De ce merge prost Wi-Fi-ul? Câțiva „vinovați” se ascund chiar în locuința ta

Accesul la internet prin Wi-Fi a devenit indispensabil în viața de zi cu zi, însă performanța rețelei poate fi influențată de factori mai puțin obișnuiți. De la aparatele electrocasnice până la obiectele decorative din locuință, numeroase elemente pot reduce calitatea semnalului fără ca utilizatorii să își dea seama.

Printre primii specialiști care au întâmpinat astfel de provocări s-a numărat Alex Hills, unul dintre pionierii tehnologiei Wi-Fi. În 1993, acesta a coordonat echipa care a realizat una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni, pe vremea când era profesor la Universitatea Carnegie Mellon din Statele Unite.

Experiențele sale sunt prezentate în volumul „Wi-fi and the Bad Boys of Radio”. Denumirea „Bad Boys” (Băieți răi) nu face referire la oamenii implicați în dezvoltarea tehnologiei, ci la toate obiectele și fenomenele care interferează cu funcționarea normală a unei rețele wireless.

Locuințele pot ascunde numeroase astfel de surse de interferență. Unele sunt ușor de anticipat, precum pereții groși, însă există și factori surprinzători care pot afecta stabilitatea conexiunii. Identificarea acestora poate contribui la îmbunătățirea semnalului și la o utilizare mai eficientă a rețelei Wi-Fi.

Timp de aproape două decenii, astronomii din Australia au încercat să explice apariția unor semnale radio neobișnuite. Au fost analizate mai multe ipoteze, inclusiv activitatea solară, iar în spațiul public au apărut chiar și speculații despre originea extraterestră a fenomenului. În cele din urmă, cercetătorii au descoperit că semnalele proveneau de la cuptorul cu microunde folosit la birou în timpul pauzei de masă.

Același tip de interferență poate afecta și rețelele Wi-Fi. Tehnologia transmite date prin unde radio, folosind frecvențe rezervate pentru utilizare fără licență. Banda de 2,4 GHz este una dintre cele mai răspândite atât pentru Wi-Fi, cât și pentru dispozitivele Bluetooth.

Aceasta este și frecvența utilizată de cuptoarele cu microunde pentru încălzirea alimentelor. Deși aparatele sunt proiectate astfel încât radiațiile să rămână în interior, un echipament vechi sau deteriorat ori deschiderea ușii înainte de finalizarea programului poate permite scurgeri de semnal care interferează cu rețeaua wireless.

„Este una dintre cele mai importante surse de interferență despre care vorbesc oamenii”, spune Hills. Specialistul arată că probleme similare pot apărea și din cauza unor frecvențe provenite de la becurile fluorescente sau de la sistemele de aprindere ale automobilelor.

În prezent, astfel de situații sunt mai puțin frecvente deoarece aparatele moderne oferă o ecranare mai eficientă, iar multe rețele funcționează pe banda de 5 GHz. Totuși, utilizatorii care folosesc routere mai vechi sau cuptoare cu microunde uzate pot observa întreruperi temporare ale conexiunii atunci când aparatul este pornit.

Obiectele care conțin apă pot influența propagarea undelor radio. Potrivit lui Hills, semnalul Wi-Fi își pierde în mod natural din intensitate odată cu creșterea distanței, însă poate fi afectat suplimentar atunci când întâlnește anumite obstacole.

„Un semnal radio slăbește în mod natural odată cu distanța”, spune Hills. „Dar uneori acesta pătrunde într-un obiect care slăbește semnalul. Numim asta «umbrire».”

Apa reprezintă unul dintre materialele care absorb eficient undele radio. Moleculele sale pot diminua puterea semnalului, astfel că un acvariu amplasat între router și dispozitiv poate genera zone fără acoperire.

Fenomenul de „umbrire” este, potrivit specialistului, una dintre cele mai frecvente cauze ale problemelor de conectivitate. Pe lângă acvarii, pereții realizați din cărămidă sau beton reduc semnificativ propagarea semnalului, spre deosebire de materialele mai ușoare, precum lemnul sau gips-cartonul.

„Gândește-te la o cale dreaptă între router și dispozitivul pe care încerci să-l deservi”, recomandă Hills. Deși semnalul poate ocoli obstacolele prin reflexie, fiecare element suplimentar aflat între router și utilizator contribuie la diminuarea performanței conexiunii.

Specialistul recomandă amplasarea routerului într-o poziție centrală a locuinței și la o înălțime cât mai mare. Dacă acest lucru nu este suficient, utilizatorii pot opta pentru un extender Wi-Fi sau pentru un sistem mesh, capabil să distribuie semnalul uniform prin intermediul mai multor dispozitive.

Reflexia reprezintă un alt fenomen care poate afecta funcționarea unei rețele wireless. Undele radio se comportă asemănător luminii și pot ricoșa din suprafețele reflectorizante.

Din acest motiv, oglinzile mari, televizoarele sau alte obiecte cu suprafețe plane și lucioase pot modifica traseul semnalului Wi-Fi. Situații similare pot apărea și în locuințele unde pereții conțin foi metalice utilizate în construcție.

În cazul existenței unor zone fără semnal, este utilă verificarea traseului dintre router și dispozitiv pentru a identifica eventualele suprafețe care pot reflecta undele radio. Mutarea acestor obiecte sau utilizarea unui extender Wi-Fi poate reduce efectele interferențelor.

În mod obișnuit, ploaia nu afectează conexiunea Wi-Fi din interiorul unei locuințe. Excepțiile apar atunci când rețeaua depinde de echipamente amplasate în clădiri separate, între care există spațiu deschis.

Fenomenele meteorologice severe pot deteriora infrastructura de comunicații. Temperaturile foarte scăzute pot afecta componentele metalice ale cablurilor, iar acumulările mari de zăpadă pot perturba semnalele transmise prin satelit.

Și temperaturile ridicate pot produce dificultăți similare. În același timp, viteza conexiunii poate scădea atunci când foarte mulți utilizatori folosesc simultan rețeaua, cum se întâmplă în perioadele în care întreaga familie petrece mai mult timp acasă și consumă conținut online.