au fost identificate doar 23 de terase care nu respectă legislația.
„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival, vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în momentul de faţă, care este situaţia raportată la ceea ce era anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcţiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de faţă avem doar 23 de cazuri descoperite, deşi numărul controalelor a crescut chiar serios faţă de anul anterior, ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie, respectă într-un număr mult mai mare legislaţia”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.
Potrivit acesteia, în anii anteriori, în plin sezon estival, erau descoperite peste 100 de terase care încălcau prevederile legale.
Operatorii au fost notificați să desființeze construcțiile neconforme
Ministrul Mediului a explicat că toate cele 23 de cazuri au fost comunicate Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), iar instituția a transmis, la rândul său, notificări către primăriile competente.
Operatorii au fost deja înștiințați că trebuie să ridice terasele care nu respectă legislația.
Diana Buzoianu a avertizat că, dacă în termen de cinci zile de la notificarea finală nu vor intra în legalitate, vor putea fi aplicate sancțiunile prevăzute în contractele de închiriere.
„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase, în plin sezon. Deci este clar că suntem pe un traseu corect, ne bucurăm să vedem că avem acest rezultat în urma controalelor, în urma comunicării publice, în urma faptului că am trasat o linie roşie pe plajele din România. Cele 23 de terase care sunt în momentul de faţă în această situaţie au fost comunicate către ISC. ISC-ul la rândul lui a comunicat către primării. Avem deja notificări făcute către operatorii respectivi pentru a ridica aceste terase care nu respectă legislaţia”, a precizat ea.
Rezilierea contractelor este una dintre sancțiunile posibile
Ministrul a precizat că una dintre măsurile care pot fi luate împotriva operatorilor care nu respectă legea este rezilierea contractului de închiriere a plajei.
Potrivit ministrului, controalele au verificat și respectarea obligației ca 30% din suprafața plajelor închiriate să rămână liberă pentru turiștii care doresc să își așeze propriul prosop.
De asemenea, au fost urmărite prevederile privind utilizarea materialelor naturale la amenajarea teraselor, în locul plasticului, fiind încurajată folosirea lemnului, stufului și a altor materiale similare.
„Una dintre sancţiunile imediate este inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective, dar eu sper că vom ajunge în punctul în care până şi ultimii operatori vor înţelege că trebuie să fie respectată legislaţia. Vestea bună este că mergând pe teren, pe zonele în care au fost descoperite cele 23 terase, o parte dintre zonele în care am fost noi, 80% din plaja închiriată respecta de fapt prevederile legale. Deci acolo s-au urmărit inclusiv prevederile care spuneau foarte clar că trebuie să fie lăsat 30% spaţiu pentru oameni să poată să folosească plajă publică, să poată să vină să îşi pună un prosop. Se respectă prevederea cu privire la materialele naturale care erau folosite, să nu mai folosim plastic, să folosim mai degrabă stuf, lemn şi alte materiale care sunt naturale. Pentru cele 23 terase însă legea se va aplica şi sperăm ca în perioada imediat următoare notificările să fie suficiente pentru ca şi operatorii să înţeleagă şi ultimii operatori care nu respectă legislaţia să revină asupra deciziilor luate”, a menţionat Buzoianu.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.