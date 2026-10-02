Tesla va reveni pe creștere după doi ani de scăderi. Elon Musk bate estimările bursiere, în timp ce rivalii din China încetinesc

Tesla este pe cale să revină pe creștere anuală după ce livrările din al treilea trimestru au depășit estimările, fiind susținute de o redresare puternică pe piața din Europa. În același timp, producătorii chinezi de vehicule electrice se confruntă cu o încetinire neașteptată a cererii în plin sezon de vârf, semnalând intrarea pieței într-o etapă dură de consolidare.

Tesla este pe cale să pună capăt unei perioade de doi ani consecutivi de scădere a vânzărilor, după ce livrările sale din al treilea trimestru au depășit estimările de pe Wall Street. O redresare puternică pe piața din Europa oferă constructorului auto o cale de a reveni la creștere fără a depinde de stimulentele fiscale din SUA.

Acțiunile companiei din Austin, Texas, care pierduseră aproximativ o cincime din valoare de la începutul anului, au crescut cu peste 5% la începutul ședinței de tranzacționare.

Cifrele sugerează că activitatea de bază a Tesla — producția de automobile — își recapătă avântul, chiar dacă investitorii se concentrează tot mai mult pe extinderea dorită de CEO-ul Elon Musk în domenii precum inteligența artificială, robotaxiurile și roboții umanoizi. Evaluarea de aproximativ 1,40 mii de miliarde de dolari a producătorului de vehicule electrice depinde masiv de aceste ambiții pe termen lung, deși vânzările auto rămân în continuare cea mai mare sursă de venituri.

„Cifrele solide pun Tesla pe traseul unei creșteri anuale a livrărilor, după doi ani de declin. Consider că tehnologia FSD (Full Self-Driving) reprezintă un element diferențiator major, determinând consumatorii să aleagă Tesla în defavoarea altor branduri”, a declarat Seth Goldstein, analist senior la Morningstar.

Tesla mai are nevoie de 311.448 de livrări pentru a egalat totalul de anul trecut — un obiectiv mai redus decât volumul livrat în oricare trimestru de la jumătatea anului 2022 până în prezent, notează Reuters.

În Statele Unite, vânzările firmei conduse de Elon Musk erau prognozate să scadă față de nivelul record din trimestrul al treilea al anului trecut, după ce creditul fiscal federal de 7.500 de dolari acordat cumpărătorilor de vehicule electrice a expirat la sfârșitul lunii septembrie 2025.

Tesla a livrat 486.532 de vehicule în perioada iulie-septembrie, depășind estimarea medie a analiștilor, de 456.896 de vehicule, conform datelor centralizate de Visible Alpha. Cererea s-a menținut puternică pe parcursul trimestrului, directorul financiar Vaibhav Taneja declarând în iulie că Tesla „a încheiat T2 cu cel mai mare volum de comenzi nereluate din 2023 până în prezent”.

Spre deosebire de începutul acestui an, analiștii și-au revizuit în creștere estimările pentru întregul an, mizând acum pe 1,82 milioane de livrări în 2026, față de nivelul de 1,65 milioane estimat în consensul din iunie.

Tot vineri, rivalul mai mic Rivian a depășit la rândul său estimările privind livrările din trimestrul al treilea și și-a reconfirmat prognoza anuală. Tesla urmează să își publice rezultatele financiare trimestriale pe 21 octombrie, după închiderea burselor.

După declinul din anul trecut din Europa, cauzat parțial de reacțiile negative față de pozițiile politice ale lui Musk și parțial de concurența modelelor chinezești mai ieftine, înmatriculările din Uniunea Europeană au crescut cu aproximativ două treimi în perioada ianuarie-august față de anul precedent, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile.

Redresarea vânzărilor Tesla în Europa a prins viteză în al treilea trimestru, înregistrând o creștere puternică a înmatriculărilor în Franța și Danemarca, precum și progrese mai largi în luna septembrie.

Această evoluție a fost susținută de stimulentele guvernamentale, de o bază de comparație favorabilă din anul anterior și de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru vehiculele electrice.

