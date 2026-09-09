China schimbă strategia în industria auto. Producătorii de mașini electrice se reorientează către roboții umanoizi

Producătorii chinezi de vehicule electrice își extind activitatea către domeniul roboților umanoizi, în condițiile în care piața auto din China trece printr-o perioadă de încetinire, iar concurența tot mai intensă pune presiune asupra vânzărilor și profitabilității.

Companiile chineze au intrat masiv în industria automobilelor electrice în urmă cu aproximativ un deceniu, iar acum încearcă să dezvolte o nouă direcție de creștere prin tehnologiile de robotică, conform CNBC.

Viabilitatea comercială a roboților umanoizi este încă pusă sub semnul întrebării, însă acest lucru nu a împiedicat companii precum Xpeng să anunțe planuri pentru producția de roboți. Direcția este adoptată într-un moment în care vânzările de automobile din China se îndreaptă spre cel mai slab an din 2021 încoace.

Potrivit lui Kevin Li, director asociat în cadrul Counterpoint Research, extinderea către roboți reprezintă, printre altele, o încercare de a schimba modul în care sunt evaluate companiile din punct de vedere al perspectivelor de creștere. Producătorii auto urmăresc să fie percepuți într-o măsură mai mare drept companii de tehnologie și să își construiască o a doua direcție de dezvoltare.

Evoluția bursieră reflectă însă dificultățile cu care se confruntă sectorul auto. Acțiunile Xpeng au scăzut cu peste 45% de la începutul anului, compania devenind cel mai slab performant emitent dintre principalii producători de vehicule electrice. În cazul gigantului BYD, acțiunile au coborât cu peste 13%, pe fondul reducerii vânzărilor.

Potrivit datelor Counterpoint, până în august, producătorii auto chinezi reprezentau mai mult de jumătate din cele aproape 20 de companii auto din întreaga lume care au intrat în sectorul roboților umanoizi prin dezvoltare internă, investiții sau incubarea unor proiecte. Companiile chineze au investit, de asemenea, în mai multe startupuri din domeniu, printre care LimX Dynamics și Acorn Robot, conform datelor PitchBook.

Diversificarea activităților are loc în condițiile în care încetinirea creșterii și deteriorarea profitabilității exercită presiuni asupra producătorilor chinezi de vehicule electrice. Datele China Association of Automobile Manufacturers, citate de Counterpoint, arată că marja medie de profit din industria producătoare de automobile din China a fost de numai 1,5% în prima jumătate a anului 2026.

Xiaomi, Li Auto și Geely se numără, la rândul lor, printre producătorii de vehicule electrice care au făcut pași către industria roboticii, însă strategiile adoptate de fiecare companie diferă.

Jing Yang, director pentru ratinguri corporative în regiunea Asia-Pacific la Fitch Ratings, consideră că diversificarea către aplicații noi, precum robotica, reprezintă o evoluție strategică firească în contextul încetinirii creșterii și al diminuării profitabilității pe piața vehiculelor electrice, în special pe piața internă. O astfel de strategie le permite companiilor să urmărească noi surse de creștere, să obțină economii de scară prin utilizarea în comun a unor tehnologii avansate și, eventual, să își îmbunătățească profitabilitatea pe termen mediu.

Deocamdată, investitorii nu par convinși de potențialul acestei noi direcții. Acțiunile Xpeng au scăzut după ce compania a atras luna trecută 900 de milioane de dolari pentru activitatea sa din domeniul roboticii. Potrivit companiei, aceasta a fost cea mai mare rundă individuală de finanțare din industria chineză a inteligenței artificiale întruchipate.

Inteligența artificială întruchipată se referă la sisteme de inteligență artificială conectate la hardware, iar finanțarea a dus evaluarea diviziei de robotică a Xpeng la peste 6,3 miliarde de dolari. Valoarea este apropiată de estimarea de 6,5 miliarde de dolari atribuită de Citi activității companiei în domeniul vehiculelor electrice.

Strategia producătorilor chinezi prezintă anumite asemănări cu dezvoltarea robotului umanoid Optimus de către Tesla în Statele Unite. Totuși, Xiaoyi Lei, analist senior de cercetare la Jefferies Hong Kong, consideră că producătorii chinezi de automobile au propriile avantaje în dezvoltarea roboților.

