Miza datei de 23 septembrie. Ce spune Gheorghe Piperea despre alegerea noului premier

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea estimează că președintele Nicușor Dan nu va anunța viitorul premier în săptămâna următoare. Potrivit evaluării sale, desemnarea ar putea fi amânată cel puțin până la 23 septembrie.

Avovatul Gheorghe Piperea susține că, înainte de plecarea președintelui la Organizația Națiunilor Unite, ar fi necesară desemnarea unui premier, astfel încât acesta să aibă timpul prevăzut de Constituție pentru formarea Guvernului.

Europarlamentarul AUR consideră că eventualele informații privind o desemnare rapidă nu se vor confirma. El leagă calendarul nominalizării de procedurile care trebuie parcurse ulterior, inclusiv formarea echipei guvernamentale și votul de învestitură din Parlament.

În acest context, Gheorghe Piperea susține că întârzierea desemnării premierului ar avea efect și asupra discuțiilor privind alegerile anticipate. Potrivit interpretării sale, procedura pentru anticipate ar putea fi declanșată numai după parcurgerea etapelor constituționale referitoare la desemnarea și respingerea unui premier.

Gheorghe Piperea apreciază că nominalizarea viitorului prim-ministru nu ar urma să aibă loc mai devreme de 23 septembrie. El face această estimare în legătură cu modul în care vede calendarul politic și constituțional.

„Dacă mergem după logica propriu-zisă, înainte ca domnul să plece la ONU, ar trebui să facă desemnarea de premier, în așa fel încât să fie suficient timp pentru ca acest premier desemnat să facă guvernul în cele 10 zile pe care le stabilește Constituția.

Dacă însă mergem după logica, între ghilimele, a lui, în realitate, el nu va face niciun fel de desemnare mai devreme de 23 septembrie. Și, din punctul acesta de vedere, ideea de alegere anticipată și ea se amână, pentru că alegerile anticipate se pot organiza doar în situația în care ajunge în fața Parlamentului încă un premier desemnat, iar acest premier desemnat pică la votul de investitură în Parlament.”, a punctat avocatul Piperea, potrivit b1tv.ro.

Potrivit afirmațiilor europarlamentarului, persoana desemnată pentru funcția de premier are la dispoziție 10 zile pentru alcătuirea echipei guvernamentale. Piperea consideră că acest interval trebuie avut în vedere atunci când este stabilit calendarul politic.

El susține că desemnarea făcută înaintea deplasării la ONU ar permite parcurgerea procedurilor necesare pentru formarea noului cabinet. În evaluarea sa, o nominalizare ulterioară ar împinge mai departe și celelalte etape ale procesului politic.

Gheorghe Piperea susține că Sorin Grindeanu ar trebui propus pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul AUR îl indică pe acesta drept președinte al PSD și afirmă că structura statutară de conducere a partidului l-a propus pentru această poziție.

În același timp, Piperea afirmă că președintele Nicușor Dan trebuie să poarte consultări cu partidele politice înaintea desemnării premierului. El consideră că Grindeanu ar trebui să aibă un rol important în promovarea unei soluții politice.

„Desigur că trebuie să poarte și consultări cu partidele politice. Și aici, un rol de promotor ar trebui să joace, în primul rând, dar mai ales domnul Grindeanu, care este președintele PSD-ului și care este și premierul pe care l-a propus până în momentul de față ca for statutar organul de conducere al PSD.”, a mai afirmat Piperea.

Susținerea exprimată de europarlamentarul AUR pentru Sorin Grindeanu reprezintă o propunere politică și nu o desemnare oficială pentru funcția de premier. Nominalizarea urmează, potrivit afirmațiilor sale, să fie legată de consultările președintelui cu formațiunile politice și de etapele prevăzute de calendarul constituțional.

Gheorghe Piperea avertizează asupra posibilității apariției unui blocaj constituțional și estimează că varianta cea mai optimistă pentru soluționarea situației ar putea fi în martie-aprilie 2027. Europarlamentarul afirmă însă că și-ar dori ca o rezolvare să fie obținută mai devreme, cel mai devreme la începutul lunii decembrie.

„Dacă domnul Grindeanu nu observă pericolul de blocaj constituțional, este foarte în regulă. Cea mai optimistă variantă este martie-aprilie 2027. Desigur că eu unul mi-aș dori o rezolvare cel mai devreme la începutul lui decembrie. Din punctul acesta de vedere, rezolvare însemnând fie că avem un guvern, fie că avem un parcurs clar către alegerile anticipate”, a excplicat europarlamentarul.

Prin termenul de „rezolvare”, Piperea indică două posibilități: instalarea unui guvern sau stabilirea unui traseu clar către alegeri anticipate. În ceea ce privește anticipatele, el susține că acestea ar putea fi organizate doar după ce un alt premier desemnat ajunge în fața Parlamentului și nu obține votul de învestitură.

Estimările prezentate de europarlamentarul AUR leagă durata procesului de consultările politice, desemnarea premierului și procedura de învestire a Guvernului. Piperea susține că o eventuală întârziere a nominalizării ar împinge mai departe și perspectiva declanșării procedurii pentru alegeri anticipate.