Meșterii buni se găsesc tot mai greu. Ce abonament le oferă PPC clienților
SURSA FOTO: Facebook, PPC
PPC Energie oferă clienților rezidențiali abonamente lunare pentru reparații casnice, intervenții de urgență și protejarea aparatelor electrice. Serviciile sunt disponibile atât clienților noi, cât și celor existenți care au contracte active de energie electrică sau gaze naturale. Costurile sunt incluse direct în factura de energie. Până la 7 octombrie 2026, mai multe abonamente beneficiază de o reducere de 50% în primele 12 luni.
Abonamentul Asistență Basic acoperă două reparații pe an
Un abonament pentru micile reparații din locuință poate elimina dificultatea găsirii unui meșter și riscul unor costuri neprevăzute pentru lucrările uzuale. Probleme precum un robinet care picură, o priză desprinsă din perete, un geam termopan care nu se mai închide corespunzător, o ușă defectă sau o lustră care trebuie înlocuită sunt frecvent amânate din lipsă de timp ori de personal specializat.
PPC Energie propune pentru asemenea situații serviciul Asistență Basic, prezentat de companie drept singurul abonament de acest tip pus la dispoziție de un furnizor de energie din România. Lucrările sunt realizate pe bază de programare, iar condițiile contractuale stabilesc în avans valoarea serviciilor acoperite.
Asistență Basic este disponibil atât pentru clienții noi, cât și pentru clienții existenți ai PPC Energie care au un contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale.
Abonamentul costă 17 lei pe lună, cu TVA inclus, și acoperă două intervenții la domiciliu în fiecare an.
Valoarea maximă alocată unei intervenții este de 750 de lei, fără TVA, iar plafonul total poate ajunge la 1.500 de lei anual. În această limită sunt incluse deplasarea specialistului, manopera și materialele consumabile necesare.
Serviciul poate fi folosit pentru lucrări programate, mentenanță preventivă, reparații casnice obișnuite și constatări tehnice. Sunt incluse instalațiile electrice, sanitare și de gaze, sistemele de climatizare, centralele termice, caloriferele, robineții, încuietorile, feroneria, tâmplăria termoizolantă, corpurile de iluminat și bateriile sanitare.
Contractul este încheiat pentru 24 de luni, iar intervențiile se programează telefonic
Contractul pentru Asistență Basic are o durată de 24 de luni, iar solicitările de intervenție pot fi transmise telefonic, printr-un număr pus la dispoziție de PPC Energie și disponibil permanent.
Serviciul poate fi accesat la nivel național, însă există o excepție în cazul reviziei de întreținere a centralei termice. Această operațiune este oferită în prezent numai în București și în județele Ilfov, Constanța și Timiș.
Abonamentul poate fi contractat integral online. Clientul trebuie să completeze formularul pus la dispoziție de companie și să semneze digital documentele necesare, procedura putând fi finalizată în câteva minute.
Protect Power 360 include intervenții urgente și asigurarea aparatelor
Situațiile neprevăzute din locuință nu se limitează la reparațiile uzuale, deoarece întreruperile, fluctuațiile de tensiune, supratensiunea sau suprasarcina pot afecta activitățile zilnice și aparatele folosite constant. O centrală termică oprită în timpul nopții, un laptop rămas fără alimentare în timpul unei videoconferințe, un televizor care se închide brusc ori un frigider dezghețat pot produce pagube și disconfort.
Pentru astfel de incidente, PPC Energie a inclus în portofoliu Protect Power 360, un abonament lunar care reunește serviciile de intervenție urgentă și protecția financiară împotriva supratensiunii și suprasarcinii.
Abonamentul acoperă asistența și reparațiile necesare pentru aparatele de aer condiționat, centralele termice, boilerele electrice și instalațiile electrice sau de gaze. Clienții beneficiază de două intervenții de urgență pe an, fiecare având o valoare maximă de 750 de lei, fără TVA.
Deplasarea, manopera și materialele consumabile sunt incluse în valoarea intervenției. Serviciile sunt disponibile la nivel național.
Protect Power 360 include și o asigurare pentru aparatele electronice și electrocasnice afectate de supratensiune sau suprasarcină. Pot fi asigurate bunurile cu o vechime de cel mult nouă ani, în limita unei sume totale de 10.000 de lei pentru fiecare an de asigurare.
Contractul are o durată de 24 de luni, iar prețul abonamentului este de 18 lei pe lună, cu TVA inclus. Informațiile complete despre condițiile serviciului sunt publicate pe pagina dedicată Protect Power 360.
PPC oferă servicii separate pentru instalațiile de gaze și centralele termice
Clienții rezidențiali care au nevoie de intervenții urgente sau de operațiuni specifice pot alege și alte servicii de asistență incluse în portofoliul PPC Energie.
Service Gaz Basic și Service Gaz Plus sunt destinate protejării instalației de gaze și centralei termice. În funcție de serviciul ales, sunt incluse verificarea tehnică periodică a instalației de gaze și a centralei, precum și intervenții anuale pentru reparații.
Protect 360 Light și Protect 360 Plus pot acoperi o parte din facturile lunare
Clienții care urmăresc atât accesul la reparații casnice, cât și protecția financiară în cazul unor evenimente neprevăzute pot opta pentru Protect 360 Light sau Protect 360 Plus. Aceste servicii sunt distincte de abonamentul Protect Power 360.
Cele două variante includ intervenții anuale pentru diferite lucrări în locuință și o asigurare gratuită. Polița poate acoperi plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale, în limita unei sume de 225 de lei pe lună.
Service AC Clean include igienizarea și repararea aparatelor de aer condiționat
Pentru întreținerea aparatelor de aer condiționat, PPC Energie oferă serviciile Service AC Clean, disponibile în variante pentru unul, două sau trei aparate. Fiecare pachet include o intervenție anuală pentru curățare și igienizare.
Abonamentele prevăd și intervenții anuale pentru repararea aparatelor de aer condiționat și a instalației electrice aferente. Serviciile pot fi contractate online, prin call center, de la consultanții door-to-door sau din cele aproximativ 80 de magazine PPC Energie deschise la nivel național.
Reducerea de 50% este aplicată timp de 12 luni
PPC Energie derulează până la 7 octombrie 2026 o promoție pentru serviciile destinate protejării locuinței. Clienții care contractează un abonament pentru o perioadă de doi ani primesc o reducere de 50% în primele 12 luni.
Oferta este valabilă pentru Asistență Basic, Protect Power 360, Service Gaz Basic, Service Gaz Plus, Protect 360 Light, Protect 360 Plus, Service AC Clean, Service AC Clean Duo și Service AC Clean Trio.
Promoția poate fi accesată atât de clienții noi, cât și de cei existenți care au un contract activ de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale cu PPC Energie.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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