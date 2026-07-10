Euro digital și viitorul numerarului. Gheorghe Piperea lansează un nou avertisment: „Opțiunea se poate transforma în obligație de facto”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că în Parlamentul European au fost adoptate sau susținute, în aceeași zi, mai multe măsuri cu impact major asupra cetățenilor europeni, pe care le consideră controversate. Printre acestea se află și referirile la euro digital, despre care afirmă că au fost introduse într-un raport fără o dezbatere publică amplă.

Potrivit lui Piperea, raportul adoptat de Parlamentul European vizează consolidarea monedei unice europene, însă include și prevederi referitoare la viitorul euro digital, proiect dezvoltat de Banca Centrală Europeană (BCE).

Acesta afirmă că subiecte precum dreptul la numerar, protecția proprietății asupra banilor, supravegherea tranzacțiilor financiare sau funcționarea efectivă a euro digital nu au fost discutate suficient înainte de vot.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, europarlamentarul susține că proiectul privind euro digital face deja parte din circuitul juridic european.

„În ciuda calendarului fixat de BCE și de CE, euro digital a intrat ieri deja în circuitul juridic. Ieri s-a votat în Parlamentul European un raport al comisiei ECON care, în cuprinsul unui proiect de consolidare a monedei unice europene, a introdus și unele referințe la euro digital. Raportul a trecut, deși chestiunile relative la libertatea de circulație a capitalului, dreptul la plăți în numerar, dreptul de proprietare asupra banilor, supravegherea permanentă a mișcării banilor, programabilitatea banilor, siguranța depozitelor și plăților etc. nu au fost niciodată dezbătute democratic. Euro digital s-a votat, deci, pe ușa din dos…”, a transmis Gheorghe Piperea.

Acesta afirmă că majoritatea cetățenilor europeni nu cunosc modul în care ar urma să funcționeze noul instrument financiar și critică investițiile pregătite pentru dezvoltarea infrastructurii necesare.

„În condițiile în care 99,99% dintre cetățeni nu știu ce e și cum funcționează euro digital și nu au încredere în acești „bani” (în realitate este vorba doar de accesul la un cont deschis la BCE, pe care autoritatea ți-l dă condiționat de ratingul de cetățean pe care îl deții, dacă îl mai deții), BCE și CE deja se lansează în cheltuieli de 7 miliarde de euro pentru a pune la punct platforma.”

În aceeași postare, Gheorghe Piperea susține că argumentul potrivit căruia euro digital ar consolida independența Europei față de marile sisteme de plăți nu justifică, în opinia sa, riscurile pe care le implică proiectul.

„Cică a avea rapid euro digital este o condiție a „suveranității” față de Visa și Master Card. Dacă ar fi așa, acesta ar fi un scop meschin în raport de gravele atingeri aduse libertății și proprietății. Cică euro digital va fi alternativ cash-ului, care nu va dispărea, ci va fi întărit. Ei bine, venind de la instituția care a mințit și ascuns informații cu privire la vaccin, Green Deal și război, NU cred în asemenea asigurări. Opțiunea pentru euro digital se va putea transforma în obligație de facto, așa cum a fost și cu certificatele de vaccinare.”

Într-o altă postare publicată după voturile din Parlamentul European, Gheorghe Piperea a susținut că au existat și alte decizii pe care le consideră problematice.

Acesta a criticat prelungirea unei reglementări provizorii care permite scanarea comunicațiilor online în scopul combaterii abuzurilor asupra minorilor, susținând că procedura de vot ar fi fost marcată de nereguli și că măsura reprezintă o extindere a supravegherii comunicațiilor private.

Totodată, europarlamentarul a criticat și adoptarea așa-numitului „Regim 28” sau „EuroInc”, despre care afirmă că ar introduce un cadru juridic distinct pentru anumite companii europene și ar putea conduce, în opinia sa, la diferențe de tratament fiscal și de reglementare între statele membre și operatorii economici.

Piperea a anunțat că va reveni cu explicații detaliate privind fiecare dintre aceste subiecte, pe care le consideră cu impact major asupra viitorului Uniunii Europene.