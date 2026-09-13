Nicuşor Dan, întâlniri şi discuţii la Rovaniemi. Ce se află pe agenda preşedintelui

Nicuşor Dan se află duminică şi luni la Rovaniemi, în Finlanda, unde participă la Summitul European consacrat Regiunii Arctice. Discuţiile sunt orientate spre conturarea unei strategii europene mai clare pentru această zonă, a cărei relevanţă geopolitică, economică şi climatică a crescut.

La Rovaniemi, şeful statului va prezenta poziţia României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu dintre Arctica şi Marea Neagră. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, abordarea are în vedere faptul că provocările de securitate din cele două regiuni sunt interconectate.

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi. Reuniunea este organizată la inițiativa Prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri ai statelor europene (Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanți ai instituțiilor UE (Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas)”, se arată în comunicat.

Summitul este dedicat consolidării abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, pe fondul importanţei tot mai mari pe care aceasta o are din punct de vedere geopolitic, economic şi climatic.

„Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice. În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate”, transmite Administrația Prezidențială

În timpul discuţiilor, Nicuşor Dan va prezenta viziunea României asupra modului în care provocările de securitate din zona arctică şi din regiunea Mării Negre pot fi gestionate într-o abordare coerentă şi unitară. Poziţia preşedintelui porneşte de la interconectarea provocărilor de securitate din aceste regiuni.

„Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică”, se mai arată în comunicat.

Luni, şeful statului va vizita baza militară Lapland Air Wing şi Expoziţia „Arctic Opposites”. Programul mai prevede participarea la sesiunea de lucru ”Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”.

Nicuşor Dan va participa şi la dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic”, dedicat rolului şi acţiunilor Uniunii Europene în regiunea arctică. La finalul reuniunii este programată o conferinţă comună de presă cu liderii care participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice.

Participarea României la discuţiile de la Rovaniemi are loc în contextul în care Bucureştiul îşi exprimă disponibilitatea de a contribui la eforturile comune ale Uniunii Europene şi NATO, inclusiv prin responsabilităţi în regiunea proprie şi în spaţiul extins şi prin proiecte privind infrastructura critică, apărarea şi securitatea energetică.