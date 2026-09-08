Franța și alte 11 țări pregătesc sancțiuni comerciale împotriva coloniilor israeliene

Franța și alte 11 state pregătesc restricții comerciale împotriva coloniilor israeliene din teritoriile palestiniene ocupate. Măsura vine pe fondul intensificării violențelor și extinderii coloniilor.

Douăsprezece țări, printre care Franța, intenționează să impună sancțiuni comerțului cu bunuri provenite din coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate. Măsura este prezentată drept un răspuns la violențele comise de coloniști împotriva palestinienilor și la extinderea coloniilor, potrivit unui comunicat comun publicat marți, 8 septembrie, de miniștrii de Externe ai celor 12 state.

Franța, Regatul Unit, Canada, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia au anunțat că intenționează fie să introducă restricții naționale asupra comerțului cu bunuri provenite din coloniile considerate ilegale în dreptul internațional, fie să susțină adoptarea unor restricții europene în acest domeniu. Unele dintre state au precizat că analizează serios posibilitatea de a adopta astfel de sancțiuni sau alte măsuri, în conformitate cu procedurile naționale.

„Azi (marţi), Franţa, Regatul Unit, Canada, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Suedia îşi confirmă intenţia de a impune restricţii naţionale comerţului de bunuri cu coloniile ilegale în dreptul internaţional şi/sau să susţină restricţii europene în acest sens sau ca ele să ia în calcul în mod serios să adopte asemena sancţiuni sau alte măsuri conform procedurilor lor naţionale”, scriu miniştrii de Externe ai celor 12 state.

Comunicatul a fost făcut public de ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, pe platforma X. Potrivit documentului, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Andy Burnham și premierul canadian Mark Carney au convenit asupra necesității unor măsuri pentru a împiedica deteriorarea în continuare a situației.

Jean-Noël Barrot a anunțat că Franța va opri comerțul cu coloniile israeliene din Palestina, argumentând că situația din Cisiordania se află într-un punct critic. Ministrul francez a denunțat extinderea accelerată a coloniilor și intensificarea violențelor comise de coloniști extremiști împotriva palestinienilor, inclusiv acte pe care autoritățile israeliene le-au calificat drept teroriste.

Ministerul de Externe din Franța susține că măsura este conformă cu dreptul internațional și subliniază că restricțiile vizează în mod specific comerțul cu coloniile israeliene, fără a reprezenta un boicot al Israelului.

Irlanda și Spania au adoptat deja măsuri privind schimburile comerciale cu coloniile israeliene, în timp ce Franța a exercitat presiuni în ultimele săptămâni pentru adoptarea unor măsuri similare la nivelul Uniunii Europene, principalul partener comercial al Israelului.

În lipsa unui consens între statele membre ale UE, Parisul a decis să acționeze la nivel național. Autoritățile franceze susțin că deteriorarea situației din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est, concomitent cu accelerarea extinderii coloniilor, afectează perspectivele creării unui stat palestinian viabil.

Ministerul de Externe din Franța și-a exprimat regretul că Guvernul israelian nu a adoptat măsuri considerate suficiente pentru a opri această evoluție. În același timp, Quai d’Orsay a precizat că decizia nu afectează statutul Israelului de partener economic al Franței.

Franța a precizat că va continua să aibă schimburi economice și comerciale cu Israelul și că se va opune în continuare tentativelor de boicotare a statului israelian discutate la nivel național.

Întrebat despre măsurile anunțate, Ministerul de Externe din Franța nu a putut preciza nici modalitățile concrete prin care acestea vor fi aplicate și nici dacă va fi necesară adoptarea unei legislații privind produsele vizate.

Quai d’Orsay nu a oferit detalii nici despre volumul importurilor care ar urma să fie afectat de viitoarele restricții și nici despre termenul la care acestea ar putea intra în vigoare.

În iulie, deputații irlandezi au adoptat un proiect de lege prin care este interzis importul de produse provenite din coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate. Măsura vizează bunuri agricole, industriale și alte produse, fără să se extindă însă asupra comerțului cu servicii furnizate de coloniile israeliene.

Un reprezentant al coloniștilor israelieni din Cisiordania a respins marți sancțiunile impuse de statele occidentale coloniilor israeliene, calificându-le drept antisemite și rușinoase.

Președintele Consiliului Yesha, Israel Gantz, a susținut că decizia de a boicota produsele provenite din Iudeea și Samaria, denumirea biblică folosită de Israel pentru Cisiordania, precum și de a impune sancțiuni unor evrei doar pentru faptul că locuiesc și muncesc în această zonă reprezintă o măsură antisemită și rușinoasă.

Consiliul Yesha este principala organizație care reprezintă coloniștii israelieni din Cisiordania ocupată.

Autoritatea Palestiniană a salutat, la rândul său, anunțarea sancțiunilor, pe care le-a descris drept o etapă importantă.