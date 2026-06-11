Ministrul Mediului îl demite pe șeful Apelor Române: Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Voi veni cu o decizie de schimbare din funcție

Diana Buzoianu a anunțat că în județul Olt au fost descoperite două balastiere presupus ilegale, în urma unor controale ale autorităților. Ea a criticat modul de gestionare a situației și a cerut schimbări la conducerea Administrația Națională „Apele Române”.

Diana Buzoianu a spus că, în urma unor controale făcute în județul Olt, au fost descoperite două balastiere despre care autoritățile consideră că funcționau ilegal. Una avea aproximativ 25 de hectare, iar cealaltă circa 75 de hectare. Ea a afirmat că prejudiciul estimat ar fi de cel puțin 10 milioane de lei, bani pierduți din exploatarea de pietriș care nu ar fi fost declarat corect. Buzoianu a susținut că la una dintre aceste balastiere nu ar fi fost făcute controale anterior.

Șeful de la Administrația Națională „Apele Române”, Doru Cazan, ar fi promis verificări interne (audit), reguli mai clare de numire în funcții și sancțiuni pentru cei care ar fi ignorat ilegalități. Deși unele persoane au fost reconfirmate în funcții, ea consideră că nu este corect ca oameni care nu au observat sau nu au raportat ilegalități să fie promovați.

Buzoianu a anunțat, pe Facebook, că intenționează să ceară schimbarea din funcție a directorului general al „Apele Române”, Doru Cazan.

„Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi. În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt. Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile – ilegalități vizibile din avion. Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie. Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile. Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”, este mesajul ei.

Doru Dragoș Cazan este un specialist cu o experiență de peste trei decenii în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și infrastructurii hidrologice din România. La începutul anului 2026 (pe 20 ianuarie), a preluat funcția de Director General al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), în urma unei proceduri de selecție deschise.

Pregătirea sa este una strict tehnică și de specialitate, axată pe inginerie și management public. Este absolvent al Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Deține titlul de Doctor în inginerie civilă, cu specializarea în Hidraulică. A absolvit un program de masterat în Managementul Sectorului Public. A urmat stagii de perfecționare și formare profesională în Franța și Germania.

Cariera sa este legată aproape în totalitate de cele două autorități majore care gestionează resursele hidrice ale țării: ANAR și INHGA (Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor).

Director General al ANAR (Ianuarie 2026 – Iunie 2026): A fost numit la conducerea instituției de către ministra Mediului, Diana Buzoianu, în urma unui proces de selecție la care au participat 15 candidați.

Director Tehnic al INHGA (2021 – 2026): Înainte de a prelua conducerea executivă a ANAR, a ocupat această funcție tehnică de management în cadrul Institutului Național de Hidrologie. Tot în cadrul INHGA a activat și ca șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă.

Director de Departament în ANAR (2012 – 2020): A condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă. Din această postură, a coordonat monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor din România, emiterea de avize sau autorizații și implementarea Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene.

Director General al ANAR (2015): A mai asigurat conducerea generală a instituției pentru o perioadă scurtă și în cursul anului 2015.

Șef Serviciu în ANAR (2004 – 2012): A condus Serviciul de Gestiune Cantitativă a Resurselor de Apă, Avize și Autorizații.