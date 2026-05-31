Utilizarea telefonului mobil la volan în Europa în 2026. Țara unde se dau cele mai dure sancțiuni. Tabel comparativ între România și UE

Utilizarea telefonului mobil la volan în Europa în 2026 este strict reglementată în majoritatea țărilor, fiind permisă exclusiv prin sisteme hands-free, în timp ce folosirea telefonului în mână în timpul conducerii este considerată o abatere gravă și se sancționează sever prin amenzi, puncte de penalizare și, în unele cazuri, suspendarea permisului de conducere.

Utilizarea telefonului mobil la volan în România în 2026. În 2026, legislația rutieră din România menține restricții ferme privind utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii unui autovehicul. Măsurile sunt orientate către reducerea distragerii atenției, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere.

Conform regulilor rutiere actuale, șoferilor le este interzis să folosească telefonul mobil în timp ce conduc, dacă acesta nu este utilizat printr-un sistem hands-free (difuzor, Bluetooth sau alte soluții integrate în vehicul).

Este interzisă:

ținerea telefonului în mână în timpul condusului;

apelarea, scrierea de mesaje sau navigarea manuală;

orice interacțiune directă cu ecranul telefonului în mers.

Scopul principal al acestei reglementări este reducerea timpului de reacție și prevenirea pierderii atenției la trafic.

Nerespectarea interdicțiilor privind telefonul mobil este sancționată sever în România. În funcție de situație, pot fi aplicate mai multe tipuri de măsuri:

Tip sancțiune Descriere Valoare / consecință Amenzi contravenționale Fapta se încadrează în clasele de sancțiuni prevăzute de legislația rutieră, în funcție de gravitate 4 – 8 puncte de amendă Puncte de penalizare Se aplică suplimentar față de amendă și sunt înscrise în evidența permisului de conducere 4 puncte de penalizare Suspendarea permisului de conducere Se aplică în cazuri agravate, când utilizarea telefonului este asociată cu alte abateri rutiere (ex: viteză, neacordare de prioritate) Suspendare 30 de zile

Legea permite anumite utilizări ale dispozitivelor mobile, cu condiția respectării stricte a siguranței rutiere:

Categorie Reguli Condiții principale Sisteme hands-free Sunt complet permise în timpul condusului Include Bluetooth, sisteme integrate în mașină și căști audio; nu implică folosirea mâinilor Utilizarea GPS-ului Este permisă folosirea aplicațiilor de navigație Telefonul trebuie fixat într-un suport special; este interzisă manipularea dispozitivului în timpul mersului

Distragerea atenției la volan este considerată una dintre cele mai periculoase comportamente în trafic. Chiar și câteva secunde de neatenție pot duce la:

reacții întârziate;

pierderea controlului vehiculului;

creșterea riscului de accidente grave.

Din acest motiv, legislația rutieră încurajează exclusiv utilizarea soluțiilor hands-free și evitarea oricărei interacțiuni manuale cu telefonul.

În Germania, folosirea telefonului mobil fără sistem hands-free în timpul conducerii este strict interzisă și sancționată conform Catalogului Oficial de Amenzi (Bußgeldkatalog). Pentru depistarea încălcărilor, autoritățile pot utiliza inclusiv sisteme automate de monitorizare precum Monocam, bazate pe inteligență artificială.

Tipul abaterii Amendă Puncte în Flensburg Suspendarea permisului Contravenție simplă (utilizare telefon în timpul condusului) 100 € (+ taxe administrative) 1 punct Nu Punerea în pericol a altor participanți la trafic 150 € 2 puncte 1 lună Accident cu daune materiale 200 € 2 puncte 1 lună Utilizarea telefonului pe bicicletă 55 € — Nu

Interdicția este valabilă chiar și când vehiculul staționează la semafor sau în ambuteiaj, dacă motorul este pornit.

Telefonul poate fi folosit doar dacă vehiculul este oprit complet și motorul este oprit.

Aplicațiile de tip „radar detector” („Blitzer”) sunt interzise și se sancționează separat (aprox. 70 € și 1 punct).

Navigația GPS este permisă doar dacă telefonul este fixat într-un suport, iar setările sunt făcute înainte de pornirea la drum sau prin comenzi vocale.

