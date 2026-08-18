Roboții umanoizi chinezi, puși la încercare pentru a demonstra că pot genera valoare economică

Roboții umanoizi chinezi au devenit vedetele industriei tehnologice, însă demonstrațiile spectaculoase trebuie să facă loc unei întrebări esențiale: pot aceste mașini să producă suficientă valoare pentru a-și justifica prețul? La Beijing, producătorii vor încerca să demonstreze că roboții pot trece de la show-uri impresionante la utilizare reală și profitabilă.

Producătorii chinezi de roboți umanoizi se confruntă în această săptămână, la Beijing, cu un test important pentru industria aflată în plină expansiune: demonstrarea faptului că invențiile lor pot funcționa în mod fiabil și pot genera valoare economică. Peste 300 de companii sunt așteptate la Conferința Mondială a Roboticii, programată de miercuri până duminică. Potrivit autorităților din Beijing, evenimentul va reuni peste 2.000 de exponate și va include lansarea a mai mult de 150 de produse.

Conferința coincide cu debutul la Bursa de Valori din Shanghai al companiei Unitree, unul dintre cei mai mari producători de roboți umanoizi din lume în funcție de volumul vânzărilor. Oferta publică inițială a companiei s-a bucurat de un interes uriaș din partea investitorilor individuali, fiind suprasubscrisă de peste 8.000 de ori.

Evenimentul de la Beijing are loc într-un moment în care entuziasmul investitorilor față de roboții umanoizi chinezi atinge noi niveluri. Totuși, atenția începe să se mute de la demonstrațiile spectaculoase și virale către eficiența comercială a acestor tehnologii. Investitorii și potențialii clienți evaluează tot mai mult roboții în funcție de productivitatea pe care o pot asigura, de nivelul de supraveghere umană necesar și de capacitatea lor de a oferi un randament concret al investiției.

Roboții fabricați în China au început deja să înlocuiască lucrătorii umani în anumite domenii de nișă, inclusiv la livrarea mâncării în hoteluri și pe unele linii de asamblare. Cu toate acestea, utilizarea lor nu s-a extins încă la scară largă în diverse industrii, iar în multe cazuri este vorba despre proiecte-pilot de dimensiuni reduse.

Yu Chao, directorul general al companiei Lumos Robotics, consideră că succesul industriei se reduce la o întrebare esențială: dacă un robot poate crea valoare pentru client. În opinia sa, companiile care nu vor reuși să demonstreze acest lucru riscă să fie eliminate de pe piață.

Firma chineză de brokeraj Guotai Securities estimează că un robot umanoid destinat mediului industrial ar trebui să coste aproximativ 160.000 de yuani, inclusiv cheltuielile de întreținere, pentru a putea fi amortizat în doi ani. Calculul are la bază comparația cu un angajat care câștigă aproximativ 80.000 de yuani pe an.

În realitate, prețul roboților umanoizi este în prezent mult mai ridicat. Potrivit think tankului MERICS, cu sediul la Berlin, astfel de roboți costă, de regulă, între 300.000 și 500.000 de yuani, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la rentabilitatea lor în condiții reale de utilizare.

O parte dintre afirmațiile producătorilor de roboți vor fi supuse unui test public începând de sâmbătă. Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi, programate în perioada 22-26 august la Patinoarul de viteză din Beijing, vor include competiții precum fotbalul și luptele, dar și un număr tot mai mare de probe menite să simuleze activități desfășurate în lumea reală.

Competițiile vor reproduce scenarii din fabrici, hoteluri și locuințe, iar roboții vor trebui să îndeplinească sarcini mai complexe, pe perioade mai lungi și fără întreruperi, în medii în care pot apărea situații neprevăzute.

Potrivit programului competițiilor analizat de agenția de presă Reuters, probele includ activități de ambalare și depozitare, asamblare industrială, vânzări cu amănuntul și servicii de birou, încărcarea vehiculelor electrice, precum și sarcini care necesită un nivel ridicat de precizie, cum ar fi conectarea cablurilor și folosirea unor unelte.

Spre deosebire de probele bazate pe viteză, dans sau mișcări spectaculoase, aceste activități vor testa capacitatea roboților de a identifica obiecte cu care nu sunt familiarizați, de a le manipula în mod repetat, de a se recupera după greșeli și de a finaliza sarcinile fără intervenția inginerilor.

Transformarea demonstrațiilor spectaculoase ale roboților umanoizi în produse viabile din punct de vedere economic reprezintă o provocare nu doar pentru China, ci și pentru Statele Unite ale Americii. În SUA, Jerry Wang, directorul general al AIxCrypto Holdings, a lansat recent RoboShare, o platformă prin care companiile pot închiria roboți pentru îndeplinirea unor sarcini, în loc să îi achiziționeze direct.

Wang consideră că unul dintre principalele obstacole ale industriei nu este reprezentat de roboții în sine, ci de ecosistemul necesar pentru funcționarea lor. Operatorii cu pregătirea necesară sunt puțini, iar costurile de transport, instalare și întreținere pot face ca utilizarea roboților să nu fie rentabilă pentru anumite companii.

Industria este afectată și de incertitudinile geopolitice. În luna iulie, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA a restricționat autorizarea unor dispozitive robotice avansate fabricate în străinătate. Măsura afectează inclusiv companii precum Unitree, deși modelele care au primit anterior autorizație pot continua să fie comercializate.

Potrivit companiei de cercetare de piață IDC, China este responsabilă în prezent pentru 82% din livrările mondiale de roboți umanoizi. În cel mai pesimist scenariu privind efectele restricțiilor americane, vânzările de roboți umanoizi din SUA în 2030 ar putea ajunge cu 58% sub nivelul prevăzut în prognoza de bază a IDC.