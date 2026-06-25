Colaborarea BT, Mastercard & McLaren: Formula 1 văzută din interior de doi clienți norocoși(P)

În acest weekend, una dintre prezențele remarcate de publicul din România pe circuitul de Formula 1 de la Spielberg va fi cea a Băncii Transilvania (BT). Pentru prima dată în sezonul 2026, logo-ul BT va fi prezent pe monopostul McLaren Formula 1 Team, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

În paralel, doi clienți BT vor avea ocazia să descopere atmosfera cursei direct la Spielberg prin intermediul campaniei ”Team Priceless”, prin care platforma globală Mastercard, dezvoltată împreună cu McLaren Mastercard Formula 1 Team, transformă pasiunea fanilor în experiențe reale.

Pentru doi clienți ai Băncii Transilvania, campania desfășurată în România oferă câștigătorilor acces la o experiență completă care include transport, cazare, acces la cursă și activități speciale în universul echipei.

Experiențele dedicate comunității de fani vor continua și la Hungaroring, în luna iulie, consolidând direcția prin care motorsportul devine mai accesibil publicului.

În același timp, clienții care folosesc cardul BT Mastercard McLaren beneficiază de avantaje dedicate călătoriilor și weekendurilor de cursă: 10% cashback la plățile efectuate în weekend-urile cu cursă, la restaurantele și hotelurile din străinătate, asigurare de călătorie pentru cardurile ”Gold” și multe altele.