Pentru conducătorii auto aflați în perioada de probă:

utilizarea telefonului este clasificată ca abatere gravă (A-Verstoß);

se prelungește perioada de probă cu încă 2 ani;

este obligatoriu un curs de reabilitare (Aufbauseminar).

În Franța, legislația rutieră privind utilizarea telefonului mobil la volan este printre cele mai stricte din Europa. Ținerea telefonului în mână în timpul conducerii este interzisă complet și se sancționează atât prin amenzi, cât și prin pierderea punctelor de pe permis.

Tip sancțiune Valoare / măsură Detalii Amendă redusă 90 € Se aplică dacă este achitată rapid Amendă standard 135 € Contravenție de clasa a IV-a Amendă majorată 375 € În caz de întârziere la plată Puncte de penalizare -3 puncte Se scad automat de pe permis

Este interzisă folosirea telefonului chiar și când vehiculul este oprit la semafor sau în ambuteiaj.

Telefonul poate fi utilizat doar dacă mașina este parcată legal și motorul este oprit complet.

Utilizarea căștilor audio sau a dispozitivelor intraauriculare este interzisă în trafic.

Singura formă permisă de hands-free este sistemul integrat al vehiculului (difuzoare Bluetooth încorporate).

Situație Consecință Utilizarea telefonului combinată cu altă abatere (ex: viteză, neacordare prioritate) Suspendarea permisului până la 6 luni Utilizare simplă a telefonului (în anumite departamente, din mai 2026) Posibilă suspendare administrativă imediată

În Spania, utilizarea sau chiar simpla ținere în mână a telefonului mobil în timpul condusului este considerată o abatere gravă. Autoritățile aplică sancțiuni dure și folosesc tehnologii moderne precum camere inteligente și drone pentru detectarea automată a încălcărilor.

Situație Amendă Puncte de penalizare Observații Telefon ținut sau utilizat în mână 200 € 6 puncte Infracțiune gravă; punctele au fost dublate Telefon utilizat în suport (manipulat în mers) 200 € 3 puncte Include butonarea sau interacțiunea în timpul condusului Plată rapidă (≤ 20 zile) 100 € 6 sau 3 puncte (neschimbat) Reducere de 50% la amendă, punctele rămân

Este interzisă folosirea telefonului chiar și la semafor sau în ambuteiaj.

Telefonul poate fi utilizat doar dacă vehiculul este oprit complet într-un loc sigur.

GPS-ul este permis doar dacă telefonul este fixat într-un suport omologat.

Orice modificare a traseului trebuie făcută înainte de plecare sau prin comenzi vocale.

Utilizarea căștilor (cu fir sau Bluetooth) este interzisă în timpul condusului.

Autoritatea rutieră spaniolă Dirección General de Tráfico (DGT) utilizează tehnologii avansate pentru monitorizare:

camere inteligente amplasate pe drumuri;

drone de supraveghere pentru trafic;

sisteme automate de recunoaștere a comportamentului șoferilor.

În Austria, folosirea telefonului mobil fără sistem hands-free în timpul condusului este strict interzisă și sancționată imediat. Autoritățile aplică amenzi pe loc, iar legislația rutieră este susținută de monitorizare automată și controale rutiere frecvente.

Situație Sancțiune Observații Amendă pe loc (Organmandat) 100 € Se aplică direct de poliție sau prin sisteme de supraveghere Procedură administrativă (Anzeige) 140 € Dacă refuzi plata sau contești sancțiunea Neplata amenzii până la 24h arest contravențional Măsură extremă prevăzută de lege

Telefonul este permis doar prin sisteme hands-free (Bluetooth sau integrare auto).

GPS-ul este legal doar dacă telefonul este fixat într-un suport; configurarea se face înainte de plecare.

Este interzisă folosirea telefonului la semafor sau în ambuteiaj dacă motorul este pornit.

Telefonul poate fi utilizat doar dacă vehiculul este oprit complet și tras pe dreapta.

Este permisă utilizarea unei singure căști wireless pentru apeluri.

Utilizarea telefoanelor ca GPS nu trebuie să implice manipulare în timpul condusului.

Sistemele hands-free sunt singura metodă legală de comunicare vocală în trafic.

Utilizarea camerelor de bord sau înregistrarea continuă a traficului este restricționată de legislația privind protecția datelor.