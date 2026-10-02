Europa, lovită de secetă și căldură extremă. Râurile au ajuns la cele mai mici debite din istorie

Vara anului 2026 lasă Europa cu ape tot mai puține și temperaturi tot mai greu de ignorat. Râurile au ajuns la cele mai scăzute debite medii de la începutul măsurătorilor, în timp ce mările s-au încălzit puternic. Efectele s-au resimțit asupra apei, energiei, agriculturii și zonelor de coastă.

Râurile și fluviile din Europa au înregistrat în această vară cele mai scăzute debite medii de când au început măsurătorile, în 1992. În același timp, mările din jurul continentului au avut în 2026 temperaturi neobișnuit de ridicate, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene.

În lunile iulie și august, numeroase cursuri de apă importante au înregistrat debite record sau aproape de record. Printre acestea s-au numărat Rinul, Dunărea, Loara și Sena.

Potrivit Copernicus, nivelurile scăzute ale apelor au pus presiune suplimentară asupra irigațiilor, sistemelor de răcire a reactoarelor nucleare, producției de energie hidroelectrică, disponibilității apei dulci și aprovizionării cu energie. Serviciul european indică astfel o legătură strânsă între schimbările climatice și provocările geopolitice, inclusiv cele privind securitatea energetică.

În același timp, Copernicus a raportat temperaturi record sau aproape record la suprafața mării pe o mare parte a coastei atlantice, precum și în regiunile vestică și centrală ale Mării Mediterane. Temperaturile ridicate au fost însoțite de valuri de căldură marină cu intensitate de la mare la excepțională.

Aceste valuri de căldură marină pot contribui la creșterea temperaturilor în zonele de coastă din apropiere. Conform Copernicus, apele foarte calde limitează răcirea pe timpul nopții și favorizează creșterea nivelului de umiditate.

Datele Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice arată că vara anului 2026 a fost a treia cea mai caldă din istorie la nivelul Europei și cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest.

În Europa de Vest, temperatura medie a ajuns la 21,7 grade Celsius, cu 2,5 grade Celsius peste media perioadei 1991-2020.

Până la sfârșitul verii, o suprafață record, reprezentând 52% din teritoriul Europei, a fost afectată de un „stres termic foarte puternic”. Potrivit Copernicus, acest nivel corespunde unei temperaturi resimțite de peste 38 de grade Celsius.