Cele mai frumoase destinații din Europa pentru culorile toamnei. România, în top cu o zonă de poveste

Europa oferă o toamnă lungă și diversă, cu păduri în nuanțe spectaculoase, văi montane și podgorii care își schimbă aspectul odată cu venirea sezonului rece. De la Slovenia și Scoția până la Finlanda și Portugalia, continentul are numeroase locuri unde pot fi admirate tonurile de roșu, portocaliu și auriu ale toamnei.

Nord-estul Statelor Unite este adesea în centrul atenției odată cu schimbarea anotimpului, însă Europa poate concura cu succes ca destinație pentru „uitatul frunzelor”. Diversitatea reliefului european permite o perioadă mai lungă pentru observarea culorilor de toamnă, în funcție de regiune și altitudine.

Deși nuanțele celebre din New England pot fi spectaculoase, perioada în care pot fi admirate este cunoscută pentru faptul că este scurtă și imprevizibilă. Europa oferă, în schimb, numeroase variante, de la vârfuri alpine și văi adânci ale râurilor până la întinderi vaste de pădure, astfel încât toamna ajunge în diferite zone la momente diferite.

Astfel, cei care aleg cu atenție destinația pot urmări culorile roșu intens, galben auriu și portocaliu ars timp de mai multe săptămâni și, în anumite locuri, chiar luni. Iată zece dintre destinațiile europene unde frunzișul de toamnă poate fi admirat în condiții spectaculoase.

Lacul Bled se numără printre cele mai cunoscute destinații din Slovenia și este apreciat pentru peisajele sale, dar și pentru faptul că găzduiește singura insulă naturală a țării. Zona poate fi foarte aglomerată în timpul verii, motiv pentru care toamna reprezintă o perioadă potrivită pentru o vizită.

În lunile de toamnă, apa este probabil prea rece pentru înotătorii ocazionali, însă vizitatorii pot închiria o barcă cu vâsle și pot privi frunzișul colorat care înconjoară lacul. Peisajul oferă astfel o perspectivă diferită asupra uneia dintre cele mai cunoscute atracții naturale ale Sloveniei.

Cei care preferă plimbările pot face turul lacului în aproximativ o oră și jumătate. Traseul permite opriri pentru fotografii și pentru observarea vegetației care își schimbă treptat culorile pe măsură ce sezonul avansează.

Alpii bavarezi atrag vizitatori în toate anotimpurile, iar Castelul Neuschwanstein este unul dintre punctele de interes ale regiunii. Zona reprezintă și o destinație potrivită pentru o călătorie de toamnă, datorită diferențelor de altitudine dintre regiunile montane și văile aflate mai jos.

Culorile toamnei apar încă din septembrie în zonele înalte din apropierea vârfului Zugspitze. Pe măsură ce sezonul avansează, schimbarea culorilor coboară către versanții munților și către văile mai joase.

În aceste zone, nuanțele de roșu și portocaliu pot fi întâlnite până în noiembrie. Pentru cei care doresc să exploreze traseele montane, orașul Füssen reprezintă un punct de acces potrivit către numeroasele poteci din regiune.

Districtul Lacurilor din Anglia a inspirat vizitatori de-a lungul secolelor, inclusiv poeți romantici precum Samuel Taylor Coleridge și William Wordsworth. Regiunea a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2017, consolidând statutul său de importantă destinație naturală și culturală.

Buttermere este una dintre zonele care se remarcă în sezonul de toamnă. O plimbare în jurul lacului poate fi făcută dimineața devreme, când apa este adesea suficient de liniștită pentru a reflecta dealurile și vegetația din jur.

Coniston Water reprezintă un alt punct de interes în această perioadă. Traseele împădurite, priveliștile montane și combinația dintre arborii veșnic verzi și cei foioși creează un peisaj cu numeroase nuanțe de toamnă.

Transilvania este asociată frecvent cu poveștile despre vampiri, însă regiunea oferă și peisaje naturale care pot fi descoperite în special în perioada de toamnă. Castelul Bran, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, rămâne unul dintre obiectivele vizitate în acest sezon.

Pe măsură ce toamna avansează, copacii din Munții Carpați capătă nuanțe diferite, iar variațiile de altitudine contribuie la prelungirea perioadei în care pot fi observate culorile de toamnă. Schimbarea treptată a vegetației permite vizitatorilor să descopere peisajele montane în mai multe etape ale sezonului.

Brașovul poate fi folosit ca punct de plecare pentru explorarea zonei montane. Orașul oferă, de asemenea, posibilitatea de a petrece timp în aer liber după excursiile din munți, iar numeroase restaurante instalează încălzitoare și pun la dispoziția clienților pături pentru perioadele mai reci.

Scoția este una dintre regiunile europene asociate cu peisajele de toamnă, iar Perthshire oferă o combinație de zone aflate între Highlands și Lowlands. Regiunea este potrivită pentru cei care vor să urmărească schimbarea culorilor în păduri și peisajele rurale.

