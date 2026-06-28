Parlamentul European dă undă verde euro digital: lansarea ar putea avea loc în 2029

Parlamentul European a făcut un pas decisiv către introducerea euro digital, aprobând proiectul care ar putea transforma modul în care cetățenii din zona euro efectuează plăți. Dacă procesul legislativ va fi finalizat conform planului, noua monedă digitală ar putea deveni disponibilă începând cu anul 2029.

Parlamentul European a făcut un nou pas important către introducerea euro digital, un proiect aflat de mai mulți ani pe agenda instituțiilor europene. Banca Centrală Europeană (BCE) a început încă din 2020 să analizeze fezabilitatea unei versiuni digitale a monedei unice, iar în 2023 Comisia Europeană a prezentat propunerea legislativă. După negocieri îndelungate și în pofida rezistenței venite atât din mediul politic, cât și din sectorul financiar, proiectul a primit acum o primă aprobare din partea eurodeputaților. Consiliul Uniunii Europene își exprimase deja acordul în luna decembrie.

Proiectul urmează să fie dezbătut în plenul Parlamentului European, iar dacă negocierile finale se vor încheia fără blocaje până la sfârșitul anului 2026, euro digital ar putea deveni operațional începând cu anul 2029. Totuși, calendarul de implementare rămâne flexibil și poate suferi modificări în funcție de evoluția procesului legislativ.

În forma propusă, euro digital va avea statutul de mijloc legal de plată și va trebui acceptat în toate statele din zona euro. Utilizatorii vor avea acces la un portofel digital, disponibil prin intermediul unei aplicații, care le va permite să efectueze plăți în magazine, online sau să transfere bani rapid între persoane.

Unul dintre principalele avantaje ale noului sistem este că utilizatorii nu vor plăti comisioane pentru efectuarea tranzacțiilor. În schimb, comercianții vor suporta costuri limitate, stabilite prin lege, măsură menită să reducă taxele percepute în prezent de marile rețele private de plăți. Totodată, sistemul va fi unitar la nivelul Uniunii Europene, facilitând inclusiv tranzacțiile transfrontaliere.

Susținătorii proiectului consideră că introducerea euro digital ar putea facilita accesul la plățile electronice pentru persoanele care nu dețin un cont bancar. Acestea ar putea alimenta portofelul digital cu numerar, inclusiv prin intermediul oficiilor poștale. În același timp, noul sistem ar reduce dependența Europei de marile companii americane de plăți, precum Visa, Mastercard și PayPal.

Pe de altă parte, proiectul stârnește și numeroase rezerve. Unii critici avertizează că, pe termen lung, moneda digitală ar putea contribui la marginalizarea numerarului. BCE respinge însă acest scenariu și susține că euro digital va reprezenta doar o alternativă la banii lichizi, nu un înlocuitor al acestora. Cu toate acestea, tendința de reducere a utilizării numerarului este deja vizibilă în Europa, unde ponderea plăților în numerar a scăzut de la peste 79% în 2016 la 52% în 2024.

O altă preocupare importantă vizează protecția vieții private. Există temeri că noul sistem ar putea facilita monitorizarea tranzacțiilor financiare ale utilizatorilor. Oficialii BCE susțin însă că arhitectura euro digital va permite inclusiv efectuarea de plăți offline, astfel încât nivelul de confidențialitate să fie apropiat de cel oferit în prezent de utilizarea numerarului.

În paralel, și sectorul bancar privește cu prudență acest proiect. Băncile se tem că o parte din fondurile clienților ar putea migra din conturile bancare către portofelele digitale, ceea ce ar afecta veniturile obținute din comisioane și ar putea pune presiune asupra sistemului financiar. Pentru a limita aceste riscuri, BCE analizează posibilitatea introducerii unui plafon pentru sumele ce pot fi deținute în euro digital, estimat între 3.000 și 4.000 de euro, fără acordarea de dobândă. Măsura este văzută drept un compromis atât tehnic, cât și politic, într-un proiect care continuă să avanseze, dar care rămâne în centrul unor dezbateri și controverse.