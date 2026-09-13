MAE avertizează românii care merg în această țară: Demonstrații și posibile perturbări de trafic pe 16 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Kosovo că, pe 16 septembrie 2026, în Priștina vor avea loc demonstrații. În acest sens, situația ar putea genera anumite perturbări, inclusiv de trafic și în transportul public.

MAE a transmis, duminică, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Kosovo. În data de 16 septembrie, în Priștina vor avea loc demonstrații, care ar putea cauza anumite perturbări, inclusiv de trafic și în transportul public.

„MAE recomandă cetățenilor români să se informeze în permanență cu privire la evoluția situației la nivel local, să aloce mai mult timp pentru eventuale deplasări și să păstreze distanța față de adunările mari de persoane sau demonstrații”, mai transmite ministerul.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în/dinspre Muntenegru asupra creșterii semnificative a timpilor de așteptare, începând cu data de 14 septembrie 2026, la punctele de trecere a frontierei (PTF) spre/dinspre Republica Croația (spațiul Schengen): Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila), pe fondul protestelor regionale coordonate anunțate de către transportatorii rutieri din Bosnia și Herțegovina, Republica Serbia, Muntenegru și Republica Macedonia de Nord.

să evite, pe cât posibil, PTF Debeli Brijeg (Karasovići) și Vitaljina (Kobila) în perioadele de trafic intens;

să își reprogrameze, dacă este posibil, deplasările care presupun tranzitarea acestor PTF;

să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să nu părăsească vehiculul în zonele în care acest lucru este interzis sau poate afecta desfășurarea traficului;

să se informeze constant cu privire la situația traficului și la timpii de așteptare la PTF, înainte de deplasare și pe durata tranzitului și să își planifice corespunzător călătoria.

De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorica: +382 20 618 040, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +382 69380349.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet podgorica.mae.ro și mae.ro şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, apps.apple.com, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, se arată în comunicat.