Perthshire găzduiește gardul viu de fag Meikleour, considerat oficial cel mai înalt gard viu din lume. Toamna, acesta capătă nuanțe de roșu și portocaliu, devenind unul dintre punctele de interes ale zonei.

Un alt loc important este Schitul, deținut de National Trust. Zona include păduri, cascade și ruine, iar culorile sezonului se combină cu peisajul natural și elementele istorice.

Familiile pot vizita și Pădurea Fermecată din Pitlochry. De la începutul lunii octombrie până la începutul lunii noiembrie, spectacolul de lumini și sunet adaugă o componentă suplimentară experienței oferite de pădurile regiunii în perioada de toamnă.

Munții Dolomiți se află printre destinațiile preferate de numeroși drumeți și reprezintă, totodată, o opțiune potrivită pentru o călătorie de toamnă. Peisajul se schimbă odată cu apariția culorilor sezonului, iar laricele au un rol important în acest spectacol natural.

Din octombrie și până la începutul ninsorilor abundente din noiembrie, laricele capătă o nuanță aurie intensă. În același timp, lumina specifică toamnei evidențiază formele stâncoase ale munților și creează schimbări vizibile ale peisajului de-a lungul zilei.

Umbrele mai lungi ale sezonului influențează și lumina de la apus, în timp ce frunzișul poate fi admirat în reflexiile de pe Lago di Sorapis și Lago di Braies. Ambele lacuri se numără printre locurile care merită incluse într-o vizită în această perioadă.

Valea Loarei este cunoscută în întreaga lume pentru producția de vin, iar toamna schimbă aspectul podgoriilor din regiune. Pe lângă degustarea recoltelor locale, vizitatorii pot urmări transformarea frunzelor, care trec către nuanțe de roșu, portocaliu și violet.

Culorile sunt vizibile în special în apropierea numeroaselor castele din vale. Peisajul viticol se combină astfel cu arhitectura și grădinile domeniilor istorice, oferind o imagine specifică sezonului.

Castelul Chaumont-sur-Loire reprezintă unul dintre locurile apreciate toamna. Grădinile și terenurile sale sunt decorate cu dovleci și dovlecei, care adaugă un element sezonier peisajului deja format din grădini și construcții istorice.

Laponia este asociată în special cu perioada Crăciunului, însă regiunea oferă și motive pentru o vizită în sezonul de toamnă. Rovaniemi, capitala regiunii, are numeroși copaci care își schimbă culoarea în această perioadă.

Toamna este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru observarea aurorei boreale, iar fenomenul poate fi urmărit în apropierea numeroaselor lacuri din Laponia. Vegetația autumnală care înconjoară aceste ape poate completa peisajul nocturn.

Temperaturile nu sunt la fel de scăzute ca în perioada de iarnă, însă pot coborî sub zero grade. Vizitatorii trebuie, prin urmare, să fie pregătiți pentru condiții reci și să aibă haine potrivite pentru temperaturi scăzute, nu doar unul sau două straturi suplimentare.

Frunzișul de toamnă este asociat adesea cu pădurile dense, însă regiunea viticolă Douro oferă un alt tip de peisaj sezonier. Podgoriile terasate se întind de-a lungul văii și capătă după recoltare nuanțe puternice de roșu, portocaliu și galben.

Clima blândă din Valea Douro permite menținerea culorilor până în noiembrie. Din acest motiv, regiunea se numără printre locurile din Europa unde sezonul de toamnă poate fi urmărit pe o perioadă mai lungă.

Vizitatorii pot alege să rămână în Porto și să facă excursii de o zi în regiune sau să se cazeze la o quinta locală, adică o proprietate viticolă. O croazieră pe râu oferă o perspectivă diferită asupra văii, iar de pe apă pot fi observate terasele acoperite de culorile intense ale sezonului.

Croația este cunoscută în special pentru plajele sale și pentru activitățile de navigație din timpul verii. În sezonul de toamnă, însă, zonele din interiorul țării oferă un peisaj diferit, iar Parcul Național Lacurile Plitvice se numără printre destinațiile potrivite pentru această perioadă.

Cele 16 lacuri turcoaz ale parcului sunt legate printr-o serie de cascade și înconjurate de păduri dense de fag și stejar. Odată cu schimbarea anotimpului, copacii capătă nuanțe de galben, portocaliu și roșu, care contrastează cu apa lacurilor.

Altitudinile diferite la care se află lacurile fac ca schimbarea culorilor să apară progresiv. Acest fenomen contribuie la prelungirea sezonului de toamnă în diferite zone ale parcului.

O variantă de cazare este reprezentată de pensiunile aflate în apropierea intrărilor în parc. Sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie pot oferi o experiență mai liniștită, după încheierea perioadei aglomerate din timpul verii.