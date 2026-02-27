Astfel, brandul BT va fi vizibil pe monoposturile echipei, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri, într-un context internațional de elită.

Pe parcursul anului, parteneriatul va aduce surprize și avantaje exclusive pentru clienți, premii dedicate sau experiențe premium legate de activările băncii în Formula 1.

Participarea într-un sport recunoscut pentru tehnologie, precizie și performanță transmite valori precum profesionalism, competitivitate și inovare — atât pentru bancă, cât și pentru clienții săi.

”Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate din McLaren”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Extinderea parteneriatului la două curse europene confirmă strategia BT de a-și consolida prezența internațională și de a crea experiențe relevante pentru clienții săi. Acest lucru primește o importanță suplimentară și pentru țara noastră, pentru că apare într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel.