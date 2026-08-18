Prețuri carburanți azi, 18 august. Cât costă benzina și motorina în București și marile orașe

Prețurile carburanților rămân la niveluri ridicate marți, 18 august 2026. Benzina standard își păstrează media națională de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina se scumpește cu încă 4 bani și ajunge la 10,20 lei pe litru. Față de începutul lunii iulie, diferențele sunt însă considerabile pentru ambele tipuri de carburant.

Benzina standard costă marți, 18 august, în medie 9,55 lei/litru la nivel național, valoare neschimbată față de ziua precedentă. Comparativ cu 1 iulie, șoferii plătesc însă cu 90 de bani mai mult pentru fiecare litru, ceea ce reprezintă o creștere de 10,4%.

În cele 1.336 de stații pentru care au fost centralizate prețurile benzinei standard, valorile sunt cuprinse între 9,42 și 9,65 lei/litru. Cel mai mic preț raportat este de 9,42 lei/litru, la o stație Rompetrol din Adjud, județul Vrancea.

Datele fac parte din monitorizarea realizată de PretCarburant.ro, platformă care urmărește la fiecare două ore prețurile carburanților din 1.829 de stații din întreaga țară.

Motorina standard înregistrează o nouă creștere. Media națională a ajuns la 10,20 lei/litru, după o scumpire de 4 bani, echivalentul unui avans de 0,4% față de ziua precedentă.

Diferența este mai mare dacă actualul nivel este comparat cu cel de la începutul lunii iulie. Față de 1 iulie, motorina s-a scumpit cu 63 de bani pe litru, respectiv cu 6,6%.

În cele 1.364 de stații analizate, prețurile motorinei standard variază între 9,93 și 10,77 lei/litru. Cel mai redus preț este de 9,93 lei/litru și a fost identificat la o stație Rompetrol din Arad.

Astfel, la nivel național, benzina standard se menține la o medie de 9,55 lei/litru, cu 10,4% peste nivelul din 1 iulie, în timp ce motorina a urcat la 10,20 lei/litru și este cu 6,6% mai scumpă decât la același reper.

O ușoară majorare apare și în cazul GPL. Media națională este de 4,62 lei/litru, cu un ban peste nivelul din ziua precedentă, ceea ce corespunde unei creșteri de 0,2%.

Comparativ cu 1 iulie, GPL este mai scump cu 7 bani pe litru, respectiv cu 1,5%. Prețurile din cele 342 de stații analizate sunt cuprinse între 3,61 și 5 lei/litru.

Cel mai mic preț pentru GPL raportat pe 18 august este de 3,61 lei/litru, la o stație Rompetrol din Galați.

În București, benzina standard costă în medie 9,55 lei/litru, iar motorina 10,16 lei/litru. La Cluj-Napoca, media este de 9,56 lei/litru pentru benzină și 10,18 lei/litru pentru motorină.

În Timișoara, benzina ajunge la 9,56 lei/litru, iar motorina la 10,21 lei/litru. La Iași, șoferii găsesc benzina la o medie de 9,55 lei/litru și motorina la 10,22 lei/litru.

În Constanța, valorile sunt de 9,55 lei/litru pentru benzină și 10,21 lei/litru pentru motorină. Brașovul are o medie de 9,55 lei pentru benzină și 10,17 lei pentru motorină.

La Craiova, benzina standard costă în medie 9,54 lei/litru, iar motorina 10,17 lei/litru. În Oradea, mediile ajung la 9,56 lei/litru, respectiv 10,21 lei/litru.

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Sălaj, de 9,53 lei/litru. La polul opus se află Clujul, cu o medie de 9,56 lei/litru.

În cazul motorinei, Bucureștiul are cea mai redusă medie, de 10,16 lei/litru. Cea mai ridicată valoare este raportată în Bistrița-Năsăud, unde motorina standard costă în medie 10,33 lei/litru.

Evoluția prețurilor la pompă vine într-un moment în care petrolul Brent se menține la un nivel semnificativ mai ridicat decât la începutul lunii iulie. Cotația indicată pentru 18 august este de 91,01 dolari pe baril, cu 2,49 dolari peste valoarea precedentă.

La 1 iulie, petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril. Diferența până la nivelul actual este de aproximativ 24%.