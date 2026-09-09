Meșterii buni se găsesc tot mai greu. Ce abonament le oferă PPC clienților

PPC Energie oferă clienților rezidențiali abonamente lunare pentru reparații casnice, intervenții de urgență și protejarea aparatelor electrice. Serviciile sunt disponibile atât clienților noi, cât și celor existenți care au contracte active de energie electrică sau gaze naturale. Costurile sunt incluse direct în factura de energie. Până la 7 octombrie 2026, mai multe abonamente beneficiază de o reducere de 50% în primele 12 luni.

Un abonament pentru micile reparații din locuință poate elimina dificultatea găsirii unui meșter și riscul unor costuri neprevăzute pentru lucrările uzuale. Probleme precum un robinet care picură, o priză desprinsă din perete, un geam termopan care nu se mai închide corespunzător, o ușă defectă sau o lustră care trebuie înlocuită sunt frecvent amânate din lipsă de timp ori de personal specializat.

PPC Energie propune pentru asemenea situații serviciul Asistență Basic, prezentat de companie drept singurul abonament de acest tip pus la dispoziție de un furnizor de energie din România. Lucrările sunt realizate pe bază de programare, iar condițiile contractuale stabilesc în avans valoarea serviciilor acoperite.

Asistență Basic este disponibil atât pentru clienții noi, cât și pentru clienții existenți ai PPC Energie care au un contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale.

Abonamentul costă 17 lei pe lună, cu TVA inclus, și acoperă două intervenții la domiciliu în fiecare an.

Valoarea maximă alocată unei intervenții este de 750 de lei, fără TVA, iar plafonul total poate ajunge la 1.500 de lei anual. În această limită sunt incluse deplasarea specialistului, manopera și materialele consumabile necesare.

Serviciul poate fi folosit pentru lucrări programate, mentenanță preventivă, reparații casnice obișnuite și constatări tehnice. Sunt incluse instalațiile electrice, sanitare și de gaze, sistemele de climatizare, centralele termice, caloriferele, robineții, încuietorile, feroneria, tâmplăria termoizolantă, corpurile de iluminat și bateriile sanitare.

Contractul pentru Asistență Basic are o durată de 24 de luni, iar solicitările de intervenție pot fi transmise telefonic, printr-un număr pus la dispoziție de PPC Energie și disponibil permanent.

Serviciul poate fi accesat la nivel național, însă există o excepție în cazul reviziei de întreținere a centralei termice. Această operațiune este oferită în prezent numai în București și în județele Ilfov, Constanța și Timiș.

Abonamentul poate fi contractat integral online. Clientul trebuie să completeze formularul pus la dispoziție de companie și să semneze digital documentele necesare, procedura putând fi finalizată în câteva minute.

Situațiile neprevăzute din locuință nu se limitează la reparațiile uzuale, deoarece întreruperile, fluctuațiile de tensiune, supratensiunea sau suprasarcina pot afecta activitățile zilnice și aparatele folosite constant. O centrală termică oprită în timpul nopții, un laptop rămas fără alimentare în timpul unei videoconferințe, un televizor care se închide brusc ori un frigider dezghețat pot produce pagube și disconfort.

Pentru astfel de incidente, PPC Energie a inclus în portofoliu Protect Power 360, un abonament lunar care reunește serviciile de intervenție urgentă și protecția financiară împotriva supratensiunii și suprasarcinii.

Abonamentul acoperă asistența și reparațiile necesare pentru aparatele de aer condiționat, centralele termice, boilerele electrice și instalațiile electrice sau de gaze. Clienții beneficiază de două intervenții de urgență pe an, fiecare având o valoare maximă de 750 de lei, fără TVA.

Deplasarea, manopera și materialele consumabile sunt incluse în valoarea intervenției. Serviciile sunt disponibile la nivel național.

Protect Power 360 include și o asigurare pentru aparatele electronice și electrocasnice afectate de supratensiune sau suprasarcină. Pot fi asigurate bunurile cu o vechime de cel mult nouă ani, în limita unei sume totale de 10.000 de lei pentru fiecare an de asigurare.

Contractul are o durată de 24 de luni, iar prețul abonamentului este de 18 lei pe lună, cu TVA inclus. Informațiile complete despre condițiile serviciului sunt publicate pe pagina dedicată Protect Power 360.

Clienții rezidențiali care au nevoie de intervenții urgente sau de operațiuni specifice pot alege și alte servicii de asistență incluse în portofoliul PPC Energie.

Service Gaz Basic și Service Gaz Plus sunt destinate protejării instalației de gaze și centralei termice. În funcție de serviciul ales, sunt incluse verificarea tehnică periodică a instalației de gaze și a centralei, precum și intervenții anuale pentru reparații.

Clienții care urmăresc atât accesul la reparații casnice, cât și protecția financiară în cazul unor evenimente neprevăzute pot opta pentru Protect 360 Light sau Protect 360 Plus. Aceste servicii sunt distincte de abonamentul Protect Power 360.

Cele două variante includ intervenții anuale pentru diferite lucrări în locuință și o asigurare gratuită. Polița poate acoperi plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale, în limita unei sume de 225 de lei pe lună.

Pentru întreținerea aparatelor de aer condiționat, PPC Energie oferă serviciile Service AC Clean, disponibile în variante pentru unul, două sau trei aparate. Fiecare pachet include o intervenție anuală pentru curățare și igienizare.

Abonamentele prevăd și intervenții anuale pentru repararea aparatelor de aer condiționat și a instalației electrice aferente. Serviciile pot fi contractate online, prin call center, de la consultanții door-to-door sau din cele aproximativ 80 de magazine PPC Energie deschise la nivel național.

PPC Energie derulează până la 7 octombrie 2026 o promoție pentru serviciile destinate protejării locuinței. Clienții care contractează un abonament pentru o perioadă de doi ani primesc o reducere de 50% în primele 12 luni.

Oferta este valabilă pentru Asistență Basic, Protect Power 360, Service Gaz Basic, Service Gaz Plus, Protect 360 Light, Protect 360 Plus, Service AC Clean, Service AC Clean Duo și Service AC Clean Trio.

Promoția poate fi accesată atât de clienții noi, cât și de cei existenți care au un contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale cu PPC Energie.