Alertă pentru proprietarii Jeep. Ce problemă a declanșat rechemarea a aproape 200.000 de mașini
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - jeep, vehicule
Stellantis, compania-mamă a Chrysler, va rechema în service 201.976 de vehicule Jeep în Statele Unite, după identificarea unei probleme software care poate afecta sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope.
O eroare software pune Jeep-urile pe lista de rechemări. Ce nu ar putea vedea șoferii la timp
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a anunțat că eroarea ar putea împiedica sistemul să detecteze o presiune scăzută în anvelope. În anumite situații, defecțiunea poate face ca martorul luminos destinat avertizării șoferului să nu se aprindă.
Potrivit autorității americane, problema poate crește riscul producerii unui accident. Totodată, vehiculele afectate nu respectă cerințele federale de siguranță aplicabile sistemelor de monitorizare a presiunii în anvelope.
Rechemarea vizează mai multe modele Jeep comercializate pe piața din SUA, iar proprietarii vehiculelor afectate vor putea beneficia de remedierea problemei prin intermediul dealerilor autorizați.
Modelele Jeep vizate de rechemare
Lista vehiculelor afectate include anumite modele Jeep Wagoneer, Jeep Grand Cherokee și Jeep Grand Cherokee L. Sunt vizate, de asemenea, anumite versiuni Grand Cherokee 4XE și Grand Wagoneer.
NHTSA a precizat că măsura se aplică și unor vehicule Jeep Wagoneer L și Grand Wagoneer L. Pe lista modelelor afectate se regăsesc, de asemenea, Jeep Cherokee și Grand Wagoneer L PHEV.
Defecțiunea este legată de funcționarea software-ului sistemului care monitorizează presiunea din anvelope. Dacă acesta nu identifică o valoare scăzută sau nu transmite avertizarea corespunzătoare către șofer, conducătorul auto poate să nu fie informat că presiunea dintr-o anvelopă a ajuns la un nivel problematic.
Autoritatea de reglementare americană a precizat că această situație poate crește riscul de accident, deoarece șoferul nu primește avertizarea necesară prin intermediul sistemului dedicat monitorizării presiunii.
Software-ul va fi actualizat gratuit
Pentru remedierea defecțiunii, dealerii vor efectua gratuit o actualizare software. Intervenția vizează hub-ul de radiofrecvență al vehiculelor afectate.
Potrivit NHTSA, actualizarea are rolul de a corecta problema care poate împiedica sistemul să detecteze presiunea scăzută în anvelope sau să activeze martorul luminos destinat acestei avertizări.
Rechemarea a fost anunțată după identificarea erorii software și se referă la cele 201.976 de vehicule Jeep afectate de problemă pe piața din Statele Unite.
NHTSA a menționat că defecțiunea are implicații atât asupra funcționării sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope, cât și asupra respectării cerințelor federale de siguranță aplicabile acestui tip de sistem.
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