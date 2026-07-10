Investitorii au pompat aproape 50 de miliarde de dolari în acțiuni. Inteligența artificială și așteptările privind Fed au alimentat optimismul

Fondurile globale de acțiuni au atras cele mai mari intrări de capital din ultimele trei săptămâni, pe fondul interesului tot mai mare pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale și al speranțelor că Rezerva Federală a SUA va adopta o politică monetară mai relaxată. În același timp, fondurile de obligațiuni și cele monetare au continuat să atragă sume importante, în timp ce aurul a rămas sub presiune.

Investitorii și-au intensificat plasamentele în fondurile de acțiuni la nivel mondial în săptămâna încheiată pe 8 iulie, încurajați de perspectivele solide ale sectorului tehnologic și de reducerea temerilor privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed).

Potrivit datelor LSEG Lipper, fondurile globale de acțiuni au atras intrări nete de 49,23 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel săptămânal înregistrat din 17 iunie.

Unul dintre principalele motive ale revenirii apetitului pentru risc îl reprezintă performanța sectorului tehnologic, alimentată de cererea ridicată pentru produse bazate pe inteligență artificială.

Datele economice privind activitatea industrială din luna iunie au indicat o cerere puternică pentru cipuri, computere și alte echipamente utilizate în dezvoltarea tehnologiilor AI.

În plus, investitorii mizează pe rezultate financiare solide ale marilor companii din tehnologie în sezonul raportărilor financiare.

Estimările LSEG arată că firmele din sectorul tehnologic sunt așteptate să raporteze o creștere anuală de 54,2% a profitului net în trimestrul al doilea, unul dintre cele mai ridicate ritmuri de creștere dintre toate sectoarele economiei.

Cele mai mari intrări de capital au fost înregistrate de fondurile de acțiuni din Statele Unite, care au atras aproape 25 de miliarde de dolari într-o singură săptămână.

Interesul investitorilor s-a extins însă și către Europa și Asia.

În perioada analizată:

fondurile de acțiuni din SUA au atras 24,97 miliarde de dolari;

fondurile europene au înregistrat intrări de 13,67 miliarde de dolari;

fondurile asiatice au atras 6,95 miliarde de dolari.

La nivel sectorial, fondurile dedicate companiilor din tehnologie au înregistrat cele mai mari intrări, de 11,49 miliarde de dolari, în creștere cu peste 25% față de săptămâna precedentă.

Și fondurile din domeniul financiar și industrial au beneficiat de interesul investitorilor, atrăgând 1,52 miliarde de dolari, respectiv 789 de milioane de dolari.

Interesul pentru active considerate mai sigure nu a dispărut.

Fondurile globale de obligațiuni au atras 31,34 miliarde de dolari, cea mai mare sumă înregistrată cel puțin din anul 2019.

Cele mai importante fluxuri de capital s-au îndreptat către:

obligațiuni pe termen scurt – 7,19 miliarde de dolari;

obligațiuni denominate în euro – 3,87 miliarde de dolari;

obligațiuni corporative – 2,92 miliarde de dolari;

obligațiuni guvernamentale – 2,73 miliarde de dolari.

În paralel, fondurile monetare au atras 83,76 miliarde de dolari, reprezentând cea mai mare intrare săptămânală de capital din ultimele peste cinci săptămâni.

În timp ce acțiunile și obligațiunile au atras sume consistente, fondurile care investesc în aur și alte metale prețioase au continuat să înregistreze retrageri.

Acestea au consemnat a opta săptămână consecutivă de ieșiri de capital, investitorii retrăgând aproximativ 372 de milioane de dolari.

Situația a fost mixtă și în piețele emergente. Fondurile de acțiuni dedicate acestor economii au pierdut aproximativ 500 de milioane de dolari, marcând a unsprezecea săptămână consecutivă de retrageri.

În schimb, fondurile de obligațiuni din piețele emergente au continuat să atragă bani noi, cu intrări nete de 1,66 miliarde de dolari.