Cât costă TollRo pentru traseul Nădlac-Giurgiu. Calcule pentru fiecare categorie de vehiculele

Sistemul TollRo, prin care vehiculele grele sunt taxate în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare, a devenit operațional de la 1 octombrie 2026.

Pentru un TIR de peste 12 tone, costul unei traversări a României pe ruta Nădlac-Giurgiu diferă în funcție de clasa de emisii a vehiculului. După mai multe amânări, de la 1 octombrie 2026, vehiculele de marfă și de pasageri cu masa mai mare de 3,5 tone nu mai achită rovinietă.

Camioanele, autobuzele și microbuzele sunt taxate la kilometru prin sistemul TollRo, iar valoarea taxei este stabilită în funcție de categoria drumului utilizat și de norma de poluare.

Pentru vehiculele de peste 12 tone, tariful este calculat în funcție de parametrii de clasificare înscriși în documentele de înmatriculare. Printre criteriile luate în calcul se află masa totală maximă autorizată (MTMA) și încadrarea vehiculului într-o anumită clasă de emisii EURO.

Tariful unitar reprezintă taxa de trecere TollRo aplicată pentru fiecare kilometru parcurs pe domeniul SETRE România. Valoarea diferă în funcție de caracteristicile vehiculului și de categoria drumului pe care acesta circulă.

Tariful unitar este alcătuit dintr-o componentă pentru utilizarea infrastructurii și una bazată pe costurile externe. Acestea au la bază principiile referitoare la recuperarea costurilor infrastructurii, precum și cele privind poluarea atmosferică generată de traficul rutier.

Pentru vehiculele încadrate în clasele de emisii EURO V și EURO IV, tariful unitar este cel aplicabil clasei EURO VI, majorat cu 15%. În cazul vehiculelor din clasele EURO III, EURO II, EURO I și non-Euro, tariful corespunzător clasei EURO VI este majorat cu 30%.

Având în vedere tarifele TollRo stabilite pentru vehiculele de peste 12 tone, costul unei traversări a României poate fi estimat pentru ruta Nădlac – Giurgiu, în funcție de distanța parcursă pe autostradă, drum expres și drum național, precum și de norma de poluare a TIR-ului.

Distanța dintre Nădlac și Giurgiu este de aproximativ 680-700 de kilometri pe traseul rutier cel mai rapid, prin Sibiu și Valea Oltului. Ruta include mai multe categorii de drumuri, fiecare având propriul tarif TollRo pe kilometru.

Pe traseul dintre Nădlac și Sibiu sunt aproximativ 350 de kilometri de autostradă. Între Sibiu și Pitești, traseul include circa 175 de kilometri de drum național, iar între Pitești și centura Bucureștiului sunt aproximativ 110 kilometri de autostradă.

Ultima parte a traseului, între București și Giurgiu, are aproximativ 65 de kilometri și se desfășoară pe drum național. În total, pentru traversarea României de la Nădlac la Giurgiu rezultă aproximativ 460 de kilometri de autostradă și 240 de kilometri de drum național.

Pentru un TIR de peste 12 tone, aceste distanțe sunt relevante pentru calcularea costului total al taxei TollRo. Valoarea finală diferă în funcție de norma de poluare a vehiculului.

Pentru un TIR încadrat la norma Euro VI, precum și pentru un vehicul electric, tariful este de 0,48 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,24 lei pe kilometru pe drumurile naționale.

La o distanță estimată de 460 de kilometri de autostradă și 240 de kilometri de drum național, costul traversării este de aproximativ 278 de lei. Calculul are la bază tariful de 0,48 lei/km pentru cei 460 de kilometri de autostradă și tariful de 0,24 lei/km pentru cei 240 de kilometri de drum național.

Pentru vehiculele Euro V și Euro IV, tarifele sunt mai mari, ca urmare a majorării aplicate tarifului de referință pentru Euro VI. În acest caz, taxa pentru aceeași traversare este mai ridicată.

Un TIR încadrat în clasele de emisii Euro V sau Euro IV achită 0,55 lei pentru fiecare kilometru parcurs pe autostrăzi și drumuri expres. Pentru drumurile naționale, tariful este de 0,28 lei/km.

Aplicând aceste valori la traseul estimat Nădlac – Giurgiu, cu aproximativ 460 de kilometri de autostradă și 240 de kilometri de drum național, costul total al traversării ajunge la aproximativ 320 de lei.

Diferența față de un vehicul Euro VI rezultă din majorarea de 15% aplicată tarifului unitar corespunzător acestei clase de emisii. Astfel, norma de poluare a TIR-ului influențează direct suma achitată pentru aceeași distanță parcursă. Pentru vehiculele mai vechi, încadrate în clasele Euro III, Euro II, Euro I și non-Euro, tarifele sunt stabilite la un nivel superior.

Pentru aceste categorii de vehicule, tariful TollRo este de 0,62 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres. Pe drumurile naționale, tariful este de 0,31 lei/km.

Pe traseul Nădlac – Giurgiu, la distanțele estimate de aproximativ 460 de kilometri de autostradă și 240 de kilometri de drum național, costul total al taxei ajunge la aproximativ 360 de lei.

Tariful mai ridicat pentru aceste clase de emisii rezultă din majorarea cu 30% a tarifului unitar corespunzător vehiculelor Euro VI. Prin urmare, pentru aceeași rută și aceeași distanță, suma plătită prin TollRo este diferită în funcție de norma de poluare a TIR-ului, potrivit Newsweek.ro.