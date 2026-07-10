România participă la ETCI 2.0, inițiativă europeană care va mobiliza investiții de până la 80 de miliarde de euro pentru companiile tehnologice

România se alătură celei de-a doua etape a inițiativei europene „Campionii europeni în domeniul tehnologiei” (ETCI 2.0), un program coordonat de Grupul Băncii Europene de Investiții care urmărește mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro pentru dezvoltarea companiilor tehnologice europene cu potențial ridicat de creștere.

România participă la cea de-a doua etapă a inițiativei europene „Campionii europeni în domeniul tehnologiei” (ETCI 2.0), lansată de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), în parteneriat cu cele 27 de guverne ale Uniunii Europene și investitori instituționali privați. Noua etapă a programului a fost prezentată la Bruxelles, în marja reuniunii ECOFIN a miniștrilor de finanțe ai UE, și are ca obiectiv crearea unei platforme paneuropene de investiții care să faciliteze accesul la capital al companiilor tehnologice extrem de inovatoare aflate în faza de extindere, pentru a le sprijini să devină lideri globali.

ETCI 2.0 va avea o dimensiune de patru ori mai mare decât prima etapă a inițiativei, lansată în 2023. Programul va tripla numărul mega-fondurilor cu investitori-ancoră și își va extinde aria de acțiune prin investiții și în fonduri medii de creștere. În prima fază, inițiativa a sprijinit deja 15 mega-fonduri care investesc activ în start-upuri europene cu potențial de extindere și a contribuit la dezvoltarea a 12 „unicorni” europeni, respectiv companii evaluate la peste un miliard de euro.

Noua etapă urmărește atragerea unor contribuții de până la 15 miliarde de euro, de aproape patru ori mai mari decât cele din prima fază, cu scopul de a mobiliza investiții totale de până la 80 de miliarde de euro pentru peste 1.500 de companii aflate în curs de dezvoltare.

Președinta Grupului BEI, Nadia Calviño, a declarat că noul parteneriat urmărește să reducă deficitul de finanțare al companiilor europene aflate în faza de creștere, astfel încât acestea să se poată dezvolta și să își păstreze activitatea în Europa. La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că România s-a numărat printre primele state care au susținut inițiativa, apreciind că participarea la ETCI 2.0 va facilita accesul companiilor românești din domeniul tehnologiei la capitalul necesar dezvoltării.

„Parteneriatul lansat astăzi are în vedere amploarea şi viteza, oferindu-le pionierilor europeni capitalul de care au nevoie pentru a se dezvolta Acesta este un pas decisiv pentru reducerea deficitului de finanţare pentru întreprinderile în curs de extindere, prin care ne asigurăm că ideile, tehnologiile şi firmele inovatoare create în Europa pot rămâne şi prospera în Europa”, a precizat Calvino. „România s-a numărat printre primele state care au susţinut ETCI, cu convingerea că Europa trebuie să îşi consolideze capacitatea de a sprijini companiile inovatoare cu potenţial de scalare din Europa şi să concureze pe pieţele globale. Participând la ETCI, România contribuie la facilitarea accesului la capital de dezvoltare pentru companiile tech, la consolidarea ecosistemului european al fondurilor de investiţii şi la dezvoltarea unui flux robust de capital privat orientat către inovare. Acest angajament întăreşte de asemenea şi ecosistemul naţional de inovare şi poziţionează România ca partener credibil în construcţia următoarei generaţii de campioni tehnologici europeni”, a subliniat Nazare.

Printre investitorii privați care s-au alăturat inițiativei ETCI 2.0 se numără Danske Bank din Danemarca, AltamarCAM, Banco Santander și BBVA din Spania, precum și administratorii de active Azimut Holding, Green Arrow Capital și Fundația Compagnia di San Paolo din Italia. Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) precizează că și alți investitori instituționali privați sunt așteptați să se alăture inițiativei în perioada următoare.

Potrivit BEI, dimensiunea finală a ETCI 2.0 va fi stabilită în a doua jumătate a anului 2026, odată cu încheierea procesului de colectare a contribuțiilor tuturor participanților, etapă denumită „prima închidere”. Grupul BEI va contribui cu până la 1,25 miliarde de euro la fondul de investiții. Programul va sprijini atât mega-fondurile europene, cât și, în premieră, fondurile medii de creștere cu o valoare de peste 300 de milioane de euro.

Inițiativa își propune să contribuie, în calitate de investitor-ancoră, la înființarea a peste 100 de fonduri, inclusiv a până la 45 de mega-fonduri care vor investi în companii aflate în faza de extindere. Valoarea medie a investiției este estimată la aproximativ 200 de milioane de euro pentru fiecare companie sprijinită.

Prin ETCI 2.0 va fi creată o platformă paneuropeană de investiții destinată să faciliteze dezvoltarea fondurilor europene de tehnologie și să ofere investitorilor privați informații relevante despre oportunitățile de investiții, piață și ecosistemele de inovare. Pentru a sprijini funcționarea platformei și implicarea investitorilor, va fi dezvoltat și un instrument digital dedicat.

Conform BEI, inițiativa va extinde accesul companiilor europene la finanțare în etapele avansate de dezvoltare, va consolida legăturile dintre inițiativele naționale și cele europene de investiții și va oferi investitorilor pe termen lung un cadru structurat pentru identificarea celor mai promițătoare companii tehnologice din Europa.

Totodată, ETCI 2.0 va funcționa în complementaritate cu alte inițiative naționale și europene, precum programul „Tibi” din Franța, inițiativa „WIN” din Germania și Fondul pentru extinderea întreprinderilor din Europa. Obiectivul este ca firmele europene cu potențial ridicat de creștere să beneficieze de sprijin financiar consistent și de investitori-ancoră din Europa, contribuind astfel la dezvoltarea unui ecosistem european de investiții mai integrat.

Prin mobilizarea transfrontalieră a capitalului public și privat, ETCI 2.0 va contribui la consolidarea, integrarea și eficientizarea piețelor europene de capital. Potrivit BEI, acest demers va sprijini uniunea economiilor și investițiilor din Uniunea Europeană, va consolida autonomia strategică a Europei și va stimula inovarea, competitivitatea și creșterea productivității.