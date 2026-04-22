Groupama a înregistrat în 2025 prime nete subscrise de peste 4,9 miliarde lei, în urcare cu 12,4% față de anul anterior. Din această sumă, aproximativ 2,2 miliarde lei provin din segmentul non-RCA, care a avansat cu 16% comparativ cu 2024.

”Groupama, liderul pieţei de asigurări din România îşi continuă dezvoltarea şi consolidează excelenţa în livrarea serviciilor către clienţi şi parteneri. Valoarea totală a primelor nete subscrise de Groupama în 2025 a fost de peste 4,9 miliarde lei, în creştere cu 12,4% faţă de anul anterior. În afara RCA, Groupama a înregistrat o valoare a primelor nete subscrise de aproape 2,2 miliarde lei, în creştere cu 16% faţă de 2024. Compania a avut un profit net de 374 milioane lei şi înregistrează un nivel al solvabilităţii foarte bun, de 151% (SCR) şi 306% (MCR)”, precizează compania.

Profitul net raportat pentru 2025 a ajuns la 374 milioane lei, în timp ce indicatorii de solvabilitate au rămas la niveluri solide, confirmând stabilitatea financiară a companiei.

Conducerea companiei subliniază că performanțele financiare sunt rezultatul unei strategii centrate pe client și inovație.

„2025 a fost încă un an cu rezultate foarte bune pentru Groupama. Ne-am concentrat pe ceea ce contează cu adevărat pentru noi: să livram excelenţă în servicii pentru clienţii şi partenerii noştri şi să îmbogăţim portofoliul de produse şi servicii care răspund unor nevoi reale, sunt simple, flexibile şi predictibile. Rezultatele financiare au venit ca urmare a acestei strategii, a unor parteneriate puternice, bazate pe încredere şi respect reciproc şi a performanţei unei echipe bine pregatite şi motivate. Am avut ca de fiecare dată toată încrederea Grupului nostru, un Grup mutualist de asigurări, pentru care clientul este şi acţionar iar asta se traduce printr-o preocupare reală pentru calitate şi binele comun. Aşa că am investit şi în comunităţile în care trăim şi lucrăm, în oamenii din echipa noastră, în tehnologie şi inovaţie, pentru a continua să dezvoltăm o companie care să merite încrederea şi preferinţa românilor. Rezultatele noastre ne menţin în acest cerc virtuos care ne asigură capacitatea de a continua să investim pentru a livra servicii excepţionale clienţilor şi partenerilor noştri”, a declarat Călin Matei.

Acesta a adăugat:

”De aceea suntem aici – pentru a-i ajuta pe cât mai mulţi români să-şi trăiască vieţile cu încredere şi acest optimism atât de necesar, ştiind că au alături un partener pe care se pot baza”.

Pe segmentul RCA, compania a înregistrat prime subscrise de 2,6 miliarde lei. În paralel, segmentul CASCO a avut o evoluție puternică, cu o creștere de 16,4%, până la peste 1,3 miliarde lei, consolidând poziția de lider.

Asigurările de clădiri și bunuri au atins 395 milioane lei, în creștere cu aproximativ 17% față de anul anterior.

Segmentul asigurărilor de persoane a continuat să se extindă. Asigurările de sănătate au depășit 276 milioane lei (+14,5%), iar cele de viață au crescut cu 41%, ajungând la 102 milioane lei.

În fiecare lună din 2025, aproximativ 20.000 de clienți au beneficiat de sprijinul companiei, valoarea totală a daunelor achitate depășind 2,36 miliarde lei.

Compania a continuat investițiile în tehnologie, integrând soluții de inteligență artificială dezvoltate inclusiv împreună cu Google.

Printre acestea se numără:

instrumente rapide de ofertare CASCO (timp redus cu până la 70%)

sisteme de răspuns vocal inteligent

Peste 1.000 de clienți lunar își rezolvă solicitările direct prin interacțiunea cu aceste soluții.

Indicatorii de calitate au crescut față de anul anterior. Rata de satisfacție a ajuns la 94%, iar 93% dintre clienți au apreciat ușurința colaborării.

Timpul mediu de răspuns a fost de 16 secunde pentru apeluri și 6 ore pentru e-mailuri.

Groupama a continuat proiectele sociale, inclusiv programul „Salvatorii de vieți”, derulat împreună cu Fundația pentru SMURD, care a ajuns la peste 15.000 de participanți în aproape 80 de orașe.

De asemenea, compania a alocat 1 milion de euro pentru modernizarea blocului operator al Spitalului „Marie Curie”.

La nivel internațional, grupul a raportat prime brute subscrise de 20 miliarde euro și un profit net de 1 miliard euro, confirmând poziția solidă în industria asigurărilor.