Unul dintre acestea este posibilitatea de a reutiliza o parte importantă a lanțului de aprovizionare deja construit pentru industria auto. În cazul Xpeng, aproximativ 85% dintre motoare, cipuri și software-ul pentru conducere inteligentă pot fi utilizate și pentru roboții umanoizi.

Un alt avantaj este posibilitatea ca roboții să fie utilizați imediat în magazinele și fabricile producătorilor auto, fără să fie necesar ca firmele să aștepte până când consumatorii vor cumpăra aceste produse.

Producătorii auto chinezi au, de asemenea, experiență în fabricarea unor volume mari de produse. Capacitatea de a produce mii de roboți care să fie fiabili și ușor de întreținut reprezintă o abilitate pe care companiile auto chineze au dezvoltat-o deja în industria automobilelor.

Potrivit analizei Jefferies, producătorii chinezi sunt cei care încearcă efectiv să ducă roboții umanoizi către utilizarea de zi cu zi. Folosirea roboților în propriile fabrici și magazine le permite companiilor să colecteze mai ușor și mai ieftin date, un element considerat esențial pentru comercializarea pe scară largă a roboților umanoizi.

Xpeng a anunțat marți că intenționează să înceapă producția de serie a roboților până la sfârșitul acestui an. Primele unități ar urma să fie utilizate în propriile magazine și în spații comerciale ale companiei. În anul următor, Xpeng intenționează să lanseze roboții pe piața mai largă din China și pe piețele externe.

Xiaomi, companie cunoscută inițial pentru produsele electronice de consum și care și-a lansat primul automobil electric abia în 2024, a început la rândul său să testeze roboți umanoizi în fabrica sa în acest an.

BYD are, de asemenea, posibilitatea de a utiliza roboți în propriile fabrici. Kevin Li de la Counterpoint consideră însă că, pe termen mediu și lung, Geely și Xpeng ar putea beneficia mai mult de pe urma diversificării dincolo de industria auto. În cazul Xpeng, acest lucru este legat de accentul mai mare pus de companie pe strategia bazată pe inteligență artificială fizică.

O întrebare importantă este dacă roboții umanoizi vor reuși să genereze o cerere semnificativă în afara operațiunilor proprii ale producătorilor auto. Jefferies nu a identificat până acum comenzi externe ferme din partea producătorilor auto analizați și nici indicații clare privind viitorii clienți externi sau veniturile pe care activitățile de robotică le-ar putea genera anul viitor.

Unitree, unul dintre principalii producători de roboți umanoizi, a înregistrat o creștere spectaculoasă a acțiunilor sale la debutul pe bursa din Shanghai luna trecută. Ulterior, însă, titlurile companiei au scăzut în 12 dintre cele 16 ședințe de tranzacționare de la listare.

Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, a avertizat că procesul de comercializare a roboților umanoizi ar putea dura încă ani de zile. Potrivit acestuia, momentul comparabil cu impactul inițial al ChatGPT asupra inteligenței artificiale ar putea apărea în industria roboților umanoizi abia peste aproximativ un deceniu.

Deși reutilizarea tehnologiilor dezvoltate pentru automobile poate reprezenta un avantaj important, transferul acestora către roboți nu este neapărat atât de simplu.

Una dintre principalele dificultăți este adaptarea algoritmilor și a întregii infrastructuri software utilizate pentru sistemele de conducere inteligentă la cerințele unui robot umanoid. Acest proces este considerat mai dificil și mai complex decât simpla reutilizare a componentelor hardware existente în industria auto.

Astfel, producătorii chinezi de vehicule electrice încearcă să transforme robotica într-o nouă sursă de creștere într-un moment în care piața auto internă încetinește, iar marjele de profit se reduc. Companiile au avantaje legate de lanțurile de aprovizionare, producția la scară largă și posibilitatea de a testa roboții în propriile fabrici și magazine, însă rămâne incert dacă aceste avantaje vor conduce și la o piață comercială extinsă în afara propriilor operațiuni.