Analiștii anticipau că lansarea treptată a software-ului Full Self-Driving în Europa va impulsiona suplimentar vânzările, tehnologia FSD fiind acum aprobată în opt țări.

Flota de robotaxiuri a companiei rămâne mai mică decât cea a Alphabet (Waymo), care operează deja servicii comerciale în mai multe orașe americane.

Cu toate acestea, serviciul de robotaxi al Tesla funcționează acum fără un supraveghetor de siguranță la bord în Texas și Florida. Luna trecută, compania a adăugat modelul dedicat Cybercab la flota sa existentă de robotaxiuri din Austin.

De cealaltă parte a Oceanului Pacific, producătorii chinezi de vehicule electrice au raportat o creștere modestă a vânzărilor în luna septembrie, indicând o temperare a cererii pe cea mai mare piață auto din lume și determinând scăderi ale acțiunilor la bursa din Hong Kong.

BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule bazate pe energie nouă (categorie ce include vehicule electrice cu baterie și hibrizi plug-in), a vândut 463.561 de unități în septembrie, înregistrând cea mai bună lună din 2026.

Totuși, ritmul de creștere anuală a vânzărilor a încetinit la 17%, de la 18% în august și 22% în iulie — un rezultat sub așteptări, având în vedere că septembrie reprezintă în mod tradițional sezonul de vârf pentru piața auto din China, potrivit MarketScreener.

Zhejiang Leapmotor Technology a avut o evoluție similară: livrările au crescut cu 59%, ajungând la 105.656 de unități, dar s-au temperat față de avansul de 81% din luna august.

Rezultatele au fost mixte în rândul celor mai importanți producători emergenți din China. Vânzările NIO au crescut cu 7,7%, până la 37,408 unități, o încetinire față de avansul de 14,5% din august, în timp ce XPeng și Li Auto au consemnat scăderi ale vânzărilor, inversând tendința de creștere din luna precedentă.

Vânzările XPeng din septembrie au scăzut cu aproape 1%, la 41.256 de unități, iar livrările Li Auto au coborât cu 6,3%, la 31.817 unități.

Geely Automobile a raportat vânzări lunare de 292.168 de unități, în creștere cu 7% față de anul trecut, iar Xiaomi a transmis că livrările sale au depășit 40.000 de unități în septembrie.

„Am observat o cerere internă și un volum de comenzi mai slabe decât se anticipa în timpul sezonului de vârf tradițional, ceea ce indică lipsa unei impulsionări sezoniere a vânzărilor”, au scris analiștii de la Nomura într-o notă.

Producătorii chinezi de automobile se confruntă cu o cerere tot mai slabă și cu probleme de supraofertă, după ani de extindere rapidă și concurență intensă. În ultimele luni, industria a început să arate semne clare de consolidare.

La începutul acestei săptămâni, Guangzhou Automobile Group a anunțat că va achiziționa o participație de 50% în FAW Toyota de la FAW Group. De asemenea, Geely și NIO au încheiat tot în această săptămână un parteneriat strategic pentru schimbul de baterii și stațiile de reîncărcare.

Analiștii de la Nomura consideră că industria a intrat într-o fază eliminatorie în acest an: „Doar jucătorii care mizează pe o dezvoltare de înaltă calitate vor reuși să supraviețuiască.”

Acțiunile producătorilor chinezi de vehicule electrice au scăzut la nivel generalizat vineri, odată cu reluarea tranzacțiilor după perioada de vacanță. Titlurile BYD au pierdut 2,6% în ședința de după-amiază de la Hong Kong.

Li Auto a consemnat o scădere de 5,2%, iar XPeng a coborât cu 4,5%. Great Wall Motor a pierdut 1,5%, iar Leapmotor s-a depreciat cu 0,7%. Acțiunile Xiaomi au scazut cu 4,6%.

Geely Automobile și NIO s-au numărat printre puținii câștigători ai sectorului, înregistrând aprecieri de 1,2%, respectiv 1,3%.