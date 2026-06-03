Se schimbă legea în România. Amenzile pentru aceste fapte vor crește până la 500.000 de lei. Se va aplica pedeapsa cu închisoarea

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 3 iunie 2026, că a depus în Parlament un pachet de legi care modifică Legea Apelor și Legea Minelor. Pachetul legislativ prevede amenzi de până la 500.000 de lei, interdicții de 5 ani pentru firmele care nu finalizează lucrările de mediu și noi sancțiuni penale.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 3 iunie 2026, că a depus în Parlament un pachet de legi care modifică Legea Apelor și Legea Minelor.

Referitor la Legea Apelor, ea a explicat că firmele care nu respectă legea și nu finalizează lucrările în maximum 3 ani nu vor mai putea obține avize pentru gospodărirea apelor timp de 5 ani. În ultimii 10 ani, au fost emise aproximativ 1.200 de avize pentru iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost realizate efectiv. Din această cauză, au rămas în urmă sute de gropi și cratere ilegale care au afectat mediul timp de zeci de ani.

Ea a spus că autoritățile române au intensificat controalele, au aplicat mai multe amenzi și au deschis dosare penale, dar consideră că este nevoie și de modificarea legislației pentru a opri acest fenomen. Potrivit noilor reguli, avizele pentru realizarea iazurilor piscicole vor fi valabile 2 ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult un an. Astfel, toate lucrările trebuie finalizate în maximum 3 ani. Dacă acest termen nu este respectat, firma va putea primi o amendă de până la 500.000 de lei. Buzoianu a explicat că amenzile vor crește semnificativ. Dacă până acum valoarea maximă era de 80.000 de lei, în viitor aceasta va putea ajunge la 500.000 de lei.

Ea a adăugat că firmele sancționate pentru nerespectarea obligațiilor nu vor mai putea obține avize pentru noi exploatări timp de 5 ani. Interdicția se va aplica și dacă administratorul încearcă să înființeze o altă firmă pentru a evita sancțiunea. Ea a anunțat introducerea unor noi infracțiuni. Depozitarea ilegală a peste 20 de metri cubi de agregate minerale fără documente de proveniență va fi considerată infracțiune. De asemenea, desfășurarea activităților de exploatare sau realizarea iazurilor fără autorizațiile necesare va fi pedepsită penal, cu închisoare de la 1 la 3 ani.

„Ne uităm astfel, pe lângă faptul că am crescut controalele, pe lângă faptul că am dat mult mai multe amenzi, am deschis dosare penale, ne uităm şi la modificarea legislaţiei. Şi astăzi avem un pachet legislativ pe care îl depunem pentru a modifica mai multe legi, o modificare care este absolut necesară pentru ca acest fenomen să nu mai poată să fie acoperit, ca acest fenomen să nu mai fie perpetuat ani de zile de acum încolo. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile, plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Deci, în 3 ani de zile lucrările trebuie să fie finalizate. Lucrările de mediu şi ele trebuie să fie finalizate în tot acest termen. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenţie şi va fi sancţionată cu un maxim de 500.000 de lei. Iniţial vorbeam de un maxim de 80.000 de lei ca amendă. În momentul de faţă vorbim de un maxim de 500.000 de lei amendă. Pentru operatorii care nu au respectat legislaţia şi în 3 ani de zile nu şi-au realizat lucrările sau nu au făcut lucrările necesare la măsurile din perspectiva mediului, dacă au primit contravenţie, 5 ani de zile nu mai pot obţine avize de gospodărire a apelor, pentru noi lucrări de exploatare a agregatelor pe care le-ar mai dori ei să le obţină. Am introdus inclusiv noi infracţiuni. Avem pentru depozitarea ilegală de agregate minerale care depăşesc 20 de metri cubi, deci practic un camion umplut cu agregate minerale, dacă nu există acte de provenienţă, acea faptă va fi sancţionată penal. De asemenea, dacă operatorii funcţionează fără autorizaţiile de mediu şi în activităţi de realizare de iazuri piscicole sau exploatare de agregate fără niciun fel de autorizaţie, tot aşa va deveni infracţiune sancţionată cu între 1 şi 3 ani de zile”, a declarat Buzoianu.

Referitor la modificările aduse Legii Minelor, Buzoianu a explicat că proiectul de lege prevede confiscarea utilajelor folosite la exploatările ilegale. Ea a arătat că, până acum, chiar dacă autoritățile descopereau balastiere ilegale, utilajele folosite rămâneau în proprietatea celor care au încălcat legea.

Ea a precizat că noua propunere prevede confiscarea acestor echipamente și utilaje. Totodată, măsura a fost propusă și pentru activitățile aflate în administrarea Apelor Române. Ea a mai spus că operatorii care desfășoară activități de exploatare minieră vor fi obligați să instaleze camere video în zonele respective. Imaginile înregistrate vor trebui păstrate timp de șase luni, pentru a putea fi folosite ca probe în anchete sau pentru verificarea respectării legislației.

Buzoianu și-a exprimat speranța că pachetul legislativ va fi adoptat de Parlament. Ea a declarat că își dorește ca proiectul să primească avizele necesare și să fie aprobat cel puțin în prima Cameră a Parlamentului în actuala sesiune legislativă.