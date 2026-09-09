O schimbare majoră se pregătește pe piața medicamentelor. Sandoz: Pacienții plătesc tariful

Pacienţii ar putea ajunge să suporte costurile unor tarife vamale pe care Donald Trump intenţionează să le aplice medicamentelor generice importate. Richard Saynor, directorul general al grupului farmaceutic elveţian Sandoz, avertizează că măsurile ar putea determina unii producători să renunţe la furnizarea anumitor medicamente pe piaţa americană, potrivit celor relatate de CNBC.

Trump a anunţat în luna iulie că medicamentele generice importate ar putea fi taxate cu tarife de 100% începând din 2028. Acestea ar urma să crească până la 200% un an mai târziu, măsura fiind prezentată ca o modalitate de a determina companiile farmaceutice să îşi mute producţia în Statele Unite.

În prezent, medicamentele generice nu sunt incluse în tarifele aplicate produselor farmaceutice de administraţia americană în baza Secţiunii 232. O eventuală modificare a regimului comercial ar putea avea efecte asupra companiilor care produc aceste medicamente în afara SUA şi le exportă pe piaţa americană.

„Pacienţii plătesc tariful”, a declarat Saynor. El a explicat, de asemenea, că un producător nu poate continua să furnizeze în mod constant un medicament dacă vânzarea acestuia generează pierderi, astfel că firmele ar avea, în esenţă, două posibilităţi: să crească preţurile sau să retragă anumite produse de pe piaţă.

Importanţa avertismentului este legată şi de ponderea ridicată a medicamentelor generice pe piaţa americană. Aproximativ 90% dintre reţetele eliberate în Statele Unite sunt pentru medicamente generice şi biosimilare, chiar dacă aceste produse reprezintă o proporţie mult mai mică din totalul cheltuielilor cu medicamentele, datorită preţurilor lor mai reduse.

O parte importantă a substanţelor active folosite la fabricarea acestor medicamente provine din afara Statelor Unite. Dependenţa de producţia internaţională reprezintă astfel un element important în discuţiile despre eventualele tarife aplicate importurilor farmaceutice.

Sandoz se numără printre cei mai mari producători la nivel mondial de medicamente ale căror brevete au expirat. Grupul elveţian obţine aproximativ un sfert din venituri în America de Nord, regiune care include atât Statele Unite, cât şi Canada.

Compania îşi dezvoltă în paralel portofoliul de medicamente generice şi biosimilare, pe fondul expirării unui număr important de brevete pentru medicamente originale. Printre domeniile vizate se află în special oncologia şi imunologia.

Sandoz şi-a fixat obiectivul de a-şi creşte de peste două ori vânzările nete până în 2035. Totodată, compania urmăreşte să ajungă la o marjă a profitului de bază de peste 30%.

Strategia pe termen lung include şi extinderea semnificativă a portofoliului de biosimilare. Până în 2040, grupul îşi propune să ajungă la peste 100 de astfel de medicamente, comparativ cu 13 produse disponibile în prezent.

O altă oportunitate identificată de companie este reprezentată de medicamentele din categoria GLP-1, utilizate pentru tratamentul diabetului şi pentru scăderea în greutate. Saynor estimează că această piaţă ar putea aduce Sandoz venituri de ordinul miliardelor de dolari, fără să precizeze însă o valoare exactă.

În acest an, compania a primit aprobarea autorităţilor din Brazilia pentru lansarea unei versiuni generice de semaglutidă. Substanţa activă este utilizată în medicamente precum Ozempic şi Wegovy. Sandoz aşteaptă, de asemenea, o aprobare în Canada.

Pe pieţele importante din Statele Unite şi Europa, exclusivitatea pentru aceste produse nu se va încheia însă decât la începutul următorului deceniu. Calendarul expirării brevetelor influenţează astfel momentul în care versiunile generice şi biosimilare pot intra pe aceste pieţe.

Sandoz a fost desprinsă din grupul Novartis în 2023 şi funcţionează de atunci ca o companie separată. Grupul îşi propune să îşi extindă acoperirea pe segmentul medicamentelor biologice care urmează să îşi piardă protecţia prin brevet.

Compania urmăreşte să ajungă să acopere aproximativ 80% din valoarea medicamentelor biologice care îşi vor pierde protecţia prin brevet începând din 2035. În prezent, proporţia este de aproximativ 50%.

Planurile de dezvoltare ale Sandoz se desfăşoară astfel în paralel cu incertitudinile legate de politica comercială americană şi de eventualele tarife aplicate medicamentelor generice importate. Pentru producătorii care depind de exporturile către Statele Unite, nivelul acestor taxe ar putea influenţa atât preţurile produselor, cât şi decizia de a le menţine pe piaţa americană.