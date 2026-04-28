Banca Transilvania anunță distribuire de dividende în numerar, acordare de acțiuni gratuite și noua componență a Consiliului de Administrație

Banca Transilvania va distribui acționarilor o treime din profitul pe 2025 sub formă de dividende în numerar, diferența fiind destinată susținerii planurilor de creștere și consolidării capitalului. Totodată, banca va acorda acțiuni gratuite datorită majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor.

Propunerile prezentate Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 28 aprilie 2026, aprobate de acționari, reflectă atât performanța financiară solidă a băncii, cât și contextul economic volatil. Politica de dividend echilibrată face parte din angajamentul BT de a crea valoare pentru acționari și de consolidare a poziției pe piață.

Tot în cadrul AGA, acționarii au ales Consiliul de Administrație pentru mandatul 2026 – 2030.

Dividende în numerar

Banca Transilvania va distribui dividende în valoare de 1,4 miliarde lei, reprezentând aproximativ 34% din profitul net al anului 2025, care a ajuns la aproape 4,1 miliarde lei.

Dividendul brut pe acţiune este de 1,2840240875 de lei, cu un randament de aproximativ 3,6%.

Data plății dividendelor este 16 iunie 2026, iar data ex-dividend este 15 iunie 2026.

SURSA FOTO: Capital – Infografic decizii BT aprilie 2026

Acțiuni gratuite

Banca va majora capitalul social prin emiterea a aproximativ 157 milioane de acțiuni cu valoare nominală de 10 lei, prin încorporarea rezervelor din profitul net din 2025.

Acționarii vor primi aproximativ 14 acţiuni gratuite la fiecare 100 de acțiuni deţinute la data de înregistrare, reprezentând un număr întreg de acțiuni rezultat pe baza ponderii acțiunilor nou emise în totalul acțiunilor existente anterior operațiunii.

Data distribuirii acțiunilor gratuite este 20 iulie 2026.

Noua componență a Consiliului de Administrație

Noua componență a Consiliului de Administrație – prin cele patru reconfirmări și cei trei membri noi – înseamnă pentru bancă atât continuitate, cât și complementaritate.

SURSA FOTO: Banca Transilvania – Noul Consiliu de Adminstrație al Băncii Transilvania

„Le mulțumesc acționarilor și investitorilor pentru încrederea pe care o acordă direcției strategice a Băncii Transilvania și pentru sprijinul constant față de planurile noastre de creștere. Apreciez contribuția membrilor Consiliului de Administrație al căror mandat se încheie, Lucyna Stanczak-Wuczynska, Thomas Grasse și Vasile Pușcas.

Profesionalismul, experiența și implicarea lor au avut un rol esențial în evoluția BT din ultimii ani. Totodată, le urez mult succes colegilor care se alătură consiliului pentru următorii patru ani, Gabriela Nistor, Doru Lionăchescu și Teodor Torgie.

Expertiza acestora va contribui la consolidarea sau atingerea poziției de lider în toate piețele în care suntem prezenți”, declară Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

SURSA FOTO: Banca Transilvania – Horia Ciorcilă

Planuri de creștere pentru 2026

Banca Transilvania și-a propus pentru acest an să continue creșterea sustenabilă, susținută de consolidarea portofoliului de finanțări pentru clienți, scalarea platformelor digitale și menținerea unui echilibru solid între planurile de dezvoltare și nivelul de risc asumat.

Indicator / Eveniment Detalii și Date Cheie
Profit Net 2025 4,1 miliarde lei
Valoare Totală Dividende 1,4 miliarde lei (aprox. 34% din profit)
Dividend Brut pe Acțiune 1,2840240875 lei
Randament Dividend ~ 3,6%
Data Plății Dividendelor 16 iunie 2026
Acțiuni Gratuite 14 acțiuni la fiecare 100 de acțiuni deținute
Data Distribuirii Acțiunilor 20 iulie 2026
Conducere CA (2026-2030) Horia Ciorcilă (Președinte), Ivo Gueorguiev (Vicepreședinte)
Membri Noi în Consiliu Gabriela Nistor, Doru Lionăchescu, Teodor Torgie
Obiectiv Strategic 2026 Creștere sustenabilă și scalarea platformelor digitale