Toate mașinile noi din UE vin cu o cameră ascunsă. Regulile pe care puțini șoferi le cunosc

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Șofer care utilizează sistemul de navigație al mașinii în timp ce conduce

Începând de la 10 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem destinat monitorizării atenției șoferului. Rolul acestuia este de a detecta momentele în care conducătorul auto este distras și de a transmite avertizări pentru prevenirea accidentelor.

Reglementările europene stabilesc în mod clar ce informații pot fi prelucrate de sistem și interzic utilizarea acestuia pentru identificarea persoanelor aflate la volan. Introducerea noii tehnologii a stârnit însă numeroase reacții în mediul online, unde au apărut întrebări legate de protecția datelor și de limitele monitorizării.

Sistemul poartă denumirea Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) și urmărește direcția privirii, poziția capului și mișcările ochilor pentru a evalua dacă șoferul este concentrat asupra drumului sau dacă își îndreaptă atenția, pentru perioade îndelungate, spre telefonul mobil, potrivit ZDF.

Datele privind siguranța rutieră arată amploarea problemei. Potrivit Consiliului German pentru Siguranța Rutieră, care citează informații furnizate de Oficiul Federal de Statistică, peste 9.500 de accidente produse în Germania în 2025 au avut drept cauză distragerea atenției șoferilor.

Măsura adoptată la nivelul Uniunii Europene urmărește reducerea accidentelor provocate de neatenția la volan. Toate vehiculele noi trebuie să fie echipate cu sistemul ADDW, care avertizează șoferul atunci când detectează că acesta nu mai urmărește drumul. Tehnologia face parte dintr-un pachet mai amplu de sisteme de siguranță introduse simultan pentru creșterea nivelului de protecție rutieră.

În același timp, implementarea noii obligații a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Mai multe postări au prezentat sistemul drept o formă de supraveghere permanentă. Portalul „Kettner Edelmetalle” a publicat un articol cu titlul „Big Brother este de acord”, sugerând că această tehnologie ar putea reprezenta începutul unei infrastructuri mai extinse de monitorizare.

Specialiștii atrag însă atenția asupra riscurilor generate de utilizarea telefonului mobil în timpul șofatului. Expertul în trafic Dieter Müller afirmă că pericolul producerii unui accident este comparabil cu cel al conducerii sub influența alcoolului, la o alcoolemie de peste 0,5 la mie.

Un influencer din domeniul financiar a descris sistemul drept „Supraveghere totală în mașină”, iar un influencer auto a declarat într-un videoclip devenit viral pe TikTok: „Mi se pare cam înfiorător când ești filmat tot timpul.”

Aceste reacții au ridicat întrebări privind modul în care funcționează tehnologia, nivelul de protecție a datelor și informațiile care sunt efectiv analizate de camerele instalate în vehicule.

Camerele utilizate pentru monitorizarea șoferului sunt montate din fabrică și sunt amplasate, de regulă, în spatele oglinzii retrovizoare sau pe planșa de bord. Există și sisteme aftermarket care permit instalarea lor ulterior, în interiorul automobilului.

Senzorii urmăresc permanent poziția capului, direcția privirii și mișcările ochilor pentru a stabili dacă atenția șoferului este concentrată asupra drumului sau asupra altor obiecte, precum telefonul mobil.

Regulamentul UE 2023/4523 precizează zonele spre care șoferul își poate îndrepta privirea fără ca sistemul să considere acest lucru o distragere a atenției. Printre acestea se numără geamul pasagerului și afișajele de pe bordul mașinii.

Momentul în care este emis avertismentul diferă în funcție de viteza de deplasare. Între 20 și 50 km/h, sistemul intervine dacă privirea este îndepărtată de la drum timp de șase secunde. La viteze de peste 50 km/h, avertizarea apare după aproximativ trei secunde și jumătate de neatenție.

Contrar temerilor exprimate în mediul online, regulamentul interzice producătorilor să păstreze înregistrări video extinse ale deplasărilor. Pot fi prelucrate doar datele strict necesare funcționării sistemului ADDW. De asemenea, înregistrarea unei piste audio împreună cu imaginile nu este realizată automat, iar datele video nu sunt stocate permanent, fiind suprascrise continuu.

Reglementările europene prevăd că toate datele trebuie procesate exclusiv la nivelul vehiculului, fără transmiterea lor prin internet către producător sau către autorități. Din acest motiv, monitorizarea permanentă de la distanță nu este posibilă fără modificări suplimentare ale funcțiilor automobilului.

Normele privind protecția datelor interzic colectarea informațiilor biometrice și a datelor personale prin intermediul sistemului ADDW. Scopul acestei prevederi este împiedicarea identificării persoanei aflate la volan, iar toate operațiunile de prelucrare trebuie să respecte legislația europeană privind protecția datelor.

Noua obligație era cunoscută de mai mulți ani. Regulamentul UE 2019/2144, care stabilește introducerea acestor sisteme, a intrat în vigoare încă din ianuarie 2020.

Noile tipuri de vehicule au fost obligate să includă sistemele de siguranță începând din iulie 2024, iar de la 10 iulie cerința se aplică tuturor autoturismelor noi comercializate în Uniunea Europeană.

Vehiculele comerciale grele reprezintă singura excepție, acestea urmând să respecte obligația abia din anul 2029. Autoturismele aflate deja în circulație nu trebuie echipate ulterior cu această tehnologie și pot continua să fie utilizate fără camerele ADDW.

Pe lângă sistemul de avertizare privind distragerea atenției, pachetul european include și asistenți pentru mersul înapoi, sisteme pentru menținerea benzii de circulație, înregistrarea automată a datelor în cazul producerii unui accident și alte tehnologii de siguranță, obiectivul Uniunii Europene fiind reducerea la zero a deceselor din accidente rutiere până în anul 2050.

Regulamentul european obligă producătorii să ofere posibilitatea dezactivării manuale a sistemului de avertizare sau, cel puțin, a semnalelor emise de acesta. Modalitatea concretă este stabilită de fiecare constructor auto. După fiecare repornire a vehiculului, toate funcțiile sistemului sunt reactivate automat, iar dezactivarea permanentă nu este permisă.

În mediul online au apărut și mesaje ale unor utilizatori care susțin că intenționează să acopere camera sau că au făcut deja acest lucru la automobilele pe care le dețin. O astfel de intervenție poate crea dificultăți la inspecția tehnică, deoarece sistemul de siguranță ar putea fi considerat modificat. Au existat și speculații potrivit cărora unele vehicule nu ar mai putea porni dacă senzorul este acoperit, însă până în prezent nu au fost confirmate astfel de situații în Uniunea Europeană.

Textele europene prevăd, în schimb, că sistemul trebuie să detecteze eventualele obstrucționări ale senzorului. „Sistemul trebuie să detecteze o obstrucție non-temporară a senzorului”, se arată în regulament. În această situație, la fel ca în cazul altor defecțiuni permanente, automobilul trebuie să afișeze un „semnal vizual de avertizare a defecțiunii afișat continuu”.