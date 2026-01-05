Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat luni declanșarea unui proces de selecție transparent pentru funcția de director general al Administrația Națională Apele Române, marcând o schimbare majoră în modul de numire a conducerii instituției.

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă declanşarea, în premieră, a unui proces de selecţie transparent pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale «Apele Române», marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituţii din domeniul gospodăririi apelor din România”, transmite instituția.

Potrivit ministerului, viitorul director general va fi desemnat ”printr-un demers deschis, public şi fundamentat pe competenţă şi integritate, după o perioadă îndelungată în care conducerea instituţiei a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale şi de integritate au fost secundare susţinerii din partea politicienilor”.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat necesitatea unei reforme profunde în domeniul gospodăririi apelor, în contextul problemelor recurente cu care s-a confruntat instituția.

„Administraţia Naţională «Apele Române» a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetăţenilor şi au slăbit capacitatea instituţiei de a-şi îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiţii insuficiente şi de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis şi riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competenţa, integritatea şi autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranţa hidrologică a ţării”, a declarat ministrul.

Procesul de selecție este organizat într-un cadru de maximă transparență, interviurile urmând să fie înregistrate și publicate, pentru a asigura responsabilitate publică și credibilitate instituțională.

Candidații vor fi evaluați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice.

Pentru participarea la selecție, candidații trebuie să transmită un dosar care să includă:

copie digitală a actului de identitate;

documente care atestă experiența profesională în domeniul apelor, inclusiv experiența academică, dacă este cazul;

certificat de cazier judiciar care să demonstreze lipsa condamnărilor pentru fapte de corupție sau trafic de influență;

o scrisoare de intenție de maximum 500 de cuvinte (3.000 de caractere), care să prezinte viziunea managerială și principalele 3–5 măsuri de reformă instituțională pe termen scurt, mediu și lung.

Dosarele pot fi transmise până la 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail: cabinet.ministru@mmediu.ro. În situația în care unele documente nu pot fi depuse la termen din motive ce țin de instituțiile emitente, candidații pot transmite dovada solicitării acestora.

Interviurile sunt programate în perioada 14–16 ianuarie 2026.

Postul de director general al Administrației Naționale Apele Române a rămas vacant după ce Florin Ghiță și-a prezentat demisia de onoare la începutul lunii decembrie 2025, în urma crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița.

Conducerea interimară a instituției a fost preluată de Sorin Rândașu, director al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul ANAR.